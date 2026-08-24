Come acquistare i biglietti per Nizza-Le Mans: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Un bel confronto tra Nizza e Le Mans sabato 5 settembre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

Entrambi i club arrivano a questa sfida con l'obiettivo di conquistare punti cruciali per costruire slancio nelle prime fasi della stagione nazionale. Storicamente, le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in una partita ufficiale nell'ottobre 2019 in Coupe de la Ligue, quando il Le Mans ha ottenuto una vittoria casalinga per 3-2.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Nizza-Le Mans, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nizza-Le Mans in Ligue 1?

Il Nizza affronta il Le Mans all'Allianz Riviera di Nizza, con il calcio d'inizio in programma come da calendario ufficiale della Ligue 1.

Ligue 1 - Game Week 3 5 set 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Come acquistare i biglietti per Nizza-Le Mans di Ligue 1?

Puoi acquistare i biglietti per la partita OGC Nice-Le Mans FC all'Allianz Riviera utilizzando diverse opzioni ufficiali e secondarie:

1. Biglietteria ufficiale del club

Acquista i biglietti ufficiali tramite la biglietteria ufficiale dell'OGC Nice per ricevere autentici e-ticket direttamente utilizzabili da mobile per la scansione allo stadio.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Cerca opzioni secondarie o di rivendita su piattaforme come StubHub se i posti principali vanno esauriti sul sito principale.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Le Mans di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per OGC Nice-Le Mans FC all'Allianz Riviera il 5 settembre 2026 sono così suddivisi:

1. Biglietteria ufficiale del club

I biglietti standard a prezzo nominale acquistati direttamente tramite la biglietteria ufficiale dell'OGC Nice variano generalmente da 13 £ a 35 £ (€15 a €40) a seconda del settore.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi partono in genere da circa 23 £ a 30 £ ($30 a $39) per i posti d'ingresso e si attestano in media intorno a 70 £ ($92) per le visuali migliori dello stadio.

Nizza-Le Mans di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Nizza e Le Mans

Il Nizza si presenta alla nuova stagione di Ligue 1 dopo aver disputato cinque amichevoli, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stato lo 0-0 con l'Hull City del 15 agosto, dopo un altro pareggio senza reti contro il Cagliari una settimana prima. Il momento migliore del precampionato è arrivato con il 3-0 sul Marsiglia a fine luglio. Il Nizza ha segnato sette gol nelle sue cinque gare di preparazione e ne ha subiti due, con la sconfitta arrivata contro la Juventus.

Il Le Mans ha chiuso il precampionato con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Le Havre il 15 agosto. In precedenza, nel precampionato, ha battuto l'Angers per 3-2 e il Nantes per 1-0, oltre a superare il Versailles per 3-1. Il Le Mans ha segnato complessivamente nove gol nelle sue amichevoli e ne ha subiti cinque.

Nizza-Le Mans: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al marzo 2010, quando il Nizza vinse 1-0 in trasferta sul campo del Le Mans in Ligue 1. Nei cinque precedenti registrati, il Nizza è in vantaggio con due vittorie contro una del Le Mans, mentre due partite sono terminate in pareggio. Le due squadre non si affrontano in una gara ufficiale da quell'incrocio del 2010.

Nizza-Le Mans classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Le Mans è sesto mentre il Nizza occupa il dodicesimo posto.