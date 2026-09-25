Come acquistare i biglietti per Monaco-Tolosa: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Monaco affronta il Tolosa sabato 10 ottobre 2026 allo Stade Louis II di Monaco.

Nell'ultimo scontro di campionato, disputato il 25 aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 al termine di una sfida combattuta. In precedenza, il Monaco aveva ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 1-0 contro il Tolosa allo Stade Louis II nell'ottobre 2025.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Monaco-Tolosa, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Monaco-Tolosa di Ligue 1?

Monaco-Tolosa si gioca allo Stade Louis II di Monaco sabato 10 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 6 10 ott 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Come acquistare i biglietti per Monaco-Tolosa di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra AS Monaco e Tolosa, puoi seguire queste principali opzioni:

Biglietteria ufficiale dell'AS Monaco: Il modo più sicuro e diretto per acquistare i biglietti è tramite il sito ufficiale di ticketing dell'AS Monaco o direttamente alle biglietterie dello Stade Louis II prima del giorno della partita.

Biglietteria ufficiale del Toulouse FC: Se sostieni la squadra ospite, i biglietti per il settore ospiti vengono generalmente distribuiti tramite il portale ufficiale di ticketing del Toulouse FC.

Piattaforme di biglietteria secondarie: Se non riesci a procurarti i biglietti direttamente tramite il club, piattaforme di biglietteria secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti dai tifosi. Tieni presente che i prezzi sui marketplace di terze parti sono determinati dai venditori e possono essere superiori o inferiori al valore nominale ufficiale.

Pacchetti hospitality: Per posti premium, accesso alla lounge VIP e opzioni di catering, i biglietti hospitality possono essere prenotati direttamente tramite il team vendite corporate dell'AS Monaco.

Quanto costano i biglietti per Monaco-Tolosa di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Monaco e Tolosa allo Stade Louis II variano generalmente a seconda della categoria del posto e della piattaforma di acquisto:

Standard / Ingresso generale (Seconde & Pesage): 15 € - 30 €

Categoria 2 (posti di fascia intermedia): 35 € - 50 €

Categoria 1 (anello inferiore / visuale centrale): 55 € - 85 €

Categoria 1 Premium / Gold: 88 € - 120 €

Pacchetti VIP & hospitality: 250 €+

Monaco-Tolosa di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Monaco-Tolosa, il momento di forma

Il Monaco arriva a questa sfida in uno stato di forma eccezionale, avendo vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato una vittoria per 2-1 contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1, preceduta da un successo per 2-0 contro il Marsiglia. Nel corso di queste cinque gare, il Monaco ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro, mantenendo una striscia vincente sia negli impegni nazionali sia in quelli europei.

Il Tolosa ha invece faticato a trovare continuità, vincendo appena una delle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Lille in Ligue 1, e in precedenza era arrivato anche un ko per 2-0 contro il Lione. In mezzo a queste sconfitte, il Tolosa ha pareggiato 2-2 con il Brest, mentre l'unica vittoria in questa serie è arrivata contro l'Al-Ain in un'amichevole precampionato.

Monaco-Tolosa: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso 2-2, con il Tolosa che ospitava il Monaco in Ligue 1 il 25 aprile 2026. Prima di allora, il Monaco aveva battuto il Tolosa 1-0 allo Stade Louis II nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Monaco ha vinto due volte, il Tolosa una, mentre due partite sono finite in parità.