Il Newcastle United ospita l'Arsenal sabato 21 novembre 2026 al St James' Park di Newcastle upon Tyne, di sabato.

Nell'ultimo confronto in campionato, disputato il 25 aprile 2026, l'Arsenal ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 all'Emirates Stadium. Negli scontri diretti recenti, l'Arsenal ha generalmente avuto la meglio sul Newcastle United, vincendo quattro delle ultime sei partite tra tutte le competizioni.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Newcastle United-Arsenal, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Newcastle United-Arsenal di Premier League?

Newcastle United-Arsenal si gioca al St James' Park di Newcastle upon Tyne sabato 21 novembre 2026.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 12:30 St James' Park

Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Arsenal di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Premier League tra Newcastle United e Arsenal al St James' Park, sono disponibili diverse opzioni principali, a seconda del tipo di affiliazione al club e delle proprie preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

Soci e abbonati del Newcastle United: I biglietti per i tifosi di casa possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale del Newcastle United, per telefono o alla biglietteria del St James' Park. Di norma, la vendita si articola in fasi con priorità diverse in base alla categoria di affiliazione al club.

I biglietti per i tifosi di casa possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale del Newcastle United, per telefono o alla biglietteria del St James' Park. Di norma, la vendita si articola in fasi con priorità diverse in base alla categoria di affiliazione al club. Biglietti riservati ai tifosi ospiti dell'Arsenal: I tifosi dell'Arsenal possono richiedere i biglietti tramite il sito ufficiale del club. I biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti ai soci in base ai punti accumulati per le trasferte e alla categoria di affiliazione, come Silver e Red. Ai richiedenti che ottengono un biglietto vengono assegnati posti nella Leazes Stand.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli messi in vendita tramite i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Newcastle United-Arsenal di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Premier League tra Newcastle United e Arsenal variano a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Per le partite di Categoria A al St James' Park, il prezzo nominale varia generalmente da circa 39 a 75 sterline a seconda della posizione del posto nello stadio.

Per le partite di Categoria A al St James' Park, il prezzo nominale varia generalmente da circa a seconda della posizione del posto nello stadio. Biglietti ridotti e per ragazzi: Sono disponibili biglietti scontati per ragazzi e persone anziane, con prezzi generalmente compresi tra 21 e 58 sterline a seconda della fascia d'età e del settore.

Sono disponibili biglietti scontati per ragazzi e persone anziane, con prezzi generalmente compresi tra a seconda della fascia d'età e del settore. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality ufficiali del club partono da fasce di prezzo più elevate e offrono l'accesso a lounge esclusive e posti con sedute imbottite.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dai club attraverso i canali ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi di partenza: Partono da circa 93 sterline per i posti nell'anello superiore dietro una delle porte.

Partono da circa per i posti nell'anello superiore dietro una delle porte. Prezzo medio di mercato: Si aggira tra 332 e 373 sterline a seconda della disponibilità e della domanda del momento.

Si aggira tra a seconda della disponibilità e della domanda del momento. Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: Sul mercato secondario, i pacchetti VIP e hospitality possono partire da 283 sterline e superare tale cifra.

Newcastle United-Arsenal di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Newcastle United e Arsenal

Il Newcastle ha vinto due delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni e ne ha perse tre. Nell'impegno più recente ha perso 1-0 contro l'Aston Villa in Premier League e, nello stesso periodo, ha subito anche due pesanti sconfitte per 4-1 contro Coventry City e Leeds United. Le due vittorie sono arrivate contro l'Hull City, battuto 2-1 in Premier League, e il Millwall, superato 1-0 in Carabao Cup. Nelle cinque partite, il Newcastle ha segnato otto goal e ne ha subiti altrettanti, mostrando discontinuità sia in attacco sia in difesa.

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni e ne ha perse due. Nell'impegno più recente ha battuto 1-0 il Nottingham Forest in Premier League, dopo il successo per 3-0 contro il Lille in Champions League. Tra le sconfitte di questo periodo figura il 3-0 contro il Brighton in Premier League, mentre completano il quadro le vittorie sul Leeds United per 2-1 e sull'Ipswich Town per 4-2 in Carabao Cup. L'Arsenal ha segnato 10 goal nelle cinque partite.

Newcastle United-Arsenal: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 25 aprile 2026 in Premier League, quando l'Arsenal ha ospitato il Newcastle United vincendo 1-0. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Arsenal ha vinto tre volte e il Newcastle una, con il successo per 2-0 in Carabao Cup al St James' Park nel febbraio 2025. L'altra partita si è conclusa 2-1 per l'Arsenal al St James' Park nel settembre 2025.