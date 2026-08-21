Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Bournemouth: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

L’esordio stagionale del Newcastle contro il Liverpool a St James’ era stato presentato come una sfida imperdibile e le considerazioni dei commentatori prima della partita si sono rivelate esatte. Anche se il Newcastle si è lasciato sfuggire 3 punti, con il Liverpool che ha trovato il pareggio nel finale su calcio di rigore, i tifosi hanno assistito a un thriller mozzafiato dall’inizio alla fine.

Il prossimo impegno casalingo per i bianconeri del nord-est sarà contro il Bournemouth sabato 5 settembre, in occasione della 3ª giornata.

Con le ultime tre partite tra le due squadre a St James’ che hanno prodotto 12 gol, potresti assistere a una sfida spettacolare se ti assicuri oggi i biglietti. Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere sull’acquisto dei biglietti per Newcastle United-Bournemouth, compreso dove comprarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Newcastle United e Bournemouth?

Il Newcastle United affronta il Bournemouth al St James' Park di Newcastle sabato 5 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 12:30 BST.

Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 07:30 St James' Park

Come acquistare i biglietti di Premier League per Newcastle United-Bournemouth

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club i biglietti per le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online basate sul principio del primo arrivato, primo servito sono state sostituite da lotterie casuali per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Newcastle United-Bournemouth?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce di età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro le rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali e quelli negli anelli inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti negli anelli superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore sia in possesso di una membership ufficiale del club attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti in trasferta

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti in trasferta siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà; praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membership di base.

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