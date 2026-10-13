Il Monaco ospita il Lille domenica 25 ottobre 2026 allo Stade Louis II di Monaco.

Il LOSC Lille ha vinto l'ultimo confronto per 1-0 allo Stade Louis II nel maggio 2026. Entrambe le squadre lottano regolarmente per qualificarsi alla Champions League, rendendo questa sfida di inizio stagione particolarmente importante nel massimo campionato francese.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Monaco-Lille, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Monaco-Lille di Ligue 1?

Monaco-Lille si gioca domenica 25 ottobre 2026 allo Stade Louis II di Monaco.

Ligue 1 - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Stade Louis II, Monaco

Come acquistare i biglietti per Monaco-Lille di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra AS Monaco e LOSC Lille allo Stade Louis II, sono disponibili diversi canali ufficiali e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Portale ufficiale dei biglietti dell'AS Monaco: L'opzione più affidabile e diretta è acquistare i biglietti dalla pagina dedicata sul sito ufficiale dell'AS Monaco. La vendita libera di solito apre poche settimane prima della partita.

Biglietteria dello Stade Louis II: Chi si trova a Monaco può acquistare i posti ancora disponibili agli sportelli dello Stade Louis II il giorno della partita o nei giorni precedenti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti messi in vendita da altri venditori. I prezzi possono variare in base alla posizione del posto e alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Monaco-Lille di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per AS Monaco-Losc Lille allo Stade Louis II variano in base alla posizione del posto e al canale d'acquisto, ufficiale o di rivendita:

1. Biglietteria e portale ufficiale dell'AS Monaco

I biglietti a prezzo ufficiale venduti direttamente dall'AS Monaco costano generalmente tra 10 € e 89 €:

Tribuna famiglie / curve: circa 10-15 €

Categorie 3 e 4 (tribune superiori / laterali): circa 22-29 €

Categorie 1 e 2 (settori centrali della tribuna principale / Tribune Honneur): circa 40-89 €

Pacchetti VIP ufficiali: a partire da circa 350 € a biglietto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHuboffrono biglietti a prezzi variabili in base alla domanda:

Posti più economici / categoria 2 (Tribune Secondes): da 50 € a 94 €

Categoria 1 / tribuna principale (Tribune Honneur / Premières): da 120 € a 170 €

Pacchetti VIP e hospitality in rivendita: da 350 € a oltre 1.300 €

Monaco-Lille di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Monaco e Lille

Il Monaco arriva a questa sfida in un ottimo momento di forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiando l'altra. Nell'ultimo incontro ha battuto il Lens 2-1 in Ligue 1, dopo aver pareggiato 1-1 a Strasburgo. Le precedenti vittorie contro Paris Saint-Germain e Marsiglia mostrano il livello delle avversarie superate dalla squadra di Luis. In queste cinque partite il Monaco ha segnato 10 goal e ne ha subiti tre, numeri che riflettono sia la sua efficacia offensiva sia la solidità difensiva.

Il Lille ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. Nell'ultima uscita è stato sconfitto 2-1 dal Nizza, dopo aver battuto il Troyes 2-0 in campionato. Nella stessa serie di incontri figurano anche il 2-2 contro il Paris Saint-Germain e la vittoria per 1-0 a Tolosa, mentre la sconfitta per 3-2 contro il Real Betis in Champions League rappresenta una battuta d'arresto. Il Lille ha segnato otto goal e ne ha subiti altrettanti in queste cinque partite.

Monaco-Lille: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club si è concluso con la vittoria del Lille per 1-0 allo Stade Louis II nel maggio 2026, un risultato che darà fiducia alla squadra di Ancelotti in vista del ritorno a Monaco. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lille ha vinto tre volte e il Monaco una, con un pareggio. Il Lille ha avuto la meglio di recente, vincendo tre degli ultimi quattro confronti conclusi senza un pareggio.