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Come acquistare i biglietti per Marsiglia-Paris FC: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

Il Marsiglia affronta il Paris FC in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Marsiglia affronta il Paris FC domenica 6 settembre 2026 allo Stade Orange Velodrome di Marsiglia.

In vista di questa sfida nelle prime fasi della stagione, il Marsiglia ha aperto il proprio campionato con un'impressionante vittoria casalinga per 4-0 contro l'RC Strasbourg Alsace. Nel frattempo, il Paris FC arriva all'appuntamento cercando continuità dopo aver ottenuto uno 0-0 in trasferta contro l'ES Troyes AC nella giornata inaugurale.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Marsiglia-Paris FC, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Marsiglia-Paris FC di Ligue 1?

Il Marsiglia affronta il Paris FC allo Stade Orange Velodrome, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.

crest
Ligue 1 - Game Week 3
Stade Orange Velodrome

Come acquistare i biglietti per Marsiglia-Paris FC di Ligue 1?

Per assicurarti i biglietti per la partita Marsiglia-Paris FC allo Stade Orange Vélodrome, segui queste opzioni:

  • Portale ufficiale biglietti OM: Vai direttamente sulla piattaforma principale di biglietteria dell'Olympique de Marseille (billetterie.om.fr) per acquistare i biglietti in vendita al pubblico, i pacchetti hospitality o i biglietti di rivendita verificati per i membri.
  • Venditori autorizzati di viaggi e biglietti: Partner ufficiali autorizzati o aggregatori di biglietteria come StubHub offrono accesso garantito ai biglietti con consegna dell'e-ticket direttamente sul telefono.
  • Biglietteria il giorno della partita: Se i biglietti non vanno esauriti in anticipo, sarà possibile acquistare tagliandi last minute alle biglietterie dello Stade Vélodrome il giorno della gara.

Quanto costano i biglietti per Marsiglia-Paris FC di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita Marsiglia-Paris FC allo Stade Orange Vélodrome variano generalmente in base al settore e alla piattaforma:

  • Posti base / economici (Virages / anelli superiori): I biglietti standard d'ingresso partono in genere da circa 35 £ - 50 £.  
  • Posti di fascia intermedia (tribune laterali / centrali): I posti in tribuna principale variano generalmente tra 60 £ - 100 £.  
  • Mercato secondario e opzioni di rivendita: Piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub attualmente propongono biglietti d'ingresso a partire da circa 50 £ fino a 135 £+ per una visuale laterale premium.  

Marsiglia-Paris FC di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Marsiglia e Paris FC

Il Marsiglia arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata il 4-0 rifilato allo Strasburgo in Ligue 1 il 21 agosto, unico risultato competitivo in questa serie. In precedenza, aveva battuto l'Athletic Bilbao 3-1 e l'Al-Shahaniya 3-0 in pre-campionato, pur perdendo 2-1 contro l'Atletico Madrid. Nelle cinque partite, il Marsiglia ha segnato 13 gol e ne ha subiti quattro.

Le ultime cinque uscite del Paris FC raccontano una storia diversa. La partita più recente si è conclusa con uno 0-0 contro il Troyes in Ligue 1 il 22 agosto. Prima di allora, aveva pareggiato due volte in pre-campionato contro VfB Stuttgart e Como, entrambe finite 2-2, e aveva subito pesanti sconfitte contro il Mainz 05 (4-0) e l'Angers (3-2). Il Paris FC non ha ottenuto vittorie in questa serie di cinque partite, segnando quattro gol e subendone nove.

OM

OM - Forma

SHA
V3-0
ATH
V3-1
ATM
S1-2
STR
V4-0
ASM
S2-0
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PAR

PAR - Forma

VFB
D2-2
M05
S4-0
SCO
S3-2
TRO
D0-0
NCE
V3-0
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Marsiglia-Paris FC: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi due club risale alla Ligue 1 del 31 gennaio 2026, quando il Paris FC ospitò il Marsiglia e la partita finì 2-2. Prima di allora, il Marsiglia aveva battuto il Paris FC 5-2 al Velodrome nell'agosto 2025, sempre in Ligue 1. Nelle due sfide registrate, il Marsiglia vanta il bilancio migliore con una vittoria contro nessuna del Paris FC e un totale complessivo di sette gol segnati contro i quattro degli avversari.

Testa a testa

MarsigliaPareggioParis FC
1
1
0
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
2
FIN
Ligue 1
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
5
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FIN
7Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

Classifica di Marsiglia e Paris FC

In Ligue 1, il Marsiglia occupa attualmente il primo posto, mentre il Paris FC è ottavo.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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