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Come acquistare i biglietti per Manchester United-Coventry City: Prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Manchester United
Coventry City
Premier League

Il Manchester United affronta il Coventry City in Premier League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Manchester United ospita il Coventry City sabato 5 Desember 2026 all’Old Trafford di Manchester.

Manchester United e Coventry City non si affrontano in Premier League dall’aprile 2001, quando il Manchester United vinse 4-2 all’Old Trafford. Il loro incontro ufficiale più recente risale alla semifinale di FA Cup dell’aprile 2024 a Wembley: il Coventry rimontò tre goal di svantaggio, prima che il Manchester United passasse il turno ai calci di rigore.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester United-Coventry City, inclusi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Manchester United-Coventry City in Premier League?

Manchester United-Coventry City si gioca sabato 5 Desember 2026 all’Old Trafford di Manchester.

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Premier League - Game Week 14
Old Trafford

Come acquistare i biglietti di Manchester United-Coventry City Town in Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Manchester United e Coventry City, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Manchester United o presso la biglietteria del club. È il canale principale e più sicuro per trovare biglietti al prezzo nominale, in base alla categoria di iscrizione e alla disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti a ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Manchester United-Coventry City in Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Manchester United e Coventry City:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti ordinari per adulti: I prezzi partono generalmente da circa 80 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Rivendita di biglietti ordinari: I prezzi partono generalmente da circa 104 £ a 105 £.
  • Posti molto richiesti o premium: I prezzi vanno da 242 £ a 360 £.

Manchester United-Coventry City in Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Manchester United e Coventry City

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, il Manchester United ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima gara ha battuto la Roma 3-2 in Champions League, interrompendo una serie che comprendeva la sconfitta per 2-0 contro il Chelsea in Premier League e quella per 3-0 sul campo del Bournemouth. Nello stesso periodo, lo United ha anche perso 4-1 contro il Como in Champions League. In queste cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Il Coventry City ha vinto tre delle ultime cinque partite di Premier League e ne ha perse due. Nell’ultima gara si è imposto 3-1 sul campo del Sunderland e, nello stesso periodo, ha battuto 4-1 il Newcastle United. Ha inoltre perso 1-0 contro il Fulham e 3-1 contro il Tottenham Hotspur. In queste cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti sei.

MUN

MUN - Forma

COM
S4-1
BOU
S0-3
CHE
S2-0
ROM
V3-2
AVL
D4-4
Gol segnato (subito)
8/15
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
COV

COV - Forma

NEW
V4-1
TOT
S3-1
FUL
S0-1
SUN
V3-1
EVE
S3-1
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Manchester United-Coventry City: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra le due squadre risale alla FA Cup dell’aprile 2024, quando Coventry City e Manchester United pareggiarono 3-3. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Manchester United ha ottenuto tre vittorie, con un pareggio e una vittoria del Coventry. Le due squadre non si affrontano in Premier League dall’aprile 2001, quando lo United vinse 4-2 all’Old Trafford.

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioCoventry City
4
0
1
FA Cup
Coventry City badge
Coventry City
COV
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FIN
EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FIN
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FIN
9Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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