Il Monaco ospita l'Auxerre sabato 21 novembre 2026 allo Stade Louis II di Monaco.

Il loro incontro più recente si è disputato nell'aprile 2026 e si è concluso con un divertente 2-2 allo Stade Louis II. In precedenza, nella stagione 2025-26, il Monaco aveva ottenuto una vittoria di misura per 2-1 in trasferta contro l'Auxerre in Coupe de France.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Monaco-Auxerre, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Monaco-Auxerre di Ligue 1?

Monaco-Auxerre si gioca allo Stade Louis II di Monaco sabato 21 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Come acquistare i biglietti per Monaco-Auxerre di Ligue 1?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Monaco e Auxerre:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: L'opzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale dell'AS Monaco, soprattutto se cerchi posti a ingresso ordinario o nei settori riservati ai tifosi di casa.

L'opzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale dell'AS Monaco, soprattutto se cerchi posti a ingresso ordinario o nei settori riservati ai tifosi di casa. Biglietteria dello stadio: Talvolta è possibile acquistare i biglietti direttamente agli sportelli dello Stade Louis II prima del giorno della partita, secondo disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti a ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli dei canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Monaco-Auxerre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra AS Monaco e AJ Auxerre allo Stade Louis II variano in base al canale d'acquisto e alla categoria dei posti.

1. Canali ufficiali del club

Ingresso ordinario / Posti dietro le porte: I prezzi partono generalmente da circa 40-45 € per i settori base destinati ai tifosi.

I prezzi partono generalmente da circa per i settori base destinati ai tifosi. Tribune laterali / Seconde Tiers: I posti di fascia intermedia costano generalmente tra 60 e 90 € e offrono una visuale più ampia del campo.

I posti di fascia intermedia costano generalmente tra e offrono una visuale più ampia del campo. Categorie Premieres e Premium: I posti premium negli anelli inferiori e superiori delle tribune costano tra 100 e 130 € .

I posti premium negli anelli inferiori e superiori delle tribune costano tra . Pacchetti VIP e Honneurs: I pacchetti hospitality di lusso e i posti nelle categorie più alte delle tribune coperte partono generalmente da circa 500 € in su.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita posti dietro le porte / anello superiore: Prezzi a partire da circa 50-55 € (circa 55-60 $).

Prezzi a partire da circa (circa 55-60 $). Settori Seconde standard: I posti laterali standard costano in media 80-90 € .

I posti laterali standard costano in media . Rivendita posti nelle tribune laterali e Premieres: I posti premium non VIP sul mercato secondario costano generalmente tra 105 e 120 € .

I posti premium non VIP sul mercato secondario costano generalmente tra . Rivendita pacchetti hospitality VIP: I biglietti hospitality possono superare i 500 €, a seconda della disponibilità e della domanda.

Monaco-Auxerre di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Monaco e Auxerre

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, il Monaco ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è stato una sconfitta per 1-0 contro il Lorient in Ligue 1, anche se in seguito ha vinto 2-1 in trasferta contro il CSKA Sofia in Conference League. Nelle partite precedenti di questa serie, ha pareggiato 2-2 con il Toulouse e battuto il Lens 2-1. In queste cinque gare, il Monaco ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'Auxerre ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e una vittoria. Nell'ultima gara ha battuto il Le Havre 3-1 in Ligue 1. Prima aveva subito una pesante sconfitta per 4-1 contro il Rennes, ma si è ripreso vincendo contro Clermont Foot, Brest e Nice. In quelle cinque partite, l'Auxerre ha segnato undici goal e ne ha subiti nove.

Monaco-Auxerre: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra Monaco e Auxerre, disputato allo Stade Louis II in Ligue 1 nell'aprile 2026, è terminato 2-2. Negli ultimi cinque confronti tra i due club, il Monaco ha ottenuto tre vittorie, con un pareggio e un risultato a favore dell'Auxerre. Il Monaco ha vinto 4-2 in casa nel febbraio 2025, ha battuto l'Auxerre 2-1 in trasferta in Coupe de France nel dicembre 2025 e ha vinto 2-1 in trasferta in Ligue 1 nel settembre 2025. L'unica vittoria dell'Auxerre in questa serie è arrivata con una sconfitta casalinga per 3-0 nel settembre 2024, partita vinta dal Monaco.