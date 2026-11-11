Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Sunderland: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

Il Newcastle United ospita il Sunderland domenica 6 Desember 2026 al St James' Park di Newcastle upon Tyne.

Nell'ultimo confronto di Premier League, disputato il 22 marzo 2026, il Sunderland ha conquistato una vittoria per 2-1 in trasferta al St James' Park. Il risultato ha confermato il recente predominio del Sunderland nella sfida, dopo il successo di misura per 1-0 sul Newcastle ottenuto nella stagione 2025–26.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Newcastle United-Sunderland, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Newcastle United-Sunderland di Premier League?

Newcastle United-Sunderland si gioca domenica 6 Desember 2026 al St James' Park di Newcastle upon Tyne.

Premier League - Game Week 14 6 dic 2026 - 09:00 St James' Park

Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Sunderland di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Leeds United e Ipswich Town, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti vengono distribuiti principalmente attraverso il portale ufficiale del Newcastle United per i tifosi di casa e i canali ufficiali del Sunderland AFC per quelli ospiti.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Newcastle United-Sunderland di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Newcastle United e Sunderland:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti d'ingresso standard: Di solito costano all'incirca da 45 a 85 sterline .

Di solito costano all'incirca . Pacchetti hospitality ufficiali: Generalmente partono da 200 a 400 sterline e oltre.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard: partono generalmente da circa 150 a 280 sterline .

partono generalmente da circa . Posti nelle tribune laterali o negli anelli superiori: Generalmente costano tra 325 e 545 sterline.

Newcastle United-Sunderland di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Newcastle United e Sunderland

Il Newcastle ha vinto una partita, pareggiato zero e perso quattro delle ultime cinque in tutte le competizioni. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta casalinga per 0-1 contro l'Everton in Premier League, dopo il ko per 3-1 contro lo stesso avversario in Carabao Cup. L'unico risultato positivo in questa serie è stata la vittoria per 0-2 sul campo del Crystal Palace. Nelle cinque partite, il Newcastle ha segnato appena quattro goal e ne ha subiti sette: le sconfitte consecutive evidenziano le difficoltà della squadra nel trovare continuità sia in attacco sia in difesa.

Il Sunderland ha vinto una partita, pareggiato due e perso due delle ultime cinque. L'ultimo risultato è stata una sconfitta per 0-2 contro la Dinamo Zagabria in Europa League, arrivata dopo il ko per 3-1 sul campo del Coventry City in Premier League. La vittoria per 3-2 sul Brentford in Carabao Cup è l'unico successo della serie. Il Sunderland ha segnato sei goal e ne ha subiti otto nelle cinque partite, mantenendo la porta inviolata soltanto nel pareggio senza reti contro il Leeds United.

Newcastle United-Sunderland: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è giocato in Premier League il 22 marzo 2026, quando il Sunderland ha vinto 1-2 al St James' Park. Prima di allora, nel dicembre 2025, il Sunderland aveva battuto il Newcastle in casa per 1-0. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, il Sunderland vanta il bilancio recente migliore, con due vittorie contro una del Newcastle e un pareggio. Tra queste partite figura anche il successo del Newcastle per 0-3 in un incontro di FA Cup nel gennaio 2024.