Il Monza ospita il Como sabato 5 dicembre 2026 allo Stadio Brianteo di Monza.
Nell'ultimo incontro di campionato tra le due squadre, disputato il 5 aprile 2025, il Como ha conquistato una netta vittoria per 3-1 in trasferta contro il Monza allo Stadio Brianteo. La precedente sfida di Serie A nella stagione 2024-25, giocata a Como, si era conclusa con un combattuto pareggio per 1-1.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Monza-Como, da dove trovarli a quanto costano.
Quando si gioca Monza-Como di Serie A?
Monza-Como si gioca allo Stadio Brianteo di Monza sabato 5 dicembre 2026.
Come acquistare i biglietti di Monza-Como di Serie A?
Per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Monza e Como, puoi valutare le seguenti opzioni:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietteria ufficiale del club: Acquista direttamente sul sito ufficiale dell'AC Monza, la squadra di casa, tramite il suo portale di biglietteria. È il modo più sicuro e diretto per ottenere biglietti al prezzo ufficiale.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli messi in vendita sui canali ufficiali sono esauriti.
Quanto costano i biglietti di Monza-Como di Serie A?
Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Serie A tra Monza e Como:
1. Canali ufficiali del club
- Curva / Settori dietro le porte: da 25 a 35 €
- Distinti / Settori laterali: da 45 a 65 €
- Tribuna / Tribuna principale: da 80 a oltre 150 €
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti venduti dal club attraverso i canali ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:
- Settori ordinari / Posti standard: da 60 a 95 €
- Posti premium / Vista dai settori laterali: da 120 a oltre 250 €
- Opzioni VIP / Hospitality: da 300 € in su
Monza-Como di Serie A: Tutto quello che c'è da sapere
Monza-Como: lo stato di forma
Il Monza arriva alla partita con una vittoria, zero pareggi e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. L'unico successo in questa serie è stato il netto 4-0 casalingo contro il Cagliari, ma da allora ha perso tre partite consecutive. Le sconfitte sono arrivate contro Lazio (3-1), Torino (3-2), Napoli (1-4) e, più recentemente, Bologna (2-1). In queste cinque partite, il Monza ha segnato nove goal e ne ha subiti 13.
Il Como ha vinto tutte le ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La serie comprende i successi in Serie A contro Fiorentina, Sassuolo e Torino, oltre alla vittoria per 4-1 in Champions League contro il Manchester United. Nell'ultima gara ha battuto il Venezia per 1-0 in Serie A. In totale, il Como ha segnato 11 goal e ne ha subiti soltanto due in queste cinque partite.
Monza-Como: i precedenti recenti
L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato il 5 aprile 2025, quando il Como ha vinto 1-3 allo Stadio Brianteo in Serie A. La sfida precedente, giocata a Como nel novembre 2024, è finita 1-1. Negli ultimi cinque confronti tra tutte le competizioni, il Como ha vinto due volte, il Monza una e due partite sono terminate in parità.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
D
V
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
S
V
V
V
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
V
V
V
D
V
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
S
V
V
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
S
V
V
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
S
V
V
D
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
D
V
S
V
S
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
S
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
S
S
S
S
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
D
S
V
D
S
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
D
S
S
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
S
D
D
S
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
S
V
V
V
S
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
D
S
S
S
V
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
D
V
D
S
S
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
S
V
D
S
S
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
S
S
S
S
S
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
S
S
S
S
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
S
S
S
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
S
S
D
S
S