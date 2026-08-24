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Come acquistare i biglietti per Nizza-Le Mans: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

Bella idea il Le Mans in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Un bel confronto tra Nizza e Le Mans sabato 5 settembre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

Entrambi i club arrivano a questa sfida con l'obiettivo di conquistare punti cruciali per costruire slancio nelle prime fasi della stagione nazionale. Storicamente, le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in una partita ufficiale nell'ottobre 2019 in Coupe de la Ligue, quando il Le Mans ha ottenuto una vittoria casalinga per 3-2.  

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Nizza-Le Mans, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nizza-Le Mans in Ligue 1?

Il Nizza affronta il Le Mans all'Allianz Riviera di Nizza, con il calcio d'inizio in programma come da calendario ufficiale della Ligue 1.

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Ligue 1 - Game Week 3
Allianz Riviera

Come acquistare i biglietti per Nizza-Le Mans di Ligue 1?

Puoi acquistare i biglietti per la partita OGC Nice-Le Mans FC all'Allianz Riviera utilizzando diverse opzioni ufficiali e secondarie:

1. Biglietteria ufficiale del club

Acquista i biglietti ufficiali tramite la biglietteria ufficiale dell'OGC Nice per ricevere autentici e-ticket direttamente utilizzabili da mobile per la scansione allo stadio.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Cerca opzioni secondarie o di rivendita su piattaforme come StubHub se i posti principali vanno esauriti sul sito principale.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Le Mans di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per OGC Nice-Le Mans FC all'Allianz Riviera il 5 settembre 2026 sono così suddivisi:

1. Biglietteria ufficiale del club

I biglietti standard a prezzo nominale acquistati direttamente tramite la biglietteria ufficiale dell'OGC Nice variano generalmente da 13 £ a 35 £ (€15 a €40) a seconda del settore.   

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi partono in genere da circa 23 £ a 30 £ ($30 a $39) per i posti d'ingresso e si attestano in media intorno a 70 £ ($92) per le visuali migliori dello stadio.  

Nizza-Le Mans di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Nizza e Le Mans

Il Nizza si presenta alla nuova stagione di Ligue 1 dopo aver disputato cinque amichevoli, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stato lo 0-0 con l'Hull City del 15 agosto, dopo un altro pareggio senza reti contro il Cagliari una settimana prima. Il momento migliore del precampionato è arrivato con il 3-0 sul Marsiglia a fine luglio. Il Nizza ha segnato sette gol nelle sue cinque gare di preparazione e ne ha subiti due, con la sconfitta arrivata contro la Juventus.

Il Le Mans ha chiuso il precampionato con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Le Havre il 15 agosto. In precedenza, nel precampionato, ha battuto l'Angers per 3-2 e il Nantes per 1-0, oltre a superare il Versailles per 3-1. Il Le Mans ha segnato complessivamente nove gol nelle sue amichevoli e ne ha subiti cinque.

NCE

NCE - Forma

JUV
S2-0
CGL
D0-0
HUL
D0-0
FCL
D0-0
PAR
S3-0
Gol segnato (subito)
0/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
LEM

LEM - Forma

FCN
V1-0
SCO
V2-3
LEH
S0-1
B29
D2-2
REN
S3-2
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Nizza-Le Mans: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al marzo 2010, quando il Nizza vinse 1-0 in trasferta sul campo del Le Mans in Ligue 1. Nei cinque precedenti registrati, il Nizza è in vantaggio con due vittorie contro una del Le Mans, mentre due partite sono terminate in pareggio. Le due squadre non si affrontano in una gara ufficiale da quell'incrocio del 2010.

Testa a testa

NizzaPareggioLe Mans
3
2
0
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Nizza badge
Nizza
NCE
1
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FIN
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Nizza badge
Nizza
NCE
2
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FIN
6Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nizza-Le Mans classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Le Mans è sesto mentre il Nizza occupa il dodicesimo posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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