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Come acquistare i biglietti per Nizza-Paris Saint-Germain: prezzi, informazioni sulla partita di Ligue 1, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Paris Saint-Germain
Ligue 1

Il Nizza affronta il Paris Saint-Germain in Ligue 1. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Nizza ospita il Paris Saint-Germain sabato 21 novembre 2026 all’Allianz Riviera di Nizza.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nel marzo 2026, il Paris Saint-Germain si è imposto con un netto 4-0 in trasferta a Nizza. In vista della prossima sfida, il Nizza cercherà di cambiare il corso dei recenti confronti e ribaltare la propria sorte contro la squadra che domina il campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Nizza-Paris Saint-Germain, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Nizza-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Nizza-Paris Saint-Germain si gioca all’Allianz Riviera di Nizza sabato 21 novembre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 11
Allianz Riviera

Come acquistare i biglietti per Nizza-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra OGC Nizza e Paris Saint-Germain all’Allianz Riviera:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto e sicuro è consultare i siti ufficiali di OGC Nizza o Paris Saint-Germain, dove i biglietti per i tifosi di casa e ospiti vengono messi in vendita in base alla disponibilità e alle categorie di abbonamento.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita, come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Ecco una panoramica dei prezzi e delle opzioni disponibili per i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra OGC Nizza e Paris Saint-Germain all’Allianz Riviera:

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti di categoria standard: I biglietti ufficiali acquistati direttamente tramite OGC Nizza partono generalmente da circa 25-40 € per i settori dell’anello superiore o dietro le porte, con prezzi più alti per le partite di cartello contro avversarie di primo piano come il PSG.
  • Tribuna centrale e posti lungo le linee laterali: I posti di categoria superiore negli anelli inferiore e intermedio lungo le linee laterali costano generalmente tra 70 e 150 € sui canali ufficiali del club, a seconda dell’anello e del settore.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze VIP ufficiali offerte dal club per il giorno della partita, che comprendono sedute imbottite, accesso alle lounge e servizi di ristorazione, vanno da 250 € a oltre 500 € a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Anello superiore / opzioni economiche: Prezzi a partire da circa 90-100 €.
  • Posti standard nell’anello inferiore: I posti lungo le linee laterali e nell’anello inferiore costano generalmente in media tra 115 e 160 €.
  • Posti premium e gruppi di posti vicini: I prezzi sono spesso compresi tra 180 e oltre 300 €, a seconda della disponibilità e della domanda per il settore.

Nizza-Paris Saint-Germain di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Nizza e Paris Saint-Germain

Il Nizza ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite di Ligue 1, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 2-1 in casa contro il Lione e, nello stesso periodo, è stato battuto 1-0 in trasferta dall’Auxerre. Le due vittorie, contro Strasburgo e Lille, sono arrivate entrambe per 2-1: risultati che indicano una squadra capace di conquistare successi combattuti, ma incline a perdere punti contro le dirette rivali.

Il PSG arriva in ottima forma, avendo vinto tutte le ultime cinque partite tra Ligue 1 e Champions League. L’ultimo risultato in campionato è stato un successo esterno per 3-1 contro lo Strasburgo, arrivato tra le vittorie europee contro Manchester City e Barcellona. In queste cinque partite, il PSG ha segnato 13 goal e ne ha subiti sette. Il 4-2 sul Barcellona è il risultato più recente e più impressionante della serie.

NCE

NCE - Forma

LIL
V2-1
STR
V2-1
OL
S2-1
B29
V1-2
REN
V5-2
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
PSG

PSG - Forma

MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
Gol segnato (subito)
18/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Nizza-Paris Saint-Germain: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al marzo 2026, quando il PSG vinse 4-0 all’Allianz Riviera, lo stesso stadio che ospiterà questa partita. Negli ultimi cinque confronti diretti in Ligue 1, il PSG ha un netto vantaggio: tre vittorie contro una del Nizza e un pareggio. Il PSG ha segnato 10 goal in quelle cinque partite, mentre il Nizza ne ha realizzati cinque.

Testa a testa

NizzaPareggioParis Saint-Germain
1
1
3
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Nizza badge
Nizza
NCE
0
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Nizza badge
Nizza
NCE
3
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
5Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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