Come acquistare i biglietti per Napoli-Roma: prezzi della Serie A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Derby del Sole tra SSC Napoli e AS Roma è una delle rivalità più elettriche e storiche del calcio italiano. In programma nell'iconico Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, questa sfida mette di fronte due leggendarie grandi del Sud in uno spettacolo di Serie A ad alta tensione. C'è da aspettarsi intensità senza sosta, calcio tattico di altissimo livello e un rumore incredibile dagli spalti.

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Quando si gioca SSC Napoli-Roma di Serie A?

Napoli-Roma si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con calcio d'inizio in programma come parte del calendario di Serie A dopo la sosta per le nazionali.

Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Dove comprare i biglietti di Napoli-Roma?

I biglietti ufficiali per le partite della SSC Napoli vengono messi in vendita principalmente attraverso il portale ufficiale TicketOne e il sito web della SSC Napoli. L'elevata richiesta da parte dei possessori delle card ufficiali del club e dei tifosi locali fa sì che i tagliandi destinati al pubblico generale sulle piattaforme ufficiali vadano spesso esauriti rapidamente.

Se non riesci ad acquistarli durante la vendita primaria, StubHub è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Napoli-Roma?

I prezzi ufficiali dei biglietti fissati dalla SSC Napoli per le normali partite casalinghe di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona partono generalmente da 45 € per i settori superiori delle curve e arrivano fino a 150 € o più per i posti centrali in tribuna.

Sulle piattaforme secondarie, le opzioni d'ingresso sul mercato secondario partono da circa 70 € per posti standard, con prezzi che variano in base alla domanda e alla posizione.

SSC Napoli-Roma di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

SSC Napoli-Roma, lo stato di forma

Il Napoli arriva a questa partita con una serie di risultati altalenanti, avendo ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata l'1-1 con la Fiorentina in Serie A, mentre nel corso della stagione sono arrivate anche la sconfitta contro l'Arsenal in Champions League e il ko casalingo con il Como. La squadra di Allegri ha dimostrato di saper portare a casa il risultato, come testimonia l'1-0 sul Bologna, ma la vulnerabilità difensiva è stata un problema ricorrente. Ha subito otto gol in quelle cinque partite, segnandone cinque.

Il momento della Roma racconta invece una storia più positiva. La squadra di Gasperini ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque, senza mai perdere. Il 4-0 in trasferta a Lecce spicca come una dimostrazione della sua capacità offensiva, a cui hanno fatto seguito le vittorie contro Atalanta e Torino. Il 2-2 sul campo dell'Inter dimostra che può competere con le squadre più forti del campionato. In quel periodo la Roma ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro, un bilancio che riflette sia la sua produzione offensiva sia una discreta solidità difensiva.

SSC Napoli-Roma: i recenti precedenti

L'ultimo incontro tra questi due club è terminato 2-2 al Maradona nel febbraio 2026, un risultato che ha confermato una tendenza a sfide molto equilibrate. Nelle ultime cinque sfide dirette in Serie A, la Roma ha vinto una volta, il Napoli si è imposto due volte e due partite sono finite in parità. I gol sono stati distribuiti in modo piuttosto uniforme nell'arco della serie, a sottolineare quanto questa sfida sia solitamente competitiva.



