Nell’ultimo confronto di Premier League, nel febbraio 2026, l’Everton si è imposto per 3-2 al termine di una partita emozionante in trasferta a St. James' Park. Le due squadre si sono affrontate anche più di recente, nell’agosto 2026, in un’amichevole precampionato tra club: l’Everton ha vinto 3-2 grazie ai gol di Thierno Barry, Iliman Ndiaye e Tyrique George.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Newcastle United-Everton, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Newcastle United-Everton di Premier League?

Newcastle United-Everton si gioca a St James' Park, a Newcastle upon Tyne, lunedì 2 novembre 2026.

Premier League - Game Week 9 2 nov 2026 - 15:00 St James' Park

Come acquistare i biglietti di Aston Villa-Fulham di Premier League?

Per acquistare i biglietti di una partita di Premier League tra Aston Villa e Fulham, le opzioni principali passano dai canali ufficiali dei club, a seconda che l’incontro si giochi al Villa Park o a Craven Cottage:

Iscrizione ai club e vendite prioritarie: Sia l’Aston Villa sia il Fulham mettono i biglietti a disposizione prima degli abbonati e poi dei soci ufficiali, secondo finestre di vendita prioritarie o in base allo storico degli acquisti. Per le partite di Premier League più richieste, la vendita libera è rara, salvo che restino biglietti disponibili in successive tranche.

Acquisto telefonico e presso le biglietterie: Di norma è possibile ordinare i biglietti telefonando alle rispettive biglietterie dei club oppure acquistarli direttamente alle biglietterie degli stadi durante i consueti orari di apertura nei giorni feriali.

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Aston Villa-Fulham di Premier League?

I prezzi dei biglietti per una partita di Premier League tra Aston Villa e Fulham variano a seconda che l’acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali dei club, al prezzo nominale, oppure sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Costano generalmente tra circa 45 £ e 95 £ a biglietto.

Biglietti ridotti (over 66 e under 21): I biglietti scontati per gli over 66 e gli under 21 costano generalmente tra circa 30 £ e 75 £ presso le biglietterie ufficiali dei club.

Biglietti per ragazzi (under 18 / under 14): I biglietti ufficiali riservati ai più giovani hanno prezzi inferiori, generalmente compresi tra 15 £ e 38 £ a seconda del settore.

Pacchetti hospitality: Le esperienze VIP ufficiali per il giorno della partita e i pacchetti con accesso alle lounge acquistati direttamente dai club partono da circa 200 £ a oltre 350 £ a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard in rivendita: Nei periodi di domanda ordinaria, i biglietti standard per i settori dell’anello superiore o con visuale limitata partono generalmente da circa 60 £ a 85 £ .

Prezzi medi nella rivendita: I prezzi delle inserzioni oscillano comunemente tra 100 £ e 250 £ a biglietto.

Pacchetti VIP e premium in rivendita: I pacchetti hospitality premium o i posti particolarmente richiesti nell’anello inferiore costano spesso da 130 £ a oltre 500 £ a biglietto.

Newcastle United-Everton di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Newcastle United ed Everton

Il Newcastle arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto l’Hull City per 2-1 in Premier League e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 0-2 in casa del Tottenham Hotspur. In queste cinque partite il Newcastle ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette. L’unica sconfitta è stata il 4-1 contro il Leeds United.

L’Everton ha conquistato sette punti nelle ultime cinque partite, con due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sull’Ipswich Town in Premier League; in precedenza, nello stesso periodo, ha pareggiato 2-2 con il Manchester United. In queste cinque gare l’Everton ha segnato cinque gol e ne ha subiti due, mantenendo la porta inviolata tre volte: numeri che indicano un periodo di solidità difensiva.

Newcastle United-Everton: I precedenti recenti

I recenti confronti tra le due squadre sono stati equilibrati. Il Newcastle ha vinto per 2-3 l’ultimo incontro di Premier League a St James' Park, nel febbraio 2026, mentre l’Everton si era imposto per 1-0 nello stesso stadio nel maggio 2025. Negli ultimi cinque confronti registrati in tutte le competizioni, Everton e Newcastle hanno ottenuto due vittorie ciascuno, con un pareggio. I precedenti offrono quindi pochi indizi su quale sia la favorita per questa partita.