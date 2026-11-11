Il Manchester United ospita il Coventry City sabato 5 Desember 2026 all’Old Trafford di Manchester.

Manchester United e Coventry City non si affrontano in Premier League dall’aprile 2001, quando il Manchester United vinse 4-2 all’Old Trafford. Il loro incontro ufficiale più recente risale alla semifinale di FA Cup dell’aprile 2024 a Wembley: il Coventry rimontò tre goal di svantaggio, prima che il Manchester United passasse il turno ai calci di rigore.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester United-Coventry City, inclusi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Manchester United-Coventry City in Premier League?

Manchester United-Coventry City si gioca sabato 5 Desember 2026 all’Old Trafford di Manchester.

Premier League - Game Week 14 5 dic 2026 - 10:00 Old Trafford

Come acquistare i biglietti di Manchester United-Coventry City Town in Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Manchester United e Coventry City, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Manchester United o presso la biglietteria del club. È il canale principale e più sicuro per trovare biglietti al prezzo nominale, in base alla categoria di iscrizione e alla disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti a ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Manchester United-Coventry City in Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Manchester United e Coventry City:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti ordinari per adulti: I prezzi partono generalmente da circa 80 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di biglietti ordinari: I prezzi partono generalmente da circa 104 £ a 105 £ .

I prezzi partono generalmente da circa a . Posti molto richiesti o premium: I prezzi vanno da 242 £ a 360 £.

Manchester United-Coventry City in Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Manchester United e Coventry City

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, il Manchester United ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima gara ha battuto la Roma 3-2 in Champions League, interrompendo una serie che comprendeva la sconfitta per 2-0 contro il Chelsea in Premier League e quella per 3-0 sul campo del Bournemouth. Nello stesso periodo, lo United ha anche perso 4-1 contro il Como in Champions League. In queste cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Il Coventry City ha vinto tre delle ultime cinque partite di Premier League e ne ha perse due. Nell’ultima gara si è imposto 3-1 sul campo del Sunderland e, nello stesso periodo, ha battuto 4-1 il Newcastle United. Ha inoltre perso 1-0 contro il Fulham e 3-1 contro il Tottenham Hotspur. In queste cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti sei.

Manchester United-Coventry City: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra le due squadre risale alla FA Cup dell’aprile 2024, quando Coventry City e Manchester United pareggiarono 3-3. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Manchester United ha ottenuto tre vittorie, con un pareggio e una vittoria del Coventry. Le due squadre non si affrontano in Premier League dall’aprile 2001, quando lo United vinse 4-2 all’Old Trafford.