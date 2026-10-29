Il Neom SC ospita l'Al Kholood venerdì 20 novembre 2026 al King Khalid Sport City Stadium di Tabuk.

Nel loro primo confronto in assoluto, nell'ottobre 2025, il NEOM SC ha conquistato un'emozionante vittoria esterna per 3-2 sul campo dell'Al-Kholood. L'Al-Kholood si è subito riscattato nella gara di ritorno del febbraio 2026, imponendosi a sua volta in trasferta per 2-1 a Tabuk.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Neom SC-Al Kholood, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Neom SC-Al Kholood di Saudi Pro League?

Neom SC-Al Kholood si gioca al King Khalid Sport City Stadium di Tabuk venerdì 20 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 14 20 nov 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

Come acquistare i biglietti per Neom SC-Al Kholood di Saudi Pro League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Saudi Pro League tra NEOM SC e Al-Kholood:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare i portali ufficiali di vendita dei biglietti o i canali social di NEOM SC e Al-Kholood per acquistare i biglietti messi direttamente in vendita dai club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando quelli messi inizialmente in vendita sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Neom SC-Al Kholood di Saudi Pro League?

Ecco i prezzi previsti per i biglietti della partita di Saudi Pro League tra NEOM SC e Al-Kholood:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard / Ingresso ordinario: In genere costano da 20 a 40 SAR per i posti ordinari e i settori dietro le porte.

In genere costano da per i posti ordinari e i settori dietro le porte. Posti premium / Tribuna principale: In genere costano da 50 a 100 SAR per i posti con una visuale migliore lungo le linee laterali e nella parte centrale dell'anello inferiore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti standard: I prezzi partono generalmente da circa 55 a 150 SAR , a seconda della domanda e della disponibilità.

I prezzi partono generalmente da circa , a seconda della domanda e della disponibilità. Posti premium / Hospitality: I prezzi possono salire notevolmente e sulle piattaforme di rivendita vanno spesso da 220 a oltre 1.650 SAR.

Neom SC-Al Kholood di Saudi Pro League: Tutto quello che c'è da sapere

Neom SC-Al Kholood: lo stato di forma

Il Neom SC ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, segnando otto goal e subendone sei. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Al-Ettifaq, dopo il pareggio per 1-1 con l'Al Hazem. Il periodo migliore del Neom è arrivato all'inizio di settembre, quando ha battuto consecutivamente l'Al Hilal e l'Al Khaleej, senza subire goal nella seconda partita, vinta 3-0.

L'Al Kholood ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, con un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 3-2 contro l'Al-Faisaly e la settimana precedente era stato battuto 5-0 dall'Al Qadsiah. In quelle cinque partite, il Kholood ha subito 13 goal, una serie che evidenzia i problemi difensivi a cui Buckingham deve porre rimedio.

Neom SC-Al Kholood: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale al febbraio 2026, quando l'Al Kholood ha vinto 2-1 sul campo del Neom in Saudi Pro League. Prima di allora, il Neom aveva conquistato una vittoria per 3-2 nell'incontro dell'ottobre 2025, disputato in casa del Kholood. Nei due precedenti registrati, ciascuna squadra ha ottenuto una vittoria, con cinque goal segnati dal Neom e quattro dal Kholood.