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Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Hull City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
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Newcastle United
Hull City

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Newcastle United e Hull City, incluse le informazioni sulla partita

Non hai ancora fatto un viaggio nella cattedrale del calcio che è St James' Park in questa stagione? Avrai prestissimo l’occasione perfetta, visto che il Newcastle United ospiterà l’Hull City in una sfida di Premier League sabato 19 settembre. Prenota i tuoi biglietti oggi stesso.

I tifosi del Newcastle hanno già assistito ad alcune sfide ricche di emozioni a St James' Park e la nuova stagione è appena iniziata. Il Toon ha aperto con un epico 2-2 contro il Liverpool in campionato, per poi superare il West Brom 3-2 in Carabao Cup e rimandare a casa felici i tifosi bianconeri.

La scorsa stagione il Newcastle ha ottenuto vittorie casalinghe per 2-1 e 4-3 rispettivamente contro le neopromosse Burnley e Leeds. Matthias Jaissle, che ha assunto la guida tecnica in estate, spera che il Newcastle possa mantenere questa forma vincente contro un’altra neopromossa di Premier League, l’Hull City.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Newcastle United-Hull City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Newcastle United e Hull City?

Newcastle United-Hull City si giocherà a St James' Park (Newcastle) sabato 19 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 5
St James' Park

Come comprare i biglietti per Newcastle United-Hull City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o i partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare all’estrazione.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Newcastle United-Hull City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: quasi mai arrivano alla vendita generale o ai sorteggi per membership di base.

Forma

NEW

NEW - Forma

WBA
V3-2
TOT
V0-2
BOU
D2-2
MIL
V0-1
LEE
S4-1
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
HUL

HUL - Forma

STK
V1-1
COV
V0-1
AVL
D0-0
SUN
S1-0
CHE
D2-2
Gol segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Newcastle UnitedPareggioHull City
2
2
1
Amichevoli dei club
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FIN
Amichevoli dei club
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FIN
EFL Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Hull City badge
Hull City
HUL
2
FIN
10Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Newcastle United - Hull City

4-1-4-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Formazione
Hull City crest
Hull City
HUL
5-4-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallL. MileyL. MileyM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanH. BarnesH. BarnesS. SteurS. SteurY. WissaY. WissaJ. MurphyJ. MurphyJ. WillockJ. WillockM. Fernandez-PardoM. Fernandez-PardoK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiR. GilesR. GilesL. CoyleL. CoyleL. HerringtonL. HerringtonJ. EganJ. EganR. SlaterR. SlaterM. CrooksM. Crooksteam-logoS. ThomasM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-1-4-1
Newcastle United

Formazione titolare

Hull City

Panchina

Allenatore

  • M. Jaissle
  • S. Jakirovic
Newcastle United

Infortuni e squalifiche

Hull City

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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