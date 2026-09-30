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Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Aston Villa: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Newcastle United
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Premier League

Il Newcastle United affronta l'Aston Villa in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Newcastle United affronta l'Aston Villa sabato 17 ottobre 2026 al St James' Park di Newcastle upon Tyne.

Nelle ultime stagioni, le sfide tra le due squadre hanno spesso regalato partite con molti gol, con una media di oltre tre reti a incontro nelle ultime sei sfide di Premier League. Il confronto competitivo più recente risale al 14 febbraio 2026, nel quarto turno di FA Cup, quando il Newcastle ha ottenuto una vittoria esterna per 3-1 a Villa Park.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Newcastle United-Aston Villa, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Newcastle United-Aston Villa di Premier League?

Newcastle United-Aston Villa si gioca al St James' Park di Newcastle upon Tyne sabato 17 ottobre 2026.

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Premier League - Game Week 7
St James' Park

Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Aston Villa di Premier League?

Per acquistare i biglietti per una partita di Premier League tra Newcastle United e Aston Villa, puoi seguire questi principali canali ufficiali, a seconda che la gara si giochi al St. James' Park (Newcastle):

Acquisti ufficiali diretti

1. Membership ufficiale del club

  • Le partite di Premier League ad alta richiesta richiedono quasi sempre una membership ufficiale attiva per entrambi i club.
    • Tifosi di casa: Iscriviti a una membership ufficiale del Newcastle United (per le partite al St. James' Park). La membership ti dà accesso alle finestre di vendita dei biglietti e ai ballot.
    • Tifosi ospiti: I biglietti del settore ospiti vengono assegnati tramite il portale ticketing del club in trasferta e sono generalmente riservati ai membri delle fasce di fedeltà più alte o agli abbonati con un numero sufficiente di punti prenotazione.

2. Ballot per i biglietti e date di vendita generale

  • Newcastle United (St. James' Park): I biglietti per i tifosi di casa vengono in genere distribuiti tramite un sistema di ballot per i membri alcune settimane prima del giorno della partita. Se restano biglietti dopo la fase di ballot, passano alla vendita generale o al portale di rivendita per i membri.

3. Hospitality ufficiale per il giorno della partita

  • Se i biglietti standard vanno esauriti o se arrivi dall'estero senza una membership, i pacchetti executive/hospitality ufficiali sono disponibili direttamente sui siti ufficiali di entrambi i club. Questi pacchetti non richiedono una membership standard.

4. Piattaforme secondarie di biglietteria

  • Piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub hanno spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Newcastle United-Aston Villa di Premier League?

I prezzi standard dei biglietti per il giorno della partita di Newcastle United-Aston Villa in Premier League variano a seconda che tu acquisti biglietti ufficiali al valore nominale oppure posti hospitality/sul mercato secondario.

1. Biglietti ufficiali al valore nominale per il giorno della partita

Il Newcastle United suddivide le partite casalinghe al St. James' Park in diverse fasce:

  • Ingresso generale adulti:£49 - £80 (a seconda della categoria del settore, da Level 7 / Family Area fino ai posti di categoria 1).
  • Ridotti (over 65 e giovani adulti 18-21 anni):£34 - £62.
  • Junior (Under 18):£21 - £33.
  • Tifosi ospiti: Le regole standard della Premier League fissano un tetto di £30 per gli adulti.

2. Opzioni hospitality e mercato secondario

Poiché la domanda per le partite di Premier League è alta, i biglietti sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub vengono scambiati a prezzi dinamici di mercato determinati dall'offerta:

  • Piattaforme secondarie di rivendita: I prezzi partono solitamente da circa £75 - £110 per posti standard, con prezzi medi attorno a £280 a seconda della domanda.
  • Hospitality ufficiale per il giorno della partita: Le opzioni premium per il matchday (come Bar 1892, Platinum Club o l'accesso alle executive lounge) vanno da £105 - £450+ a persona.

Newcastle United-Aston Villa di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Newcastle United e Aston Villa

Il Newcastle United ha vinto tre partite, ne ha pareggiate due e non ne ha persa nessuna nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una sofferta vittoria per 1-0 sul Millwall in Carabao Cup l'8 settembre, mentre il precedente risultato in Premier League è stato il 2-2 sul campo dell'AFC Bournemouth del 5 settembre. In precedenza, il Newcastle ha battuto 2-0 in trasferta il Tottenham Hotspur e ha pareggiato 2-2 con il Liverpool, totalizzando dieci gol fatti e sei subiti nelle cinque partite.

Le ultime cinque partite dell'Aston Villa raccontano di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La gara più recente è stata il successo per 3-2 in Champions League sul campo del Club Brugge l'8 settembre, seguito da uno 0-0 sul campo dell'Hull City in Premier League. Prima ancora, il Villa ha perso 1-0 con l'Arsenal, 4-0 sul campo del Brighton e 2-1 contro il Borussia Moenchengladbach in un'amichevole precampionato. La squadra di Emery ha segnato sei gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

NEW

NEW - Forma

TOT
V0-2
BOU
D2-2
MIL
V0-1
LEE
S4-1
HUL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AVL

AVL - Forma

HUL
D0-0
CLB
V2-3
NFO
S1-2
COV
V1-3
TOT
V2-3
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Newcastle United-Aston Villa: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club è arrivato in FA Cup il 14 febbraio 2026, quando il Newcastle United ha battuto l'Aston Villa 3-1 a Villa Park. Nelle ultime cinque partite registrate tra le due squadre, il Newcastle ha ottenuto due vittorie contro le due del Villa, con un pareggio. Il Newcastle ha segnato otto gol in quel periodo e anche il Villa ne ha segnati otto, con il più recente confronto di Premier League al St James' Park terminato 2-0 per il Villa nel gennaio 2026.

Testa a testa

Newcastle UnitedPareggioAston Villa
2
1
2
FA Cup
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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