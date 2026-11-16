Il Manchester United ospita l’RB Lipsia martedì 8 dicembre 2026 all’Old Trafford di Manchester.

Il loro primo incontro in assoluto all’Old Trafford, il 28 ottobre 2020, si concluse con una netta vittoria per 5-0 del Manchester United, trascinato dalla splendida tripletta di Marcus Rashford. Poco più di un mese dopo, l’8 dicembre 2020, l’RB Lipsia si prese la rivincita nella gara di ritorno, vincendo 3-2 in Germania al termine di una sfida combattuta ed eliminando così la squadra inglese nella fase a gironi.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti per Manchester United-RB Lipsia, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Manchester United-RB Lipsia di Champions League?

Manchester United-RB Lipsia si gioca martedì 8 dicembre 2026 all’Old Trafford di Manchester.

Champions League - Game Week 6 8 dic 2026 - 15:00 Old Trafford

Come acquistare i biglietti per Manchester United-RB Lipsia di Champions League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la prossima partita di Champions League tra Manchester United e RB Lipsia:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti ufficiali del club: Acquistare direttamente attraverso il portale ufficiale dei biglietti del Manchester United o la piattaforma riservata ai soci è il metodo principale e più sicuro per ottenere posti validi all’Old Trafford.

2. Mercati di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Manchester United-RB Lipsia di Champions League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Manchester United e RB Lipsia:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso ordinario: Prezzi generalmente compresi tra circa 45 € e 115 € .

Prezzi generalmente compresi tra circa . Pacchetti hospitality ufficiali e VIP: Partono da circa 140 € e arrivano a 275 € e oltre, con servizi inclusi.

2. Mercati di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Ingresso ordinario: Prezzi a partire da circa 60 € a 95 € .

Prezzi a partire da circa . Prezzi medi sulle piattaforme di rivendita: Generalmente compresi tra 165 € e 260 € .

Generalmente compresi tra . Pacchetti VIP o esperienze combinate sul mercato: Prezzi a partire da 200 € fino a 390 € e oltre.

Manchester United-RB Lipsia di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Manchester United e RB Lipsia

Il Manchester United ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L’impegno più recente è stato il pareggio per 4-4 con l’Aston Villa in Premier League, arrivato dopo la vittoria per 3-2 contro la Roma in Champions League. Prima ancora, lo United ha perso 2-0 contro il Chelsea e 3-0 contro l’AFC Bournemouth, oltre a subire una sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League. In queste cinque partite, lo United ha segnato 10 goal e ne ha subiti 13.

L’RB Lipsia ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha battuto l’Augsburg 5-2 in Bundesliga, dopo aver vinto 4-0 contro l’Elversberg. L’unica sconfitta in questa serie è stata il 3-2 subito contro il Manchester City in Champions League. In queste cinque partite il Lipsia ha segnato 14 goal e ne ha subiti sette, mostrando continuità in attacco.

Manchester United-RB Lipsia: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club risale all’8 dicembre 2020, quando l’RB Lipsia batté il Manchester United 3-2 nella fase a gironi di Champions League. La sfida precedente, giocata all’Old Trafford il 28 ottobre 2020, si concluse con una vittoria per 5-0 dello United. Nei due incontri, Manchester United e Lipsia hanno ottenuto una vittoria a testa: lo United ha segnato sette goal, il Lipsia cinque.