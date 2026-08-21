Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Bournemouth: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

L’esordio stagionale del Newcastle contro il Liverpool a St James’ era stato presentato come una sfida imperdibile e le considerazioni dei commentatori prima della partita si sono rivelate esatte. Anche se il Newcastle si è lasciato sfuggire 3 punti, con il Liverpool che ha trovato il pareggio nel finale su calcio di rigore, i tifosi hanno assistito a un thriller mozzafiato dall’inizio alla fine.
Il prossimo impegno casalingo per i bianconeri del nord-est sarà contro il Bournemouth sabato 5 settembre, in occasione della 3ª giornata.
Con le ultime tre partite tra le due squadre a St James’ che hanno prodotto 12 gol, potresti assistere a una sfida spettacolare se ti assicuri oggi i biglietti. Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere sull’acquisto dei biglietti per Newcastle United-Bournemouth, compreso dove comprarli e quanto costano.
Quando si gioca la partita di Premier League tra Newcastle United e Bournemouth?
Il Newcastle United affronta il Bournemouth al St James' Park di Newcastle sabato 5 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 12:30 BST.
Come acquistare i biglietti di Premier League per Newcastle United-Bournemouth
Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.
A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:
- Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club i biglietti per le partite a cui non possono assistere.
- Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online basate sul principio del primo arrivato, primo servito sono state sostituite da lotterie casuali per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
- Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
- Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.
Se sei alla ricerca di biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.
Quanto costano i biglietti di Premier League per Newcastle United-Bournemouth?
Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:
- Fasce di età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
- Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro le rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
- Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali e quelli negli anelli inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti negli anelli superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
- Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore sia in possesso di una membership ufficiale del club attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.
Prezzi e disponibilità dei biglietti in trasferta
La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.
Sebbene i biglietti in trasferta siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà; praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membership di base.
Forma
Precedenti recenti
Testa a testa
Notizie sulle squadre e rose
Formazioni Newcastle United - AFC Bournemouth
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- M. Jaissle
- M. Rose
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
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V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
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|+11
|10
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|0
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|+6
|9
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|5
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|0
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|+4
|9
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|2
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|0
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|+3
|9
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|0
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|9
V
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D
D
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|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
S
D
D
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|2
|2
|1
|9
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|0
|8
V
S
D
V
D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
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V
|11
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|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
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|5
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|2
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|1
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|1
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|8
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|2
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D
S
S
S
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
D
D
S
S