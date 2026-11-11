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Ligue 1
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Stade Louis II, Monaco
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Come acquistare i biglietti per Monaco-Angers: prezzi di Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Monaco
Angers
Ligue 1

Il Monaco affronta l'Angers in Ligue 1. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Monaco ospita l’Angers sabato 5 Desember 2026 allo Stade Louis II di Monaco.

Monaco e Angers hanno alle spalle una storia di sfide combattute in Ligue 1. Il loro ultimo incontro di campionato risale a febbraio 2026, quando il Monaco ha ottenuto una comoda vittoria per 2-0 allo Stade Louis II. Negli ultimi cinque confronti diretti in tutte le competizioni, il Monaco ha avuto la meglio tre volte, mentre l’Angers ha conquistato una vittoria e un pareggio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Monaco-Angers, compresi i prezzi e i canali di vendita.

A che ora inizia Monaco-Angers di Ligue 1?

Monaco-Angers si giocherà allo Stade Louis II di Monaco. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

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Ligue 1 - Game Week 13
Stade Louis II, Monaco

Come acquistare i biglietti per Monaco-Angers di Ligue 1?

Ecco le opzioni e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Monaco e Angers:

1. Canali ufficiali dei club

  • Sito ufficiale dell’AS Monaco: Il canale principale e più affidabile per acquistare direttamente i biglietti standard è il portale ufficiale dell’AS Monaco, dove è possibile scegliere tra diversi settori dello Stade Louis II.
  • Canali ufficiali dell’Angers SCO: Per i tifosi ospiti in trasferta, i biglietti vengono generalmente distribuiti attraverso la piattaforma ufficiale dell’Angers SCO o assegnati direttamente ai gruppi di tifosi del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli messi in vendita attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Monaco-Angers di Ligue 1?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Monaco e Angers:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti di categoria standard: Prezzi indicativi da 35 a 50 €.
  • Posti di fascia intermedia e lungo i lati del campo: Prezzi generalmente compresi tra 60 e 100 €.
  • Pacchetti hospitality e VIP: Prezzi a partire da 150 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali messi in vendita dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Posti dietro le porte e nell’anello superiore: Prezzi indicativi da 48 a 58 €.
  • Biglietti d’ingresso e posti di fascia intermedia: Prezzi spesso compresi tra 65 e 120 €.
  • Biglietti premium rivenduti e settori VIP: Prezzi da 140 a oltre 400 €.

Monaco-Angers di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Monaco-Angers: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite di Ligue 1, il Monaco ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La sua più recente gara di campionato si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Paris FC il 1° novembre. Prima aveva pareggiato 1-1 con il Lille, mentre l’unica vittoria in campionato in questa serie è stata l’1-0 sul Lorient. Ha inoltre battuto il Friburgo 3-0 in Conference League e il CSKA Sofia 2-1 in trasferta in Europa.

L’Angers ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Lione. Nello stesso periodo ha perso anche 5-1 contro il Brest e 5-2 contro il Marsiglia. L’unica vittoria è arrivata a settembre contro il Troyes, battuto 2-0, mentre lo 0-0 con il Lorient ha mostrato una certa solidità difensiva.

ASM

ASM - Forma

SCF
V3-0
LIL
D1-1
PAR
S3-1
FCN
V2-0
LEM
D1-1
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SCO

SCO - Forma

B29
S5-1
OM
S2-5
FCL
D0-0
OL
S2-0
NCE
S0-2
Gol segnato (subito)
3/14
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Monaco-Angers: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Monaco ha battuto l’Angers 2-0 allo Stade Louis II in Ligue 1. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Monaco ha vinto tre volte e l’Angers una, mentre una partita è finita in pareggio. L’unica vittoria dell’Angers in questa serie risale a novembre 2024, quando si impose per 1-0 allo Stade Louis II.

Testa a testa

MonacoPareggioAngers
3
1
1
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Angers badge
Angers
SCO
0
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
0
Angers badge
Angers
SCO
1
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FIN
7Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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