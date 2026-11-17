Il Milan ospita il Sunderland giovedì 10 dicembre 2026 a San Siro, a Milano.

La partita si gioca nell’iconico stadio di San Siro, un palcoscenico europeo prestigioso per entrambi i club mentre si trovano a metà della classifica del torneo. Le due squadre non si sono mai affrontate in precedenza in una partita ufficiale nelle competizioni europee.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti per Milan-Sunderland, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Milan-Sunderland di Europa League?

Milan-Sunderland si gioca a San Siro, a Milano, giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 15:00 San Siro

Come acquistare i biglietti per Milan-Sunderland di Europa League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Europa League tra Milan e Sunderland:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale: I biglietti per i posti riservati ai tifosi di casa possono essere acquistati direttamente tramite la piattaforma ufficiale del Milan.

I biglietti per i posti riservati ai tifosi di casa possono essere acquistati direttamente tramite la piattaforma ufficiale del Milan. Settore ospiti: I biglietti per i tifosi del Sunderland vengono distribuiti direttamente dalla biglietteria ufficiale del Sunderland AFC, in base alle regole sull’assegnazione dei posti e ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Milan-Sunderland di Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Milan e Sunderland:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: In genere partono da circa 19 € .

In genere partono da circa . Settori premium della tribuna centrale: Partono da circa 159 € .

Partono da circa . Biglietti ridotti: Partono da circa 14 € .

Partono da circa . Tifosi con disabilità: Costano 25 € .

Costano . Pacchetti hospitality (Club 1899): Partono da 60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Anello superiore / lato corto: da 20 € a 40 €

da 20 € a 40 € Anello inferiore / lato lungo: da 45 € a 90 €

da 45 € a 90 € Posti premium e pacchetti hospitality in rivendita: da 100 € a oltre 250 €

Milan-Sunderland di Europa League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Milan e Sunderland

Il Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone due e senza pareggi. Nell’impegno più recente ha vinto 1-2 in trasferta contro il Genoa in Serie A, dopo la sconfitta per 0-2 contro il Ferencvaros in Europa League. In questa serie di partite il Milan ha anche battuto l’Inter 3-1 in Serie A, mentre la sconfitta casalinga per 2-4 contro il Bologna rappresenta un risultato negativo di rilievo. Nelle cinque partite ha segnato sei goal e ne ha subiti nove.

Il Sunderland ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro il Chelsea in Premier League, arrivata dopo la sconfitta per 0-2 contro la Dinamo Zagabria in Europa League. In questa serie figurano anche la vittoria per 3-2 contro il Brentford in Carabao Cup e il pareggio per 0-0 con il Leeds United. Il Sunderland ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro nelle cinque partite.

Milan-Sunderland: i precedenti recenti

Per questa partita non sono stati forniti dati sui precedenti tra Milan e Sunderland. Ulteriori informazioni storiche saranno aggiunte quando saranno disponibili.