Il Newcastle United ospita il Sunderland domenica 6 dicembre 2026 al St James' Park di Newcastle upon Tyne.

Nell’ultimo confronto in Premier League, il 22 marzo 2026, il Sunderland ha conquistato una vittoria in trasferta per 2-1 al St James' Park al termine di una partita emozionante. Il risultato ha confermato il recente predominio del Sunderland in questa sfida, dopo il successo di misura per 1-0 sul Newcastle ottenuto in precedenza nella stagione 2025–26.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Newcastle United-Sunderland, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Newcastle United-Sunderland in Premier League?

Newcastle United-Sunderland si gioca domenica 6 dicembre 2026 al St James' Park di Newcastle upon Tyne.

Premier League - Game Week 14 6 dic 2026 - 09:00 St James' Park

Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Sunderland in Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Leeds United e Ipswich Town, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti sono distribuiti principalmente attraverso il portale ufficiale del Newcastle United per i tifosi di casa e i canali ufficiali del Sunderland AFC per quelli ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Newcastle United-Sunderland in Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Premier League tra Newcastle United e Sunderland:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per i settori ordinari: In genere costano circa da £45 a £85 .

In genere costano circa . Pacchetti hospitality ufficiali: Generalmente partono da £200 e arrivano a oltre £400.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti nei settori ordinari: in genere partono da circa £150 e arrivano a £280 .

in genere partono da circa . Posti lungo i lati del campo o nell’anello superiore: Generalmente costano tra £325 e £545.

Newcastle United-Sunderland in Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Newcastle United e Sunderland

Il Newcastle ha vinto una partita, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse quattro nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha perso 0-1 in casa contro l’Everton in Premier League, dopo la sconfitta per 3-1 contro lo stesso avversario in Carabao Cup. L’unico risultato positivo in questa serie è stato il successo per 0-2 sul campo del Crystal Palace. Nelle cinque partite il Newcastle ha segnato appena quattro goal e ne ha subiti sette: le sconfitte consecutive evidenziano le difficoltà della squadra nel trovare continuità sia in attacco sia in difesa.

Il Sunderland ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e ne ha perse due nelle ultime cinque gare. Nell’ultima ha perso 0-2 contro la Dinamo Zagabria in Europa League, dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Coventry City in Premier League. La vittoria per 3-2 sul Brentford in Carabao Cup è l’unico successo di questa serie. In quelle cinque partite il Sunderland ha segnato sei goal e ne ha subiti otto. Lo 0-0 contro il Leeds United è stata l’unica gara chiusa senza subire reti.

Newcastle United-Sunderland: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 22 marzo 2026 in Premier League, quando il Sunderland ha vinto 1-2 al St James' Park. In precedenza, nel dicembre 2025, il Sunderland aveva battuto il Newcastle 1-0 in casa. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, il Sunderland vanta un bilancio migliore, con due vittorie contro una del Newcastle e un pareggio. La serie comprende anche il successo del Newcastle per 0-3 in una partita di FA Cup nel gennaio 2024.