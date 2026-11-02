Il Newcastle United ospita l'Arsenal sabato 21 novembre 2026 al St James' Park di Newcastle upon Tyne, di sabato.

Nell'ultimo confronto in campionato, il 25 aprile 2026, l'Arsenal ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 all'Emirates Stadium. L'Arsenal ha generalmente avuto la meglio negli incontri recenti, vincendo quattro delle ultime sei partite disputate contro il Newcastle United in tutte le competizioni.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Newcastle United-Arsenal, compreso dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Newcastle United-Arsenal di Premier League?

Newcastle United-Arsenal si gioca al St James' Park di Newcastle upon Tyne sabato 21 novembre 2026.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 12:30 St James' Park

Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Arsenal di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Newcastle United e Arsenal al St James' Park, sono disponibili diverse opzioni principali, a seconda del tipo di iscrizione al club e delle proprie preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

Iscritti al Newcastle United e abbonati: I biglietti per i tifosi di casa possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale online del Newcastle United, per telefono o alla biglietteria del St James' Park. Di solito la vendita si svolge in fasi con priorità diverse in base alla categoria di iscrizione.

I biglietti per i tifosi di casa possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale online del Newcastle United, per telefono o alla biglietteria del St James' Park. Di solito la vendita si svolge in fasi con priorità diverse in base alla categoria di iscrizione. Biglietti riservati ai tifosi dell'Arsenal in trasferta: I tifosi dell'Arsenal possono richiedere i biglietti tramite il sito ufficiale del club. I biglietti per il settore ospiti vengono assegnati agli iscritti in base ai punti accumulati per le trasferte e alla categoria di iscrizione, come Silver e Red. Ai richiedenti che ottengono un biglietto vengono assegnati posti nella Leazes Stand.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Newcastle United-Arsenal di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Newcastle United e Arsenal variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: I prezzi nominali per le partite di fascia alta della Categoria A al St James' Park vanno generalmente da circa 39 a 75 £ a seconda della posizione del posto nello stadio.

I prezzi nominali per le partite di fascia alta della Categoria A al St James' Park vanno generalmente da circa a seconda della posizione del posto nello stadio. Tariffe ridotte e ragazzi: Sono disponibili biglietti scontati per ragazzi e anziani, generalmente a prezzi compresi tra 21 e 58 £ a seconda della fascia d'età e del settore.

Sono disponibili biglietti scontati per ragazzi e anziani, generalmente a prezzi compresi tra a seconda della fascia d'età e del settore. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality ufficiali del club partono da fasce di prezzo più alte e offrono accesso a lounge premium e posti con sedute imbottite.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi di partenza: Partono da circa 93 £ per i posti nell'anello superiore dei settori dietro le porte.

Partono da circa per i posti nell'anello superiore dei settori dietro le porte. Prezzo medio di mercato: Si aggira tra 332 e 373 £ a seconda della disponibilità e della domanda del momento.

Si aggira tra a seconda della disponibilità e della domanda del momento. Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: Sul mercato secondario, i pacchetti VIP e hospitality possono partire da 283 £ e salire ulteriormente.

Newcastle United-Arsenal di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Newcastle United-Arsenal: Lo stato di forma

Il Newcastle ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse tre. Nell'ultima gara ha perso 1-0 contro l'Aston Villa in Premier League e, nello stesso periodo, ha subito anche pesanti sconfitte per 4-1 contro Coventry City e Leeds United. Le due vittorie sono arrivate contro l'Hull City, per 2-1 in Premier League, e il Millwall, per 1-0 in Carabao Cup. Nelle cinque partite, il Newcastle ha segnato otto goal e ne ha subiti otto, mostrando incostanza sia in attacco sia in difesa.

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sul campo del Nottingham Forest in Premier League, arrivata dopo un successo per 3-0 contro il Lille in Champions League. In questo periodo è arrivata una sconfitta per 3-0 contro il Brighton in Premier League, mentre completano il quadro le vittorie contro il Leeds United, per 2-1, e l'Ipswich Town, per 4-2 in Carabao Cup. L'Arsenal ha segnato 10 goal in queste cinque partite.

Newcastle United-Arsenal: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è giocato in Premier League il 25 aprile 2026, quando l'Arsenal ha ospitato il Newcastle United e ha vinto 1-0. Negli ultimi cinque confronti registrati, l'Arsenal ha ottenuto tre vittorie e il Newcastle una, un 2-0 in Carabao Cup al St James' Park nel febbraio 2025. L'altra partita si è conclusa 2-1 per l'Arsenal al St James' Park nel settembre 2025.