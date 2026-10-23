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Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Everton: prezzi per la partita di Premier League, informazioni sull’incontro, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Newcastle United
Everton
Premier League

Il Newcastle United affronta l’Everton in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

Nell’ultimo confronto di Premier League, nel febbraio 2026, l’Everton si è imposto per 3-2 al termine di una partita emozionante in trasferta a St. James' Park. Le due squadre si sono affrontate anche più di recente, nell’agosto 2026, in un’amichevole precampionato tra club: l’Everton ha vinto 3-2 grazie ai gol di Thierno Barry, Iliman Ndiaye e Tyrique George.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Newcastle United-Everton, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Newcastle United-Everton di Premier League?

Newcastle United-Everton si gioca a St James' Park, a Newcastle upon Tyne, lunedì 2 novembre 2026.

crest
Premier League - Game Week 9
St James' Park

Come acquistare i biglietti di Aston Villa-Fulham di Premier League?

Per acquistare i biglietti di una partita di Premier League tra Aston Villa e Fulham, le opzioni principali passano dai canali ufficiali dei club, a seconda che l’incontro si giochi al Villa Park o a Craven Cottage:

  • Iscrizione ai club e vendite prioritarie: Sia l’Aston Villa sia il Fulham mettono i biglietti a disposizione prima degli abbonati e poi dei soci ufficiali, secondo finestre di vendita prioritarie o in base allo storico degli acquisti. Per le partite di Premier League più richieste, la vendita libera è rara, salvo che restino biglietti disponibili in successive tranche.
  • Acquisto telefonico e presso le biglietterie: Di norma è possibile ordinare i biglietti telefonando alle rispettive biglietterie dei club oppure acquistarli direttamente alle biglietterie degli stadi durante i consueti orari di apertura nei giorni feriali.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Aston Villa-Fulham di Premier League?

I prezzi dei biglietti per una partita di Premier League tra Aston Villa e Fulham variano a seconda che l’acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali dei club, al prezzo nominale, oppure sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard per adulti: Costano generalmente tra circa 45 £ e 95 £ a biglietto.
  • Biglietti ridotti (over 66 e under 21): I biglietti scontati per gli over 66 e gli under 21 costano generalmente tra circa 30 £ e 75 £ presso le biglietterie ufficiali dei club.
  • Biglietti per ragazzi (under 18 / under 14): I biglietti ufficiali riservati ai più giovani hanno prezzi inferiori, generalmente compresi tra 15 £ e 38 £ a seconda del settore.
  • Pacchetti hospitality: Le esperienze VIP ufficiali per il giorno della partita e i pacchetti con accesso alle lounge acquistati direttamente dai club partono da circa 200 £ a oltre 350 £ a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Biglietti standard in rivendita: Nei periodi di domanda ordinaria, i biglietti standard per i settori dell’anello superiore o con visuale limitata partono generalmente da circa 60 £ a 85 £.
  • Prezzi medi nella rivendita: I prezzi delle inserzioni oscillano comunemente tra 100 £ e 250 £ a biglietto.
  • Pacchetti VIP e premium in rivendita: I pacchetti hospitality premium o i posti particolarmente richiesti nell’anello inferiore costano spesso da 130 £ a oltre 500 £ a biglietto.

Newcastle United-Everton di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Newcastle United ed Everton

Il Newcastle arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto l’Hull City per 2-1 in Premier League e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 0-2 in casa del Tottenham Hotspur. In queste cinque partite il Newcastle ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette. L’unica sconfitta è stata il 4-1 contro il Leeds United.

L’Everton ha conquistato sette punti nelle ultime cinque partite, con due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sull’Ipswich Town in Premier League; in precedenza, nello stesso periodo, ha pareggiato 2-2 con il Manchester United. In queste cinque gare l’Everton ha segnato cinque gol e ne ha subiti due, mantenendo la porta inviolata tre volte: numeri che indicano un periodo di solidità difensiva.

NEW

NEW - Forma

MIL
V0-1
LEE
S4-1
HUL
V2-1
COV
S4-1
AVL
S0-1
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
EVE

EVE - Forma

TOT
D0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
D2-2
CHE
S0-2
Gol segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Newcastle United-Everton: I precedenti recenti

I recenti confronti tra le due squadre sono stati equilibrati. Il Newcastle ha vinto per 2-3 l’ultimo incontro di Premier League a St James' Park, nel febbraio 2026, mentre l’Everton si era imposto per 1-0 nello stesso stadio nel maggio 2025. Negli ultimi cinque confronti registrati in tutte le competizioni, Everton e Newcastle hanno ottenuto due vittorie ciascuno, con un pareggio. I precedenti offrono quindi pochi indizi su quale sia la favorita per questa partita.

Testa a testa

Newcastle UnitedPareggioEverton
1
1
3
Amichevoli dei club
Everton badge
Everton
EVE
3
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Everton badge
Everton
EVE
3
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
4
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FIN
7Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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