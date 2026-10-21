Nell’ultimo confronto in campionato, disputato il 15 marzo 2026, il Manchester United ha battuto nettamente l’Aston Villa per 3-1 all’Old Trafford. Nella gara d’andata della stagione 2025–26, però, l’Aston Villa aveva dato prova di tenacia, imponendosi di misura per 2-1 in casa.

Quando si gioca Manchester United-Aston Villa di Premier League?

Manchester United-Aston Villa si giocherà all’Old Trafford di Manchester domenica 8 novembre 2026.

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:30 Old Trafford

Come acquistare i biglietti per Manchester United-Aston Villa di Premier League?

Per acquistare i biglietti di una partita di Premier League tra Manchester United e Aston Villa, i tifosi hanno generalmente a disposizione alcune opzioni principali, a seconda dell’iscrizione ai club e della disponibilità:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali e iscrizioni ai club: Entrambi i club distribuiscono i biglietti principalmente attraverso i portali riservati ai propri iscritti. Iscriversi ufficialmente al Manchester United o all’Aston Villa consente di accedere ai sistemi di sorteggio, alle fasi di vendita generale e alle piattaforme ufficiali di rivendita dei biglietti tra iscritti.

Quanto costano i biglietti per Manchester United-Aston Villa di Premier League?

Ecco una panoramica dei costi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Manchester United e Aston Villa:

1. Canali ufficiali dei club

Prezzi ufficiali dei biglietti standard: I prezzi ufficiali dei posti standard vanno generalmente da circa 45 a oltre 100 sterline , a seconda del settore, della posizione del posto e della categoria della partita.

Pacchetti hospitality e VIP ufficiali dei club: I pacchetti hospitality per la giornata della partita partono generalmente da circa 175 a oltre 300 sterline a persona e possono costare molto di più a seconda dei servizi inclusi, come ristorazione di alto livello, accesso alle lounge e posti in tribuna executive.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Annunci di rivendita per posti standard: Per questa partita, i prezzi dei posti standard partono attualmente da circa 104 sterline , mentre i prezzi di mercato si attestano mediamente intorno alle 305 sterline o più, a seconda della domanda e di quanto si è vicini al giorno della partita.

Posti premium e lungo le linee laterali in rivendita: I posti molto richiesti nell’anello inferiore o con vista dalle tribune lungo le linee laterali costano spesso da 150 a oltre 300 sterline , mentre i prezzi per categorie di biglietti eccezionali o rare possono salire considerevolmente in base alla disponibilità sul mercato in tempo reale.

Manchester United-Aston Villa di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Manchester United-Aston Villa: Lo stato di forma

Il Manchester United ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha pareggiato 1-1 con il Fulham in Premier League, dopo il precedente 2-2 con l’Everton. Lo United ha battuto il Sabah FK 4-0 in Champions League, ma ha perso 0-1 contro il Manchester City e 2-3 contro il Brighton in Carabao Cup. In queste cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

Nelle ultime cinque partite, l’Aston Villa ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un risultato in amichevole. Nell’ultima gara ufficiale ha vinto 2-3 sul campo del Tottenham Hotspur in Premier League. Il Villa ha anche battuto il Club Brugge 2-3 in Champions League e il Coventry City 1-3 in Carabao Cup, ma ha perso 1-2 contro il Nottingham Forest in campionato. In queste cinque partite ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto.

Manchester United-Aston Villa: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando il Manchester United ha battuto l’Aston Villa 3-1 all’Old Trafford in Premier League. Negli ultimi cinque scontri diretti, lo United ha vinto tre volte e il Villa una, mentre una partita è terminata senza reti. Nella gara d’andata del dicembre 2025 il Villa ha vinto 2-1 in casa; lo United si era inoltre imposto 2-0 all’Old Trafford nel maggio 2025.