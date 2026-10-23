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Come acquistare i biglietti per Manchester United-Roma: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Manchester United
Roma
Champions League

Il Manchester United affronta la Roma in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Manchester United e Roma condividono una storia europea ricca di sfide memorabili, tra cui la combattuta semifinale di Europa League del 2020-21 e gli incontri di Champions League del 2007-08.

Il Manchester United arriva a questa fase dopo risultati alterni in campionato, tra cui i recenti pareggi contro Fulham ed Everton, oltre a una convincente vittoria in Champions League.

Quando si gioca Manchester United-Roma di Champions League?

Manchester United-Roma si gioca all’Old Trafford di Manchester martedì 3 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
Old Trafford

Come acquistare i biglietti per Manchester United-Roma di Champions League?

Per assicurarti i biglietti per la prossima sfida di Champions League tra Manchester United e AS Roma all’Old Trafford, puoi valutare diverse opzioni in base alla disponibilità sui canali ufficiali e alle tue preferenze:

  • Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare il portale ufficiale del Manchester United per le prime disponibilità, le vendite riservate ai soci e gli eventuali biglietti ancora disponibili per il pubblico.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Manchester United-Roma di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Manchester United-AS Roma di UEFA Champions League all’Old Trafford variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club, al prezzo nominale, o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti standard per adulti: Circa €60-€115, a seconda esclusivamente della categoria e della posizione del settore all’interno dell’Old Trafford.
  • Tariffe ridotte per la coppa e per i soci: I biglietti ridotti per giovani e anziani, disponibili tramite le assegnazioni ufficiali del club o le vendite riservate ai soci, costano generalmente €30-€60.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: I biglietti hospitality premium del club o i pacchetti con soggiorno per la partita partono da circa €250, con prezzi più alti a seconda dei servizi di ristorazione e dell’accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti nell’anello superiore o nei settori dietro le porte: I biglietti più economici in rivendita partono generalmente da circa €140-€175.
  • Posti nelle tribune laterali o nell’anello inferiore: Le opzioni di fascia intermedia costano generalmente tra €200 e €350.
  • Pacchetti VIP e premium in rivendita: I posti premium più richiesti, i palchi riservati o le offerte VIP dell’ultimo minuto possono costare da €400 a oltre €1.000 a seconda della posizione esatta e della disponibilità.

Manchester United-Roma di Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Manchester United e Roma

Il Manchester United ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 contro il Fulham in Premier League; in precedenza, nello stesso periodo, ha pareggiato anche 2-2 con l’Everton. L’unica vittoria è arrivata in Champions League, con il 4-0 sul Sabah FK. In queste cinque partite lo United ha segnato nove goal e ne ha subiti sette, con le sconfitte consecutive contro Brighton e Manchester City a rappresentare il momento peggiore della serie.

La Roma ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Nell’ultima uscita ha pareggiato 2-2 con l’Inter in Serie A, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Prima ancora aveva battuto il Torino 2-0 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Fenerbahçe in Champions League. Nelle cinque partite, la Roma ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

MUN

MUN - Forma

FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
LEE
D1-1
COM
S4-1
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ROM

ROM - Forma

INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
S3-4
GEN
V2-0
SBR
V4-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Manchester United-Roma: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale alle semifinali di Europa League del 2020-21. Il Manchester United vinse l’andata 6-2 all’Old Trafford, prima che la Roma si imponesse 3-2 nel ritorno in Italia. I due club si sono affrontati anche due volte in Champions League nel 2007-08, con lo United vincitore in entrambe le gare: 2-0 a Roma e 1-0 all’Old Trafford. Nei cinque confronti registrati, lo United vanta il bilancio complessivo migliore.

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
12Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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