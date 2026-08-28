Come acquistare i biglietti per Nizza-Lille: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Bel confronto tra Nizza e Lille in programma sabato 19 settembre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

Il loro precedente incontro di campionato, nell'aprile 2026, si è concluso con un combattuto 0-0 allo Stade Pierre-Mauroy. Storicamente, il Nizza ha un leggero vantaggio nei precedenti contro il Lille, con 11 vittorie contro le 7 del Lille.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Nizza-Lille, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nizza-Lille in Ligue 1?

Nizza-Lille si gioca all'Allianz Riviera di Nizza. Di seguito trovate l'orario di calcio d'inizio confermato per questa partita di Ligue 1.

Ligue 1 - Game Week 5 20 set 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Come comprare i biglietti per Nizza-Lille di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra OGC Nice e LOSC Lille, hai alcune opzioni:

Portale ufficiale di biglietteria dell'OGC Nice: Dal momento che l'OGC Nice ospita la partita all'Allianz Riviera, il posto più sicuro e affidabile per acquistare i biglietti direttamente è il sito ufficiale di biglietteria dell'OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) oppure il botteghino dello stadio nel giorno della partita.

Settore ospiti del LOSC Lille: Se fai il tifo per il Lille e vuoi sederti nel settore riservato ai tifosi ospiti, i biglietti per il settore ospiti vengono in genere messi a disposizione direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del LOSC (billetterie.losc.fr) per i tifosi ospiti registrati.

Mercato secondario autorizzato: L'OGC Nice gestisce un marketplace secondario ufficiale integrato direttamente nella propria piattaforma di biglietteria, dove gli abbonati possono rivendere in sicurezza i propri posti.

Piattaforme di biglietteria di terze parti: Marketplace secondari come Ticombo mettono anch'essi in vendita i biglietti, anche se i prezzi sono fissati dai singoli venditori e possono includere commissioni variabili.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Lille di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per OGC Nice-LOSC Lille all'Allianz Riviera variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

Biglietti ufficiali a prezzo nominale: I biglietti standard acquistati direttamente tramite la biglietteria dell'OGC Nice vanno in genere da 15 € a 40 € per le categorie di posti normali, con prezzi che dipendono dalla posizione nel settore, per esempio dietro le porte o nelle tribune centrali laterali.

Marketplace secondario / rivendita: Sulle piattaforme di terze parti e sui servizi di scambio biglietti come Ticombo, i prezzi partono generalmente da circa 25 € a 30 € per i posti standard, mentre i posti con visuale premium o nelle tribune centrali possono costare tra 45 € e 90 €+ .

Pacchetti VIP e hospitality: I biglietti ufficiali hospitality o executive partono generalmente da circa 250 € a 300 €+ a persona.

Nizza-Lille di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Nizza e Lille

Il Nizza ha pareggiato le ultime quattro partite, compreso lo 0-0 alla prima di Ligue 1 contro il Lorient il 22 agosto. L'unica vittoria nelle ultime cinque è arrivata contro il Marsiglia in un'amichevole precampionato, vinta 3-0. L'unica sconfitta in questa serie è stato il 2-0 subito contro la Juventus. Il Nizza ha segnato tre gol e ne ha subiti due in queste cinque uscite, un rendimento che riflette un approccio prudente e una buona solidità difensiva nel precampionato.

Il Lille ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-0 in Ligue 1 in casa dell'Angers il 23 agosto, che rappresenta l'unica gara ufficiale di questa serie. In precampionato ha anche pareggiato 1-1 con l'Everton e 2-2 con l'Hamburger SV, ha battuto l'OH Leuven per 6-3 e ha perso 2-1 contro l'Union St. Gilloise. Il Lille ha segnato 14 gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Nizza-Lille: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale al 18 aprile 2026, quando Lille e Nizza hanno pareggiato 0-0 in una partita di Ligue 1 allo Stade Pierre-Mauroy. Prima di allora, il Nizza aveva battuto in casa il Lille per 2-0 nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti in Ligue 1, il Nizza conta due vittorie contro una del Lille, con due partite finite in parità, compreso il 2-2 all'Allianz Riviera nel novembre 2024.