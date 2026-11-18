Il Nizza ospita il Lens sabato 12 dicembre 2026 all’Allianz Riviera di Nizza.

Il Lens ha avuto la meglio nell’ultimo confronto di grande importanza tra le due squadre, battendo il Nizza 3-1 allo Stade de France nella finale di Coppa di Francia del maggio 2026. Prima di quella delusione in coppa, l’ultimo incontro di Ligue 1 all’Allianz Riviera, nel maggio 2026, si era concluso con un combattuto 1-1, dopo il successo casalingo per 2-0 del Lens nella prima parte della stagione 2025-26.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Nizza-Lens, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nizza-Lens di Ligue 1?

Nizza-Lens si gioca sabato 12 dicembre 2026 all’Allianz Riviera di Nizza.

Come acquistare i biglietti per Nizza-Lens di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili e le modalità per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Nizza e Lens:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del Nizza: Acquistare direttamente dal sito ufficiale del Nizza ( ogcnice.com ) è il metodo più sicuro e affidabile, soprattutto se cerchi biglietti ordinari nei settori riservati ai tifosi di casa all’Allianz Riviera.

Acquistare direttamente dal sito ufficiale del Nizza ( ) è il metodo più sicuro e affidabile, soprattutto se cerchi biglietti ordinari nei settori riservati ai tifosi di casa all’Allianz Riviera. Biglietteria ufficiale del Lens: Se tifi per la squadra ospite o cerchi un posto nel settore ospiti, la soluzione migliore è consultare il sito ufficiale del Lens ( rclens.fr ) per verificare i biglietti riservati ai tifosi ospiti e i pacchetti viaggio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali principali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Lens di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Nizza e Lens:

1. Canali ufficiali dei club

Settori dietro le porte e angoli superiori (Virage Supérieur & Populaire): da 15 a 25 €.

da 15 a 25 €. Settori dietro le porte e angoli inferiori (Virage Intermédiaire): da 25 a 40 €.

da 25 a 40 €. Tribune laterali superiori e laterali (Ray Upper & Garibaldi Upper): da 35 a 60 €.

da 35 a 60 €. Tribune laterali principali e settori centrali inferiori (Garibaldi Inférieur & Ray Central): da 60 a 110 €.

da 60 a 110 €. Settore ospiti ufficiale (biglietti riservati ai tifosi del Lens): da 10 a 15 €.

da 10 a 15 €. Pacchetti VIP e hospitality premium ufficiali del club: da 120 a oltre 300 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti sui lati corti e dietro le porte (rivendita Virage / Populaire): da 35 a 55 €.

da 35 a 55 €. Posti negli angoli e nei settori intermedi (Virage Intermédiaire / settori d’angolo): da 45 a 75 €.

da 45 a 75 €. Posti nelle tribune laterali principali (tribune est e ovest): da 75 a 145 €.

da 75 a 145 €. Posti nella parte inferiore della tribuna principale e posti centrali vicino alla linea di metà campo (Garibaldi / tribuna ovest inferiore): da 130 a oltre 205 €.

Nizza-Lens di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Nizza e Lens

Il Nizza ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una, contro il Lione. Nell’ultima uscita ha vinto 0-2 in casa dell’Angers in Ligue 1 e, nel corso di questa serie, ha battuto anche il Rennes 5-2. Nelle cinque partite ha segnato 11 goal e ne ha subiti sette, conquistando tre vittorie consecutive negli impegni di campionato più recenti.

Il Lens ha vinto una sola delle ultime cinque partite, considerando tutte le competizioni, e ne ha perse quattro. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-2 contro il Marsiglia in Ligue 1; nello stesso periodo ha perso 1-9 contro il Como in Champions League. L’unica vittoria è arrivata contro il Paris FC, battuto 2-1 in Ligue 1. Nelle cinque partite il Lens ha segnato otto goal e ne ha subiti 15.

Nizza-Lens: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato in Coppa di Francia il 22 maggio 2026, quando il Lens ha vinto 3-1 in casa. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Nizza ha vinto due volte e il Lens altrettante, con un pareggio. L’ultimo incontro di Ligue 1 tra le due squadre, giocato a Nizza nel maggio 2026, è terminato 1-1.