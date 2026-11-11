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Come acquistare i biglietti per Monza-Como: prezzi di Serie A, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Monza
Como
Serie A

Il Monza affronta il Como in Serie A. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Monza ospita il Como sabato 5 dicembre 2026 allo Stadio Brianteo di Monza.

Nell'ultimo incontro di campionato tra le due squadre, disputato il 5 aprile 2025, il Como ha conquistato una netta vittoria per 3-1 in trasferta contro il Monza allo Stadio Brianteo. La precedente sfida di Serie A nella stagione 2024-25, giocata a Como, si era conclusa con un combattuto pareggio per 1-1.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Monza-Como, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Monza-Como di Serie A?

Monza-Como si gioca allo Stadio Brianteo di Monza sabato 5 dicembre 2026.

crest
Serie A - Game Week 14
Stadio Brianteo

Come acquistare i biglietti di Monza-Como di Serie A?

Per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Monza e Como, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Acquista direttamente sul sito ufficiale dell'AC Monza, la squadra di casa, tramite il suo portale di biglietteria. È il modo più sicuro e diretto per ottenere biglietti al prezzo ufficiale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli messi in vendita sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Monza-Como di Serie A?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Serie A tra Monza e Como:

1. Canali ufficiali del club

  • Curva / Settori dietro le porte: da 25 a 35 €
  • Distinti / Settori laterali: da 45 a 65 €
  • Tribuna / Tribuna principale: da 80 a oltre 150 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti dal club attraverso i canali ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Settori ordinari / Posti standard: da 60 a 95 €
  • Posti premium / Vista dai settori laterali: da 120 a oltre 250 €
  • Opzioni VIP / Hospitality: da 300 € in su

Monza-Como di Serie A: Tutto quello che c'è da sapere

Monza-Como: lo stato di forma

Il Monza arriva alla partita con una vittoria, zero pareggi e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. L'unico successo in questa serie è stato il netto 4-0 casalingo contro il Cagliari, ma da allora ha perso tre partite consecutive. Le sconfitte sono arrivate contro Lazio (3-1), Torino (3-2), Napoli (1-4) e, più recentemente, Bologna (2-1). In queste cinque partite, il Monza ha segnato nove goal e ne ha subiti 13.

Il Como ha vinto tutte le ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La serie comprende i successi in Serie A contro Fiorentina, Sassuolo e Torino, oltre alla vittoria per 4-1 in Champions League contro il Manchester United. Nell'ultima gara ha battuto il Venezia per 1-0 in Serie A. In totale, il Como ha segnato 11 goal e ne ha subiti soltanto due in queste cinque partite.

MON

MON - Forma

CGL
V4-0
TOR
S3-2
NAP
S1-4
BOL
S2-1
ATA
S0-1
Gol segnato (subito)
8/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
COM

COM - Forma

SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
RCL
V1-9
INT
S2-0
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Monza-Como: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato il 5 aprile 2025, quando il Como ha vinto 1-3 allo Stadio Brianteo in Serie A. La sfida precedente, giocata a Como nel novembre 2024, è finita 1-1. Negli ultimi cinque confronti tra tutte le competizioni, il Como ha vinto due volte, il Monza una e due partite sono terminate in parità.

Testa a testa

MonzaPareggioComo
1
2
2
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
3
FIN
Serie A
Como badge
Como
COM
1
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie B
Como badge
Como
COM
2
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
Serie B
Monza badge
Monza
MON
3
Como badge
Como
COM
2
FIN
Serie C
Monza badge
Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
1
FIN
6Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
D
V
V
V
V
2
InterInterINT
119112813+1528
V
S
V
V
V
3
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
D
V
4
MilanMilanMIL
117312313+1024
V
V
S
V
V
5
ComoComoCOM
117221810+823
S
V
V
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
S
V
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
115331512+318
D
V
S
V
S
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
V
V
V
V
S
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
S
S
S
S
10
NapoliNapoliNAP
114341814+415
D
S
V
D
S
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
D
S
S
V
V
12
AtalantaAtalantaATA
114251720-314
V
S
D
D
S
13
GenoaGenoaGEN
114161116-513
S
V
V
V
S
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
D
S
S
S
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
112361725-89
D
V
D
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
S
V
D
S
S
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
S
S
S
S
S
18
MonzaMonzaMON
112181725-87
S
S
S
S
V
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
S
S
S
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
S
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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