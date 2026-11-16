Il Milan ospita il Parma domenica 6 dicembre 2026 a San Siro, a Milano, di domenica.

Il Parma ha conquistato una memorabile vittoria per 1-0 a San Siro nell'ultimo confronto tra le due squadre, nel febbraio 2026. In precedenza, nella stagione 2025/26, le due squadre avevano pareggiato 2-2 in una partita combattuta a Parma, nel novembre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Milan-Parma, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca AC Milan-Parma Calcio 1913 di Serie A?

Milan-Parma si gioca a San Siro, a Milano, domenica 6 dicembre 2026.

Serie A - Game Week 14 6 dic 2026 - 14:45 San Siro

Come acquistare i biglietti per AC Milan-Parma Calcio 1913 di Serie A?

Ecco i principali canali e le modalità per acquistare i biglietti della prossima partita di Serie A tra AC Milan e Parma Calcio 1913 a San Siro:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale dell'AC Milan: L'opzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti attraverso il portale ufficiale del Milan. In genere, i biglietti vengono messi a disposizione prima degli abbonati, poi dei titolari della Rossoneri Card (CRN) e infine di tutti gli altri tifosi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli disponibili attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per AC Milan-Parma Calcio 1913 di Serie A?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita tra AC Milan e Parma Calcio 1913 a San Siro variano in base al canale d'acquisto e al settore:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: Partono da 14 € per i settori dell'anello superiore, come il Terzo Blu, e arrivano a circa 124 € per i posti centrali del settore rosso, nella Tribuna Onore Rossa.

Partono da per i settori dell'anello superiore, come il Terzo Blu, e arrivano a circa per i posti centrali del settore rosso, nella Tribuna Onore Rossa. Tariffe ridotte: A partire da 14 € .

A partire da . Hospitality e servizi aggiuntivi: Esperienze speciali prima della partita, come il pacchetto San Siro Museum Lounge, sono disponibili con un supplemento di 60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi di partenza nella rivendita: Circa 20-25 € per i posti nell'anello superiore, a seconda della disponibilità.

Circa per i posti nell'anello superiore, a seconda della disponibilità. Prezzo medio di mercato: Generalmente intorno ai 200-230 € per i posti standard lungo i lati del campo e nei settori intermedi.

AC Milan-Parma Calcio 1913 di Serie A: Tutto quello che c'è da sapere

AC Milan-Parma Calcio 1913: Lo stato di forma

Il Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due, segnando 11 goal e subendone 10. Il risultato più recente è la vittoria per 3-1 nel derby contro l'Inter in Serie A. In questo periodo ha ottenuto anche un successo per 2-0 sul campo dell'Udinese in Serie A, ma la sconfitta per 3-0 contro l'AFC Bournemouth in Europa League e quella casalinga per 4-2 contro il Bologna mostrano l'incostanza che ha caratterizzato la sua stagione.

Il Parma ha vinto una delle ultime cinque partite di Serie A, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre, ma è significativo il momento in cui è arrivato il miglioramento dei risultati. Dopo tre sconfitte, tra cui quelle per 3-0 contro l'Inter e per 3-0 contro il Torino, ha pareggiato 0-0 con l'Udinese prima di sorprendere l'Atalanta con un 3-0 nell'ultima partita. In queste cinque gare, il Parma ha segnato cinque goal e ne ha subiti nove.

AC Milan-Parma Calcio 1913: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Parma ha vinto 1-0 a San Siro in Serie A. Il bilancio delle ultime cinque sfide è piuttosto equilibrato: due vittorie per il Milan, due per il Parma e un pareggio. Le squadre hanno pareggiato 2-2 a Parma nel novembre 2025, mentre il Milan ha vinto 3-2 a San Siro nel gennaio 2025.