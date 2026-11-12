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Come acquistare i biglietti per Middlesbrough-Derby County: prezzi per la Championship, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Derby County
Championship

Il Middlesbrough affronta il Derby County in Championship. Ecco come acquistare i biglietti

Il Middlesbrough ospita il Derby County sabato 5 dicembre 2026 al Riverside Stadium di Middlesbrough.

L’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre risale a gennaio 2026, quando il Derby County ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in casa in Championship. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Derby County è leggermente avanti con tre vittorie contro le due del Middlesbrough.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Middlesbrough-Derby County, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Middlesbrough-Derby County in Championship?

Middlesbrough-Derby County si gioca sabato 5 dicembre 2026 al Riverside Stadium di Middlesbrough.

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Championship - Game Week 19
Riverside Stadium

Come acquistare i biglietti per Middlesbrough-Derby County in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Middlesbrough e Derby County, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul portale ufficiale del Middlesbrough FC o tramite la biglietteria del Derby County, rispettivamente per i settori riservati ai tifosi di casa e agli ospiti.

2. Piattaforme di rivendita

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Middlesbrough-Derby County in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Middlesbrough e Derby County:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti per adulti: Costano da 31,50 £ a 40,50 £.
  • Biglietti ridotti: Costano da 24,50 £ a 33,50 £.
  • Biglietti per ragazzi: Costano da 13,50 £ a 23,50 £.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi basati sulla domanda di mercato:

  • Ingresso standard: I prezzi partono generalmente da circa 65 £ e possono superare le 85 £.
  • Posti premium o lungo la linea laterale: I prezzi vanno da 95 £ a oltre 120 £.

Middlesbrough-Derby County in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

Middlesbrough-Derby County: Lo stato di forma

Il Middlesbrough ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Championship. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Wrexham, che ha interrotto una serie positiva comprendente la vittoria per 1-5 in casa del Bolton Wanderers e quella per 3-0 contro il Charlton Athletic. In quelle cinque partite, la squadra di Hellberg ha segnato 13 goal e ne ha subiti cinque, confermando la propria efficacia in attacco nel periodo.

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Derby County ha raccolto quattro sconfitte e un pareggio. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 0-4 contro il Norwich City; nello stesso periodo, il Derby ha perso 4-1 sia contro il Millwall sia contro il Queens Park Rangers. L’unico punto è arrivato con l’1-1 contro lo Sheffield United. In quelle cinque partite ha segnato appena due goal e ne ha subiti 11.

MID

MID - Forma

CAC
D2-2
BOL
V1-5
CHA
V3-0
WRE
S2-0
WAT
D0-0
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
DER

DER - Forma

STK
S0-1
SHU
D1-1
MIL
S4-1
NOR
S0-4
BOL
V3-1
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Middlesbrough-Derby County: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a gennaio 2026, quando il Derby County ha vinto 1-0 in casa in Championship. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Derby ha ottenuto tre vittorie contro le due del Middlesbrough. Le vittorie del Middlesbrough sono arrivate in casa: 2-1 a novembre 2025 e 1-0 a marzo 2025. L’eccezione per il divario nel punteggio tra i risultati riportati è il successo casalingo del Middlesbrough per 4-1 nel febbraio 2022.

Testa a testa

MiddlesbroughPareggioDerby County
3
0
2
Championship
Derby County badge
Derby County
DER
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
FIN
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
2
Derby County badge
Derby County
DER
1
FIN
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
Derby County badge
Derby County
DER
0
FIN
Championship
Derby County badge
Derby County
DER
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
FIN
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
4
Derby County badge
Derby County
DER
1
FIN
7Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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