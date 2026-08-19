Dopo un paio di stagioni difficili, i tifosi del Manchester United sperano che la loro squadra abbia finalmente voltato pagina. L’atmosfera positiva si farà sentire a Old Trafford per la gara d’esordio casalinga in Premier League dello United contro l’Ipswich Town, in programma domenica 30 agosto, e anche tu potresti essere presente per goderti l’occasione prenotando i biglietti oggi stesso.
Il periodo di Michael Carrick da allenatore ad interim si è rivelato tale sorpresa che l’ex leggenda del Manchester United ha ottenuto l’incarico a titolo definitivo due giorni prima dell’ultima gara stagionale contro il Brighton, vinta dallo United con un netto 3-0. Con la qualificazione alla Champions League assicurata grazie al 3° posto, Carrick vorrà puntare alla gloria su tutti i fronti nei prossimi mesi.
Una delle chiavi per qualsiasi futuro successo del Manchester United è trasformare Old Trafford nella fortezza che era un tempo. Lo United di Jose Mourinho è rimasto notoriamente imbattuto per 40 partite consecutive al 'Theatre of Dreams' tra il 2016 e il 2017. Lo United travolgerà la neopromossa Ipswich in questo stadio iconico?
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Manchester United-Ipswich Town, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester United e Ipswich Town?
Il Manchester United ospita l’Ipswich Town a Old Trafford (Manchester) domenica 30 agosto, con calcio d’inizio fissato alle 16:30 BST.
Come acquistare i biglietti per Manchester United-Ipswich Town di Premier League
Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.
A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:
- Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
- Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento, come ad esempio Red Membership, One Hotspur e Official Membership. I membri si registrano durante una finestra stabilita alcune settimane prima della partita per entrare nel sorteggio.
- Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
- Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.
Per chi cerca biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.
Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester United-Ipswich Town?
Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:
- Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior, generalmente Under 18 o Under 21, Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
- Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
- Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo e quelli del livello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti del livello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
- Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.
Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti
La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.
Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono solitamente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.
Forma
Precedenti recenti
Testa a testa
Notizie sulle squadre e rose
Formazioni Manchester United - Ipswich Town
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- M. Carrick
- G. O'Neil
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
D
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|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
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|5
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|3
|0
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|3
|+4
|9
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V
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|6
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|2
|3
|0
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|4
|+3
|9
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|3
|0
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|+3
|9
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D
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|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
S
D
D
V
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|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
S
D
V
D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
S
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S
S
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|12
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|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
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|1
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|2
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|5
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|1
|3
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|4
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|1
|1
|3
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|3
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|1
|0
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|1
|10
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|3
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S
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|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
D
D
S
S
S
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
D
D
S
S