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Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Bournemouth: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Tutto quello che c’è da sapere per assistere alla prossima entusiasmante sfida casalinga del Newcastle in Premier League

L’esordio stagionale del Newcastle contro il Liverpool a St James’ era stato presentato come una sfida imperdibile e le considerazioni dei commentatori prima della partita si sono rivelate esatte. Anche se il Newcastle si è lasciato sfuggire 3 punti, con il Liverpool che ha trovato il pareggio nel finale su calcio di rigore, i tifosi hanno assistito a un thriller mozzafiato dall’inizio alla fine.

Il prossimo impegno casalingo per i bianconeri del nord-est sarà contro il Bournemouth sabato 5 settembre, in occasione della 3ª giornata.

Con le ultime tre partite tra le due squadre a St James’ che hanno prodotto 12 gol, potresti assistere a una sfida spettacolare se ti assicuri oggi i biglietti. Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere sull’acquisto dei biglietti per Newcastle United-Bournemouth, compreso dove comprarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Newcastle United e Bournemouth?

Il Newcastle United affronta il Bournemouth al St James' Park di Newcastle sabato 5 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 12:30 BST.

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Premier League - Game Week 3
St James' Park

Come acquistare i biglietti di Premier League per Newcastle United-Bournemouth

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club i biglietti per le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online basate sul principio del primo arrivato, primo servito sono state sostituite da lotterie casuali per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Newcastle United-Bournemouth?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce di età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro le rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali e quelli negli anelli inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti negli anelli superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore sia in possesso di una membership ufficiale del club attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti in trasferta

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti in trasferta siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà; praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membership di base.

Forma

NEW

NEW - Forma

B04
S1-2
STR
S1-1
LIV
D2-2
WBA
V3-2
TOT
V0-2
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BOU

BOU - Forma

GEN
V10-1
BET
D2-2
M05
S2-1
MCI
S2-1
EVE
D1-1
Gol segnato (subito)
15/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Newcastle UnitedPareggioAFC Bournemouth
1
2
2
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
FA Cup
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Newcastle United - AFC Bournemouth

4-2-3-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Formazione
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawA. DedicA. DedicJ. WillockJ. WillockA. ElangaA. ElangaN. GonzalezN. GonzalezH. BarnesH. BarnesL. MileyL. MileyY. WissaY. WissaD. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertA. SmithA. SmithJ. HillJ. HillT. AdamsT. AdamsRayanRayanA. ScottA. ScottJ. KluivertJ. KluivertM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilson
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Newcastle United

Formazione titolare

AFC Bournemouth

Panchina

Allenatore

  • M. Jaissle
  • M. Rose
Newcastle United

Infortuni e squalifiche

AFC Bournemouth

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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