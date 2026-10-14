Come acquistare i biglietti per Manchester United-AFC Bournemouth: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Manchester United ospita l'AFC Bournemouth domenica 25 ottobre 2026 all'Old Trafford di Manchester.

Nei precedenti ufficiali, il Manchester United è in vantaggio con 14 vittorie contro le 5 del Bournemouth. Nonostante il predominio complessivo dello United, nelle ultime stagioni il Bournemouth si è rivelato un avversario ostico, ottenendo vittorie memorabili nella massima serie.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester United-AFC Bournemouth, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Manchester United-AFC Bournemouth di Premier League?

Il Manchester United affronta l'AFC Bournemouth all'Old Trafford di Manchester domenica 25 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Old Trafford

Come acquistare i biglietti di Manchester United-AFC Bournemouth di Premier League?

Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Manchester United e AFC Bournemouth, in programma all'Old Trafford il 25 ottobre 2026, hai diverse opzioni principali:

1. Sito ufficiale del Manchester United (quota principale)

Iscrizione richiesta: Per acquistare i biglietti per i posti ordinari direttamente dal Manchester United, in genere è necessario avere una tessera ufficiale del club, per esempio Premium, Full o Lite Membership.

Sorteggi e aperture delle vendite: I biglietti per i posti ordinari vengono assegnati tramite sorteggi tra chi ne fa richiesta o messi in vendita in date programmate per i soci ufficiali prima della partita.

2. Quota riservata ai tifosi dell'AFC Bournemouth in trasferta

Per i tifosi ospiti: I tifosi in trasferta devono acquistare i biglietti attraverso il sistema di vendita ufficiale dell'AFC Bournemouth. I tagliandi vengono distribuiti agli abbonati e ai soci attivi del Bournemouth in base al sistema di punti fedeltà del club.

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita come StubHub offrono spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono differire da quelli nominali.

Quanto costano i biglietti di Manchester United-AFC Bournemouth di campionato?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League Manchester United-AFC Bournemouth all'Old Trafford dipendono dal posto scelto e dal canale di acquisto:

1. Prezzi dei biglietti acquistati direttamente dai canali ufficiali (valore nominale)

Per acquistare i biglietti direttamente dal Manchester United, è necessario essere soci ufficiali del club. I prezzi nominali dei biglietti per una singola partita sono generalmente compresi tra:

Adulti: da 40 a 70 £ (a seconda del settore della tribuna e della posizione del posto).

Tariffe ridotte (minori di 16 anni / maggiori di 65 anni):da 20 a 40 £ .

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Poiché i biglietti ordinari per le partite più richieste contro avversarie della massima serie di solito si esauriscono durante la fase di vendita ufficiale riservata ai soci, i prezzi sulle piattaforme di rivendita comeStubHubvariano in base alla domanda:

Posti più economici / nelle fasce meno pregiate: Circa da 78 a 99 £ a biglietto.

Posti di categoria intermedia: Circa da 125 a 208 £ a biglietto.

Posti premium / a bordo campo nei settori inferiori:da 250 £ in su a biglietto.

Manchester United-AFC Bournemouth di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Manchester United-AFC Bournemouth: Lo stato di forma

Il Manchester United ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, ottenendo due pareggi e subendo due sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 sul campo del Fulham, mentre in precedenza sono arrivate le sconfitte contro il Manchester City in Premier League e il Brighton in Carabao Cup. Il successo per 4-0 sul Sabah FK in Champions League rappresenta l'unico risultato convincente di questa serie, nella quale lo United ha incassato sette goal in cinque partite.

Il Bournemouth si è dimostrato più competitivo, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Tra i risultati di spicco figurano il 4-0 sul Lincoln City in Carabao Cup e la vittoria per 1-2 sul campo della Real Sociedad in Europa League. La sconfitta per 0-1 sul campo del Liverpool in Premier League è stata l'unica in questa serie, nella quale il Bournemouth ha segnato nove goal e ne ha subiti sei in cinque partite.

Manchester United-AFC Bournemouth: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a marzo 2026, quando hanno pareggiato 2-2 al Vitality Stadium del Bournemouth in Premier League. Prima ancora, la partita disputata all'Old Trafford nel dicembre 2025 si era conclusa con uno straordinario 4-4. Negli ultimi cinque precedenti registrati, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi nettamente: i pareggi sono stati frequenti ed entrambe hanno mostrato la tendenza a segnare e subire molti goal.