Il Neom SC ospita l’Al-Taawoun giovedì 26 novembre 2026 al King Khalid Sport City Stadium di Tabuk.

Nell’ultimo incontro di campionato, disputato nel marzo 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 al King Khalid Sport City Stadium al termine di una partita avvincente. La sfida è stata segnata da una rimonta nel finale, culminata nel gol del pareggio segnato da Mohammed Al Kuwaykibi dell’Al-Taawoun.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Neom SC-Al-Taawoun, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Neom SC-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Neom SC-Al-Taawoun si gioca giovedì 26 novembre 2026 al King Khalid Sport City Stadium di Tabuk.

1ª Divisione - Game Week 15 26 nov 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

Come acquistare i biglietti per Neom SC-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Neom SC-Al-Taawoun:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti sono distribuiti principalmente attraverso le piattaforme ufficiali di vendita o le biglietterie fisiche del NEOM SC, la squadra di casa.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Neom SC-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Neom SC e Al-Taawoun:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard / settori ordinari: Da 30 a 100 SAR.

Da 30 a 100 SAR. Posti premium e a bordo campo: Da 250 a 600 SAR.

Da 250 a 600 SAR. Pacchetti VIP e hospitality: Da 1.200 SAR in su.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita, anello superiore dietro le porte: Circa da 1.800 a oltre 2.400 SAR .

Circa . Rivendita, anello inferiore dietro le porte: Circa da 2.300 a oltre 2.800 SAR .

Circa . Rivendita, tribune laterali e settori premium: Da 3.000 SAR in su.

Neom SC-Al-Taawoun di Saudi Pro League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Neom SC e Al-Taawoun

Il Neom ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando otto gol e subendone cinque. Nell’ultima gara ha battuto l’Abha per 2-0 in casa in Saudi Pro League, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive. In precedenza aveva perso 1-0 contro l’Al Nassr e 1-0 contro l’Al-Ettifaq, anche se il successo per 4-2 sull’Al Fateh a settembre ha mostrato il suo potenziale offensivo nelle giornate migliori. La squadra di Galtier ha dimostrato di poter segnare con facilità, ma è stata incostante in difesa.

Le ultime cinque partite dell’Al-Taawoun raccontano una storia più cupa. La squadra ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, subendo sette gol. Nell’ultima gara ha perso 2-1 contro l’Al Riyadh, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Al Qadsiah della settimana precedente. L’unica nota positiva è stata la vittoria per 2-1 sull’Al-Rayyan in AFC Champions League Two, che ha offerto ben poca consolazione alla luce delle difficoltà in campionato. La squadra di Rasovic ha segnato appena cinque gol in queste cinque partite e non ha ancora trovato la solidità difensiva necessaria per arrestare il proprio calo.

Neom SC-Al-Taawoun: I precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è concluso con un pareggio per 2-2 al King Khalid Sport City Stadium nel marzo 2026, un risultato che ha mostrato quanto questa sfida possa essere equilibrata nonostante l’attuale divario tra le squadre. Prima di allora, le due formazioni avevano pareggiato 1-1 sul campo dell’Al-Taawoun nel novembre 2025. Nei due precedenti più recenti registrati, nessuna delle due è riuscita a vincere e tutti e quattro i gol sono stati equamente distribuiti.