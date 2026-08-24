Il Marsiglia affronta il Paris FC domenica 6 settembre 2026 allo Stade Orange Velodrome di Marsiglia.

In vista di questa sfida nelle prime fasi della stagione, il Marsiglia ha aperto il proprio campionato con un'impressionante vittoria casalinga per 4-0 contro l'RC Strasbourg Alsace. Nel frattempo, il Paris FC arriva all'appuntamento cercando continuità dopo aver ottenuto uno 0-0 in trasferta contro l'ES Troyes AC nella giornata inaugurale.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Marsiglia-Paris FC, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Marsiglia-Paris FC di Ligue 1?

Il Marsiglia affronta il Paris FC allo Stade Orange Velodrome, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.

Ligue 1 - Game Week 3 6 set 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Come acquistare i biglietti per Marsiglia-Paris FC di Ligue 1?

Per assicurarti i biglietti per la partita Marsiglia-Paris FC allo Stade Orange Vélodrome, segui queste opzioni:

Portale ufficiale biglietti OM: Vai direttamente sulla piattaforma principale di biglietteria dell'Olympique de Marseille ( billetterie.om.fr ) per acquistare i biglietti in vendita al pubblico, i pacchetti hospitality o i biglietti di rivendita verificati per i membri.

Venditori autorizzati di viaggi e biglietti: Partner ufficiali autorizzati o aggregatori di biglietteria come StubHub offrono accesso garantito ai biglietti con consegna dell'e-ticket direttamente sul telefono.

Biglietteria il giorno della partita: Se i biglietti non vanno esauriti in anticipo, sarà possibile acquistare tagliandi last minute alle biglietterie dello Stade Vélodrome il giorno della gara.

Quanto costano i biglietti per Marsiglia-Paris FC di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita Marsiglia-Paris FC allo Stade Orange Vélodrome variano generalmente in base al settore e alla piattaforma:

Posti base / economici (Virages / anelli superiori): I biglietti standard d'ingresso partono in genere da circa 35 £ - 50 £ .

Posti di fascia intermedia (tribune laterali / centrali): I posti in tribuna principale variano generalmente tra 60 £ - 100 £ .

Mercato secondario e opzioni di rivendita: Piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub attualmente propongono biglietti d'ingresso a partire da circa 50 £ fino a 135 £+ per una visuale laterale premium.

Marsiglia-Paris FC di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Marsiglia e Paris FC

Il Marsiglia arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata il 4-0 rifilato allo Strasburgo in Ligue 1 il 21 agosto, unico risultato competitivo in questa serie. In precedenza, aveva battuto l'Athletic Bilbao 3-1 e l'Al-Shahaniya 3-0 in pre-campionato, pur perdendo 2-1 contro l'Atletico Madrid. Nelle cinque partite, il Marsiglia ha segnato 13 gol e ne ha subiti quattro.

Le ultime cinque uscite del Paris FC raccontano una storia diversa. La partita più recente si è conclusa con uno 0-0 contro il Troyes in Ligue 1 il 22 agosto. Prima di allora, aveva pareggiato due volte in pre-campionato contro VfB Stuttgart e Como, entrambe finite 2-2, e aveva subito pesanti sconfitte contro il Mainz 05 (4-0) e l'Angers (3-2). Il Paris FC non ha ottenuto vittorie in questa serie di cinque partite, segnando quattro gol e subendone nove.

Marsiglia-Paris FC: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi due club risale alla Ligue 1 del 31 gennaio 2026, quando il Paris FC ospitò il Marsiglia e la partita finì 2-2. Prima di allora, il Marsiglia aveva battuto il Paris FC 5-2 al Velodrome nell'agosto 2025, sempre in Ligue 1. Nelle due sfide registrate, il Marsiglia vanta il bilancio migliore con una vittoria contro nessuna del Paris FC e un totale complessivo di sette gol segnati contro i quattro degli avversari.

Classifica di Marsiglia e Paris FC

In Ligue 1, il Marsiglia occupa attualmente il primo posto, mentre il Paris FC è ottavo.