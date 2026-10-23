Manchester United e Roma condividono una storia europea ricca di sfide memorabili, tra cui la combattuta semifinale di Europa League del 2020-21 e gli incontri di Champions League del 2007-08.

Il Manchester United arriva a questa fase dopo risultati alterni in campionato, tra cui i recenti pareggi contro Fulham ed Everton, oltre a una convincente vittoria in Champions League.

Quando si gioca Manchester United-Roma di Champions League?

Manchester United-Roma si gioca all’Old Trafford di Manchester martedì 3 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Old Trafford

Come acquistare i biglietti per Manchester United-Roma di Champions League?

Per assicurarti i biglietti per la prossima sfida di Champions League tra Manchester United e AS Roma all’Old Trafford, puoi valutare diverse opzioni in base alla disponibilità sui canali ufficiali e alle tue preferenze:

Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare il portale ufficiale del Manchester United per le prime disponibilità, le vendite riservate ai soci e gli eventuali biglietti ancora disponibili per il pubblico.

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Manchester United-Roma di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Manchester United-AS Roma di UEFA Champions League all’Old Trafford variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club, al prezzo nominale, o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard per adulti: Circa €60-€115 , a seconda esclusivamente della categoria e della posizione del settore all’interno dell’Old Trafford.

Tariffe ridotte per la coppa e per i soci: I biglietti ridotti per giovani e anziani, disponibili tramite le assegnazioni ufficiali del club o le vendite riservate ai soci, costano generalmente €30-€60 .

Pacchetti hospitality ufficiali: I biglietti hospitality premium del club o i pacchetti con soggiorno per la partita partono da circa €250 , con prezzi più alti a seconda dei servizi di ristorazione e dell’accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti nell’anello superiore o nei settori dietro le porte: I biglietti più economici in rivendita partono generalmente da circa €140-€175 .

Posti nelle tribune laterali o nell’anello inferiore: Le opzioni di fascia intermedia costano generalmente tra €200 e €350 .

Pacchetti VIP e premium in rivendita: I posti premium più richiesti, i palchi riservati o le offerte VIP dell’ultimo minuto possono costare da €400 a oltre €1.000 a seconda della posizione esatta e della disponibilità.

Manchester United-Roma di Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Manchester United e Roma

Il Manchester United ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 contro il Fulham in Premier League; in precedenza, nello stesso periodo, ha pareggiato anche 2-2 con l’Everton. L’unica vittoria è arrivata in Champions League, con il 4-0 sul Sabah FK. In queste cinque partite lo United ha segnato nove goal e ne ha subiti sette, con le sconfitte consecutive contro Brighton e Manchester City a rappresentare il momento peggiore della serie.

La Roma ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Nell’ultima uscita ha pareggiato 2-2 con l’Inter in Serie A, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Prima ancora aveva battuto il Torino 2-0 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Fenerbahçe in Champions League. Nelle cinque partite, la Roma ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Manchester United-Roma: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale alle semifinali di Europa League del 2020-21. Il Manchester United vinse l’andata 6-2 all’Old Trafford, prima che la Roma si imponesse 3-2 nel ritorno in Italia. I due club si sono affrontati anche due volte in Champions League nel 2007-08, con lo United vincitore in entrambe le gare: 2-0 a Roma e 1-0 all’Old Trafford. Nei cinque confronti registrati, lo United vanta il bilancio complessivo migliore.