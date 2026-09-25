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Come acquistare i biglietti per Monaco-Tolosa: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

Il Monaco affronta il Tolosa in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Monaco affronta il Tolosa sabato 10 ottobre 2026 allo Stade Louis II di Monaco.

Nell'ultimo scontro di campionato, disputato il 25 aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 al termine di una sfida combattuta. In precedenza, il Monaco aveva ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 1-0 contro il Tolosa allo Stade Louis II nell'ottobre 2025.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Monaco-Tolosa, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Monaco-Tolosa di Ligue 1?

Monaco-Tolosa si gioca allo Stade Louis II di Monaco sabato 10 ottobre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 6
Stade Louis II, Monaco

Come acquistare i biglietti per Monaco-Tolosa di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra AS Monaco e Tolosa, puoi seguire queste principali opzioni:

  • Biglietteria ufficiale dell'AS Monaco: Il modo più sicuro e diretto per acquistare i biglietti è tramite il sito ufficiale di ticketing dell'AS Monaco o direttamente alle biglietterie dello Stade Louis II prima del giorno della partita.
  • Biglietteria ufficiale del Toulouse FC: Se sostieni la squadra ospite, i biglietti per il settore ospiti vengono generalmente distribuiti tramite il portale ufficiale di ticketing del Toulouse FC.
  • Piattaforme di biglietteria secondarie: Se non riesci a procurarti i biglietti direttamente tramite il club, piattaforme di biglietteria secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti dai tifosi. Tieni presente che i prezzi sui marketplace di terze parti sono determinati dai venditori e possono essere superiori o inferiori al valore nominale ufficiale.
  • Pacchetti hospitality: Per posti premium, accesso alla lounge VIP e opzioni di catering, i biglietti hospitality possono essere prenotati direttamente tramite il team vendite corporate dell'AS Monaco.

Quanto costano i biglietti per Monaco-Tolosa di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Monaco e Tolosa allo Stade Louis II variano generalmente a seconda della categoria del posto e della piattaforma di acquisto:

  • Standard / Ingresso generale (Seconde & Pesage): 15 € - 30 €
  • Categoria 2 (posti di fascia intermedia): 35 € - 50 €
  • Categoria 1 (anello inferiore / visuale centrale): 55 € - 85 €
  • Categoria 1 Premium / Gold: 88 € - 120 €
  • Pacchetti VIP & hospitality: 250 €+

Monaco-Tolosa di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Monaco-Tolosa, il momento di forma

Il Monaco arriva a questa sfida in uno stato di forma eccezionale, avendo vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato una vittoria per 2-1 contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1, preceduta da un successo per 2-0 contro il Marsiglia. Nel corso di queste cinque gare, il Monaco ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro, mantenendo una striscia vincente sia negli impegni nazionali sia in quelli europei.

Il Tolosa ha invece faticato a trovare continuità, vincendo appena una delle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Lille in Ligue 1, e in precedenza era arrivato anche un ko per 2-0 contro il Lione. In mezzo a queste sconfitte, il Tolosa ha pareggiato 2-2 con il Brest, mentre l'unica vittoria in questa serie è arrivata contro l'Al-Ain in un'amichevole precampionato.

ASM

ASM - Forma

GOR
V4-1
OM
V2-0
PSG
V1-2
STR
D1-1
RCL
V2-1
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
TFC

TFC - Forma

OL
S0-2
B29
D2-2
LIL
S0-1
FCL
D2-2
LEH
V3-2
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Monaco-Tolosa: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso 2-2, con il Tolosa che ospitava il Monaco in Ligue 1 il 25 aprile 2026. Prima di allora, il Monaco aveva battuto il Tolosa 1-0 allo Stade Louis II nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Monaco ha vinto due volte, il Tolosa una, mentre due partite sono finite in parità.

Testa a testa

MonacoPareggioTolosa
2
2
1
Ligue 1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
2
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
0
FIN
Ligue 1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Tolosa badge
Tolosa
TFC
0
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
2
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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