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Come acquistare i biglietti per Neom SC-Abha: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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1ª Divisione

Il Neom SC affronta l'Abha nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Neom SC affronta l'Abha sabato 24 ottobre 2026 al King Khalid Sport City Stadium di Tabuk.

Nell'ultimo precedente, a gennaio 2025, NEOM SC e Abha hanno pareggiato 2-2. Innesti di alto profilo come Alexandre Lacazette per il NEOM SC e Michy Batshuayi per l'Abha Club aggiungono ulteriore richiamo a questa sfida.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Neom SC-Abha, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Neom SC-Abha di Saudi Pro League?

Neom SC-Abha si gioca al King Khalid Sport City Stadium di Tabuk, sabato 24 ottobre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 11
King Khalid Sport City Stadium

Come acquistare i biglietti per Neom SC-Abha di Saudi Pro League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Saudi Pro League tra Neom SC e Abha:

1. Piattaforme ufficiali primarie

  • Webook: La piattaforma digitale ufficiale di biglietteria per i principali eventi e match in Arabia Saudita, comprese le partite casalinghe di Saudi Pro League. I biglietti messi in vendita direttamente dal club o dalla lega vengono pubblicati qui per primi.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

  • GrintaHub: Se i posti ufficiali vanno esauriti, controlla le piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub, dove i tifosi mettono in vendita i biglietti in eccesso, seleziona la tua categoria e completa il checkout.

Quanto costano i biglietti per Neom SC-Abha di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Neom SC e Abha variano in base alla categoria del posto e al fatto che l'acquisto avvenga tramite piattaforme ufficiali o piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub:

  • Ingresso generale / posti con prezzo calmierato: da 10 SAR a 90 SAR (almeno il 30% dei posti dello stadio ha un prezzo calmierato pari o inferiore a 30 SAR secondo i regolamenti della lega).
  • Categoria Gold e Silver (posti laterali): da 250 SAR a 600 SAR.
  • Pacchetti VIP & Hospitality: da 1.500 SAR in su.

Neom SC-Abha di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Neom SC e Abha

Il Neom SC ha vinto tre e perso due delle ultime cinque partite di Saudi Pro League, segnando nove gol e subendone quattro in questa serie. La sua uscita più recente si è conclusa con una vittoria per 4-2 contro l'Al Fateh, seguita da due successi consecutivi, tra cui un 2-0 in trasferta contro l'Al Hilal e un 3-0 all'Al Khaleej. Le due sconfitte arrivate in precedenza nella serie, contro l'Al Riyadh e l'Al Qadsiah, sono state le uniche note negative.

L'Abha ha faticato a trovare continuità, raccogliendo un pareggio e un punto nelle ultime cinque partite, con tre sconfitte e un altro pareggio. L'ultima gara si è chiusa senza reti contro l'Al Diriyah. Prima di allora ha perso contro l'Al Nassr, l'Al-Ettifaq e l'Al-Fayha, subendo sei gol e segnandone tre nell'arco di queste cinque partite.

NEO

NEO - Forma

ALQ
S0-2
ALR
S1-0
ALK
V3-0
HIL
V0-2
ALF
V4-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
ABH

ABH - Forma

ALK
D1-1
ALF
S3-2
ALI
S0-1
ALN
S2-1
DIR
D0-0
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Neom SC-Abha: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti relativi alle ultime cinque sfide tra Neom SC e Abha. Ulteriore contesto storico sarà aggiunto quando i dati saranno disponibili.

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