Il Manchester United ospita il Brentford sabato 28 novembre 2026 all’Old Trafford di Manchester.

Nell’ultimo incontro tra le due squadre, il 27 aprile 2026, il Manchester United ha conquistato una vittoria di misura per 2-1 all’Old Trafford grazie ai goal di Casemiro e Benjamin Šeško. Il Brentford ha già dimostrato di saper sorprendere il Manchester United, imponendosi per 4-0 all’inizio della stagione 2022–23.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester United-Brentford, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Manchester United-Brentford di Premier League?

Manchester United-Brentford si gioca sabato 28 novembre 2026 all’Old Trafford di Manchester.

Premier League - Game Week 12 28 nov 2026 - 10:00 Old Trafford

Come acquistare i biglietti di Manchester United-Brentford di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Manchester United e Brentford, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Per acquistare i biglietti direttamente dal club è generalmente necessaria un’iscrizione ufficiale. A seconda della disponibilità e delle fasi di assegnazione, gli iscritti possono partecipare alle estrazioni per i biglietti o accedere alle piattaforme ufficiali di rivendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali di vendita primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Manchester United-Brentford di Premier League?

Ecco le opzioni di prezzo per i biglietti della prossima partita di Premier League tra Manchester United e Brentford:

1. Canali ufficiali del club

Prezzo nominale / tariffa standard: Generalmente compreso tra circa 45 e 86 sterline .

Generalmente compreso tra circa . Pacchetti hospitality ufficiali: Partono da circa 200-250 sterline e oltre a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi standard di rivendita: Generalmente partono da circa 105-120 sterline per i posti nell’anello superiore.

Manchester United-Brentford di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Manchester United-Brentford: lo stato di forma

Il Manchester United arriva a questa partita senza vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con un pareggio e quattro sconfitte. Nell’ultima uscita ha perso 3-0 in casa contro il Bournemouth in Premier League e ha subito anche una sconfitta per 4-1 sul campo del Como in Champions League. In questo periodo lo United ha pareggiato 1-1 sia con il Leeds United sia con il Tottenham Hotspur e ha perso 2-0 contro l’Atletico Madrid in Europa. In quelle cinque partite ha segnato quattro goal e ne ha subiti dieci.

Il Brentford arriva con un bilancio recente più equilibrato: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il risultato più significativo è stato il successo per 3-0 contro il Chelsea in Premier League, mentre l’ultima partita si è conclusa 1-1 sul campo dell’Hull City. In questo periodo il Brentford ha segnato otto goal e ne ha subiti sei.

Manchester United-Brentford: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale ad aprile 2026, quando il Manchester United ha vinto 2-1 all’Old Trafford in Premier League. Il Brentford ha vinto due degli ultimi cinque confronti tra le squadre, così come lo United, mentre una partita è terminata in pareggio. Tra le vittorie del Brentford in questo periodo figurano il 3-1 sul proprio campo nel settembre 2025 e il 4-3 in casa nel maggio 2025.