Il Monza ospita il Como sabato 5 dicembre 2026 allo Stadio Brianteo di Monza.

Nell'ultimo incontro di campionato tra le due squadre, disputato il 5 aprile 2025, il Como ha conquistato una netta vittoria per 3-1 in trasferta contro il Monza allo Stadio Brianteo. La precedente sfida di Serie A nella stagione 2024-25, giocata a Como, si era conclusa con un combattuto pareggio per 1-1.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Monza-Como, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Monza-Como di Serie A?

Monza-Como si gioca allo Stadio Brianteo di Monza sabato 5 dicembre 2026.

Serie A - Game Week 14 5 dic 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Come acquistare i biglietti di Monza-Como di Serie A?

Per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Monza e Como, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquista direttamente sul sito ufficiale dell'AC Monza, la squadra di casa, tramite il suo portale di biglietteria. È il modo più sicuro e diretto per ottenere biglietti al prezzo ufficiale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli messi in vendita sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Monza-Como di Serie A?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Serie A tra Monza e Como:

1. Canali ufficiali del club

Curva / Settori dietro le porte: da 25 a 35 €

da 25 a 35 € Distinti / Settori laterali: da 45 a 65 €

da 45 a 65 € Tribuna / Tribuna principale: da 80 a oltre 150 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti dal club attraverso i canali ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Settori ordinari / Posti standard: da 60 a 95 €

da 60 a 95 € Posti premium / Vista dai settori laterali: da 120 a oltre 250 €

da 120 a oltre 250 € Opzioni VIP / Hospitality: da 300 € in su

Monza-Como di Serie A: Tutto quello che c'è da sapere

Monza-Como: lo stato di forma

Il Monza arriva alla partita con una vittoria, zero pareggi e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. L'unico successo in questa serie è stato il netto 4-0 casalingo contro il Cagliari, ma da allora ha perso tre partite consecutive. Le sconfitte sono arrivate contro Lazio (3-1), Torino (3-2), Napoli (1-4) e, più recentemente, Bologna (2-1). In queste cinque partite, il Monza ha segnato nove goal e ne ha subiti 13.

Il Como ha vinto tutte le ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La serie comprende i successi in Serie A contro Fiorentina, Sassuolo e Torino, oltre alla vittoria per 4-1 in Champions League contro il Manchester United. Nell'ultima gara ha battuto il Venezia per 1-0 in Serie A. In totale, il Como ha segnato 11 goal e ne ha subiti soltanto due in queste cinque partite.

Monza-Como: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato il 5 aprile 2025, quando il Como ha vinto 1-3 allo Stadio Brianteo in Serie A. La sfida precedente, giocata a Como nel novembre 2024, è finita 1-1. Negli ultimi cinque confronti tra tutte le competizioni, il Como ha vinto due volte, il Monza una e due partite sono terminate in parità.