Il Mjällby ospita il Pafos FC giovedì 10 dicembre 2026 all’Olympia Stadion di Helsingborg.

Mjällby AIF e Pafos FC non si sono mai affrontati in competizioni europee ufficiali: questa partita della fase campionato sarà il loro primo incontro. Entrambi i club stanno scrivendo nuove pagine della loro storia sulla scena continentale, un traguardo per il Mjällby, radicato in Svezia, e per il Pafos, la cui presenza da Cipro è in crescita.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Mjällby-Pafos FC, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Mjaellby-Pafos FC in Conference League?

Mjällby-Pafos FC si gioca giovedì 10 dicembre 2026 all’Olympia Stadion di Helsingborg.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 15:00 Olympia Stadion

Come acquistare i biglietti per Mjaellby-Pafos FC in Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Conference League tra Mjaellby e Pafos FC:

1. Canali ufficiali dei club

Portale ufficiale dei biglietti del Mjällby AIF: Puoi acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma ufficiale online del Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). I biglietti per le partite europee vengono generalmente messi in vendita con l’avvicinarsi della gara e i soci del club hanno di solito accesso prioritario.

Puoi acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma ufficiale online del Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). I biglietti per le partite europee vengono generalmente messi in vendita con l’avvicinarsi della gara e i soci del club hanno di solito accesso prioritario. Sistema ufficiale di biglietteria del Pafos FC: Se viaggi per sostenere il Pafos FC in trasferta, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti direttamente attraverso i canali ufficiali di biglietteria e l’organizzazione del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti messi in vendita dai club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Mjaellby-Pafos FC in Conference League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Conference League tra Mjaellby e Pafos FC:

1. Canali ufficiali dei club

Gradinata di casa / posti in piedi (Hammock / Hhemmastå): 15–25 €

15–25 € Posti a sedere di categoria 2 (lato lungo / angoli): 25–40 €

25–40 € Posti a sedere di categoria 1 / premium nella tribuna principale: 40–60 €

40–60 € Biglietti per i tifosi ospiti (settore ospiti del Pafos FC): 15–30 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti più economici disponibili: 50–70 €

50–70 € Posti standard sul lato lungo: 95–120 €

95–120 € Posti migliori sul lato lungo / posti centrali: 100–145 €

Mjaellby-Pafos FC in Conference League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Mjaellby e Pafos FC

Il Mjällby arriva a questa partita con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La più recente si è conclusa con uno 0-0 contro il Brommapojkarna in Allsvenskan, mentre la vittoria per 2-0 sul Borac Banja Luka in Conference League, ottenuta tre giorni prima, ha dimostrato che la squadra sa ottenere risultati anche in Europa. Nello stesso periodo ha perso anche 2-0 contro l’Hammarby. Nelle cinque partite ha segnato tre goal e ne ha subiti quattro.

Nelle ultime cinque partite, il Pafos FC ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è il successo per 4-2 sull’Omonia 29 Maiou nel campionato cipriota, mentre nella precedente gara di Conference League ha perso 3-1 contro l’FC Twente. Tre delle cinque partite sono finite in parità; in questo periodo ha segnato otto goal e ne ha subiti sei.

Mjaellby-Pafos FC: I precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Mjällby e Pafos FC. Questa partita sarà il primo incontro tra i due club.