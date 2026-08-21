Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Hull City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Non hai ancora fatto un viaggio nella cattedrale del calcio che è St James' Park in questa stagione? Avrai prestissimo l’occasione perfetta, visto che il Newcastle United ospiterà l’Hull City in una sfida di Premier League sabato 19 settembre. Prenota i tuoi biglietti oggi stesso.

I tifosi del Newcastle hanno già assistito ad alcune sfide ricche di emozioni a St James' Park e la nuova stagione è appena iniziata. Il Toon ha aperto con un epico 2-2 contro il Liverpool in campionato, per poi superare il West Brom 3-2 in Carabao Cup e rimandare a casa felici i tifosi bianconeri.

La scorsa stagione il Newcastle ha ottenuto vittorie casalinghe per 2-1 e 4-3 rispettivamente contro le neopromosse Burnley e Leeds. Matthias Jaissle, che ha assunto la guida tecnica in estate, spera che il Newcastle possa mantenere questa forma vincente contro un’altra neopromossa di Premier League, l’Hull City.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Newcastle United-Hull City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Newcastle United e Hull City?

Newcastle United-Hull City si giocherà a St James' Park (Newcastle) sabato 19 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 5 19 set 2026 - 10:00 St James' Park

Come comprare i biglietti per Newcastle United-Hull City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o i partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare all’estrazione.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Newcastle United-Hull City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: quasi mai arrivano alla vendita generale o ai sorteggi per membership di base.

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