Come acquistare i biglietti per Monaco-Lens: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Monaco affronta il Lens sabato 19 settembre 2026 allo Stade Louis II di Monaco.

Nel precedente thriller ad alto punteggio del febbraio 2026, il Monaco ha superato il Lens con una drammatica vittoria per 3-2 in trasferta allo Stade Bollaert-Delelis. Entrambe le squadre possono contare su una vasta gamma di talenti offensivi, promettendo una sfida intensa mentre il Lens cerca riscatto in terra straniera.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Monaco-Lens, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Monaco-Lens di Ligue 1?

Monaco-Lens si gioca allo Stade Louis II di Monaco, con il calcio d'inizio previsto per questa sfida di Ligue 1.

Ligue 1 - Game Week 5 18 set 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Come comprare i biglietti per Monaco-Lens di Ligue 1?

I biglietti per la partita di Ligue 1 tra AS Monaco e RC Lens allo Stade Louis II possono essere acquistati attraverso i canali ufficiali del club o marketplace secondari autorizzati per i biglietti:

Sito ufficiale di biglietteria dell'AS Monaco: Il luogo principale e più sicuro per acquistare i biglietti è direttamente lo shop online ufficiale dell'AS Monaco.

Biglietteria dello Stade Louis II: I biglietti sono generalmente disponibili alla biglietteria dello stadio a Monaco nei giorni della partita, salvo disponibilità.

Marketplace secondari e aggregatori: Se la dotazione ufficiale va esaurita, i biglietti sono disponibili su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Monaco-Lens di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra AS Monaco e RC Lens allo Stade Louis II variano in base al settore scelto e alla piattaforma di acquisto:

Biglietti ufficiali del club (prezzo nominale): Direttamente dalla piattaforma ufficiale di biglietteria dell'AS Monaco o dalla biglietteria dello stadio, i biglietti standard partono generalmente da circa 15 € a 25 € per i posti dietro le porte (Populaires/Secondes) e vanno da 35 € a 80 €+ per i posti centrali in tribuna laterale (Premières/Honneur).

Marketplace secondari di rivendita: Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi partono attualmente da circa 48 € a 50 € per i posti delle categorie d'ingresso, con opzioni di posti medie vendute intorno a 110 € a 115 € .

Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze premium e hospitality partono da circa 110 € a 130 € a persona.

Monaco-Lens di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Monaco e Lens

Il Monaco ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una vittoria per 4-1 contro il Gornik Zabrze nelle qualificazioni di Conference League il 27 agosto, e ha anche battuto il Le Havre 1-0 in Ligue 1 il 23 agosto. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Coventry City in un'amichevole precampionato, persa 2-0. Il Monaco ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Anche il Lens ha vinto tre delle ultime cinque partite, con due sconfitte. Il risultato più recente è stato un 5-2 contro l'Auxerre in Ligue 1 il 22 agosto, e ha battuto il Paris Saint-Germain 1-0 in Supercoppa il 16 agosto. In precedenza, nel precampionato, il Lens ha battuto il Villarreal 3-1, anche se le sconfitte contro il Sunderland e un pareggio a reti bianche con il Famalicao hanno complicato la preparazione. Il Lens ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Monaco-Lens: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre risale alla Ligue 1 del 21 febbraio 2026, quando il Monaco ha vinto 2-3 in trasferta sul campo del Lens. Prima di allora, il Monaco aveva ospitato il Lens nel novembre 2025 e aveva perso 1-4 allo Stade Louis II. Nelle ultime cinque sfide di Ligue 1 tra i due club, il Lens ha il bilancio migliore con due vittorie, mentre il Monaco ne ha vinte due e una partita è finita in parità.