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Come acquistare i biglietti per Nizza-Rennes: prezzi di Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Ligue 1

Il Nizza affronta il Rennes in Ligue 1. Ecco come assicurarsi i biglietti

Il Nizza ospita il Rennes sabato 31 ottobre 2026 all’Allianz Riviera di Nizza.

Nell’ultimo confronto di campionato, disputato l’8 marzo 2026 proprio in questo stadio, il Rennes ha ottenuto una netta vittoria per 4-0 in trasferta, un risultato che gli dà un vantaggio psicologico nei precedenti più recenti. Nelle ultime cinque sfide ufficiali tra le due squadre, il Rennes è leggermente avanti con tre vittorie contro le due del Nizza.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Nizza-Rennes, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Nizza-Rennes di Ligue 1?

Nizza-Rennes si gioca sabato 31 ottobre 2026 all’Allianz Riviera di Nizza.

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Ligue 1 - Game Week 9
Allianz Riviera

Come acquistare i biglietti per Nizza-Rennes di Ligue 1?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra OGC Nice e Stade Rennais:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietteria ufficiale dell’OGC Nice: Acquistare direttamente dal sito ufficiale del club è il modo più sicuro e diretto per ottenere biglietti al prezzo nominale se vuoi sederti nei settori riservati ai tifosi di casa all’Allianz Riviera.
  • Sito ufficiale dello Stade Rennais: Per i tifosi ospiti, il Rennes talvolta mette a disposizione e vende i biglietti del settore ospiti attraverso il proprio portale ufficiale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Rennes di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per OGC Nice-Stade Rennais (Rennes) in Ligue 1 variano generalmente in base al settore e al canale d’acquisto:

1. Canali ufficiali dei club

  • I posti standard nell’anello superiore o dietro la porta partono solitamente da circa 20 euro a 25 euro.
  • I posti nella tribuna centrale e quelli di categoria 1 costano generalmente da 45 euro a 90 euro o più.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombopropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • I biglietti d’ingresso più economici partono solitamente da circa 30 euro a 40 euro.
  • I prezzi dei posti con una visuale migliore o particolarmente richiesti salgono in modo significativo a seconda della disponibilità.

Nizza-Rennes di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Nizza e Rennes

Il Nizza ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Il risultato più recente è il successo per 2-1 sul Lille del 20 settembre, arrivato dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Auxerre. In precedenza, il Nizza aveva perso 3-0 contro il Paris FC e pareggiato 1-1 con il Le Mans. Il pareggio per 0-0 contro il Lorient completa la serie di cinque partite.

Il Rennes ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una e perdendone una. Nell’ultima uscita ha perso 4-0 contro il Lione in Ligue 1 il 19 settembre, ma prima aveva battuto il Marsiglia 1-0 e l’Angers 2-1 in campionato. Un pareggio per 0-0 con lo Sturm Graz in Europa League e una vittoria per 3-2 sul Le Mans completano una serie che dimostra come il Rennes sia in grado di ottenere risultati contro avversari forti.

NCE

NCE - Forma

PAR
S3-0
LEM
D1-1
AJA
S1-0
LIL
V2-1
STR
V2-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
REN

REN - Forma

OM
V1-0
SGR
D0-0
OL
S4-0
LAV
S1-0
AJA
V4-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Nizza-Rennes: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato l’8 marzo 2026, quando il Rennes ha vinto 4-0 all’Allianz Riviera in una partita di Ligue 1. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Rennes ha ottenuto tre vittorie contro le due del Nizza, con 16 goal complessivi nelle sfide tra le due squadre. L’unica vittoria del Nizza in questa serie è arrivata con un 3-2 in casa nel gennaio 2025, mentre il Rennes ha vinto anche 2-0 in casa nell’ottobre 2025.

Testa a testa

NizzaPareggioRennes
2
0
3
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
0
Rennes badge
Rennes
REN
4
FIN
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
1
Nizza badge
Nizza
NCE
2
FIN
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Nizza badge
Nizza
NCE
0
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
3
Rennes badge
Rennes
REN
2
FIN
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Nizza badge
Nizza
NCE
0
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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