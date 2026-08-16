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Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Liverpool: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di una delle sfide di cartello del weekend inaugurale di Premier League

Newcastle-Liverpool è sempre una delle sfide più attese di ogni stagione di Premier League e, per fortuna dei tifosi di entrambi i club coinvolti così come dei neutrali, le due squadre sono pronte ad affrontarsi al St James' domenica 23 agosto, nel turno inaugurale del calendario. Non perdere l'occasione di prenotare oggi stesso i tuoi posti.

Ad aumentare l'interesse, Newcastle e Liverpool hanno nuovi allenatori al comando, dopo la recente e sorprendente partenza di Eddie Howe e l'esonero di Arne Slot a maggio.

Sul fronte della rosa, entrambe hanno perso giocatori molto noti come Mo Salah e Anthony Gordon, con una serie di giovani acquisti messi sotto contratto, tra cui Bazoumana Touré (Newcastle) e Jérémy Jacquet (Liverpool).

Con entrambe le squadre desiderose di iniziare positivamente la nuova stagione, questa si preannuncia come un'altra sfida memorabile. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Newcastle United-Liverpool, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Newcastle United e Liverpool?

Newcastle United-Liverpool è in programma con calcio d'inizio alle 16:30 BST di domenica 23 agosto, al St James' Park di Newcastle.

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Premier League - Game Week 1
St James' Park

Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Liverpool di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai singoli biglietti agli abbonamenti stagionali fino ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il loro posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per partecipare al sorteggio.
  • Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Newcastle United-Liverpool?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce per età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari cittadini rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessità di membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha esteso ufficialmente il tetto obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le dotazioni per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà; non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Stato di forma

NEW

NEW - Forma

BRC
S4-1
VAL
V1-2
EVE
S3-1
B04
S1-2
STR
S1-1
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
LIV

LIV - Forma

WRE
V1-0
LEE
S2-4
ASM
S2-3
COM
D0-0
COM
V2-0
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Newcastle UnitedPareggioLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FIN
Premier League
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Newcastle United
NEW
2
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Liverpool
LIV
3
FIN
EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
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Newcastle United
NEW
2
FIN
Premier League
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Liverpool
LIV
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
8Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Newcastle United - Liverpool

4-2-3-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Formazione
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallA. DedicA. DedicM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanL. MileyL. MileyS. SteurS. SteurA. ElangaA. ElangaY. WissaY. WissaH. BarnesH. BarnesW. OsulaW. OsulaA. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Newcastle United

Formazione titolare

Liverpool

Panchina

Allenatore

  • M. Jaissle
  • A. Iraola
Newcastle United

Infortuni e squalifiche

Liverpool

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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