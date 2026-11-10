Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Manchester United: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

Il Newcastle United ospita il Manchester United mercoledì 2 dicembre 2026 al St James' Park di Newcastle upon Tyne.

Nell'ultimo confronto in campionato, disputato nel marzo 2026, il Newcastle ha ottenuto una combattuta vittoria casalinga per 2-1 sul Manchester United. Prima di quella sfida, nel dicembre 2025, il Manchester United aveva vinto di misura per 1-0 all'Old Trafford.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Newcastle United-Manchester United, compresi i prezzi e dove trovarli.

Quando si gioca Newcastle United-Manchester United in Premier League?

Newcastle United-Manchester United si gioca mercoledì 2 dicembre 2026 al St James' Park di Newcastle upon Tyne.

Premier League - Game Week 13 2 dic 2026 - 15:15 St James' Park

Come acquistare i biglietti di Newcastle United-Manchester United in Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Newcastle United e Manchester United, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente attraverso i portali ufficiali di Newcastle United o Manchester United, dove di norma la vendita è riservata inizialmente ai soci e agli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli messi in vendita attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Newcastle United-Manchester United in Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Premier League tra Newcastle United e Manchester United:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Generalmente tra 45 e 80 £ .

Generalmente tra . Biglietti ridotti e per ragazzi: Generalmente a partire da circa 20-35 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti d'ingresso rivenduti: A partire da circa 100-150 £ per i posti nell'anello superiore.

A partire da circa per i posti nell'anello superiore. Posti premium e lungo le linee laterali: Da 200 £ fino a oltre 400 £.

Newcastle United-Manchester United in Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Newcastle United-Manchester United: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite di Premier League, il Newcastle ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio, segnando sette goal e subendone altrettanti. Nell'ultima gara ha vinto 2-0 in casa del Crystal Palace e, in precedenza, aveva battuto anche l'Hull City per 2-1. Le due sconfitte consecutive contro Leeds United e Aston Villa hanno segnato una flessione, ma la squadra di Jaissle ha reagito ottenendo un risultato positivo.

Il Manchester United ha perso tre delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni e pareggiato le altre due, senza ottenere vittorie. Il risultato più recente è la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Bournemouth. Ha perso anche 4-1 contro il Como in Champions League e 2-0 contro l'Atletico Madrid, pareggiando le due gare di Premier League contro Leeds United e Tottenham. In queste cinque partite lo United ha segnato soltanto due goal e ne ha subiti dieci.

Newcastle United-Manchester United: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al marzo 2026, quando il Newcastle ha vinto 2-1 al St James' Park. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Newcastle ha ottenuto due vittorie, il Manchester United altrettante e una partita è finita in parità. In queste cinque gare il Newcastle ha segnato dieci goal e il Manchester United nove: i precedenti recenti sono quindi stati equilibrati.