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Come acquistare i biglietti per Manchester United-Aston Villa: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite all’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Manchester United
Aston Villa
Premier League

Il Manchester United affronta l’Aston Villa in Premier League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato il 15 marzo 2026, il Manchester United ha battuto nettamente l’Aston Villa per 3-1 all’Old Trafford. Nella gara d’andata della stagione 2025–26, però, l’Aston Villa aveva dato prova di tenacia, imponendosi di misura per 2-1 in casa.

Quando si gioca Manchester United-Aston Villa di Premier League?

Manchester United-Aston Villa si giocherà all’Old Trafford di Manchester domenica 8 novembre 2026.

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Premier League - Game Week 10
Old Trafford

Come acquistare i biglietti per Manchester United-Aston Villa di Premier League?

Per acquistare i biglietti di una partita di Premier League tra Manchester United e Aston Villa, i tifosi hanno generalmente a disposizione alcune opzioni principali, a seconda dell’iscrizione ai club e della disponibilità:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali e iscrizioni ai club: Entrambi i club distribuiscono i biglietti principalmente attraverso i portali riservati ai propri iscritti. Iscriversi ufficialmente al Manchester United o all’Aston Villa consente di accedere ai sistemi di sorteggio, alle fasi di vendita generale e alle piattaforme ufficiali di rivendita dei biglietti tra iscritti.

Quanto costano i biglietti per Manchester United-Aston Villa di Premier League?

Ecco una panoramica dei costi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Manchester United e Aston Villa:

1. Canali ufficiali dei club

  • Prezzi ufficiali dei biglietti standard: I prezzi ufficiali dei posti standard vanno generalmente da circa 45 a oltre 100 sterline, a seconda del settore, della posizione del posto e della categoria della partita.
  • Pacchetti hospitality e VIP ufficiali dei club: I pacchetti hospitality per la giornata della partita partono generalmente da circa 175 a oltre 300 sterline a persona e possono costare molto di più a seconda dei servizi inclusi, come ristorazione di alto livello, accesso alle lounge e posti in tribuna executive.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Annunci di rivendita per posti standard: Per questa partita, i prezzi dei posti standard partono attualmente da circa 104 sterline, mentre i prezzi di mercato si attestano mediamente intorno alle 305 sterline o più, a seconda della domanda e di quanto si è vicini al giorno della partita.
  • Posti premium e lungo le linee laterali in rivendita: I posti molto richiesti nell’anello inferiore o con vista dalle tribune lungo le linee laterali costano spesso da 150 a oltre 300 sterline, mentre i prezzi per categorie di biglietti eccezionali o rare possono salire considerevolmente in base alla disponibilità sul mercato in tempo reale.

Manchester United-Aston Villa di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Manchester United-Aston Villa: Lo stato di forma

Il Manchester United ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha pareggiato 1-1 con il Fulham in Premier League, dopo il precedente 2-2 con l’Everton. Lo United ha battuto il Sabah FK 4-0 in Champions League, ma ha perso 0-1 contro il Manchester City e 2-3 contro il Brighton in Carabao Cup. In queste cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

Nelle ultime cinque partite, l’Aston Villa ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un risultato in amichevole. Nell’ultima gara ufficiale ha vinto 2-3 sul campo del Tottenham Hotspur in Premier League. Il Villa ha anche battuto il Club Brugge 2-3 in Champions League e il Coventry City 1-3 in Carabao Cup, ma ha perso 1-2 contro il Nottingham Forest in campionato. In queste cinque partite ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto.

MUN

MUN - Forma

BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
LEE
D1-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
AVL

AVL - Forma

TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
D2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
Gol segnato (subito)
15/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Manchester United-Aston Villa: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando il Manchester United ha battuto l’Aston Villa 3-1 all’Old Trafford in Premier League. Negli ultimi cinque scontri diretti, lo United ha vinto tre volte e il Villa una, mentre una partita è terminata senza reti. Nella gara d’andata del dicembre 2025 il Villa ha vinto 2-1 in casa; lo United si era inoltre imposto 2-0 all’Old Trafford nel maggio 2025.

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioAston Villa
3
1
1
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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