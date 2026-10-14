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Come acquistare i biglietti per Manchester United-AFC Bournemouth: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League

Il Manchester United affronta l'AFC Bournemouth in Premier League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Manchester United ospita l'AFC Bournemouth domenica 25 ottobre 2026 all'Old Trafford di Manchester.

Nei precedenti ufficiali, il Manchester United è in vantaggio con 14 vittorie contro le 5 del Bournemouth. Nonostante il predominio complessivo dello United, nelle ultime stagioni il Bournemouth si è rivelato un avversario ostico, ottenendo vittorie memorabili nella massima serie.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester United-AFC Bournemouth, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Manchester United-AFC Bournemouth di Premier League?

Il Manchester United affronta l'AFC Bournemouth all'Old Trafford di Manchester domenica 25 ottobre 2026.

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Premier League - Game Week 8
Old Trafford

Come acquistare i biglietti di Manchester United-AFC Bournemouth di Premier League?

Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Manchester United e AFC Bournemouth, in programma all'Old Trafford il 25 ottobre 2026, hai diverse opzioni principali:

1. Sito ufficiale del Manchester United (quota principale)

  • Iscrizione richiesta: Per acquistare i biglietti per i posti ordinari direttamente dal Manchester United, in genere è necessario avere una tessera ufficiale del club, per esempio Premium, Full o Lite Membership.
  • Sorteggi e aperture delle vendite: I biglietti per i posti ordinari vengono assegnati tramite sorteggi tra chi ne fa richiesta o messi in vendita in date programmate per i soci ufficiali prima della partita.

2. Quota riservata ai tifosi dell'AFC Bournemouth in trasferta

  • Per i tifosi ospiti: I tifosi in trasferta devono acquistare i biglietti attraverso il sistema di vendita ufficiale dell'AFC Bournemouth. I tagliandi vengono distribuiti agli abbonati e ai soci attivi del Bournemouth in base al sistema di punti fedeltà del club.

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita come StubHub offrono spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono differire da quelli nominali.

Quanto costano i biglietti di Manchester United-AFC Bournemouth di campionato?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League Manchester United-AFC Bournemouth all'Old Trafford dipendono dal posto scelto e dal canale di acquisto:

1. Prezzi dei biglietti acquistati direttamente dai canali ufficiali (valore nominale)

Per acquistare i biglietti direttamente dal Manchester United, è necessario essere soci ufficiali del club. I prezzi nominali dei biglietti per una singola partita sono generalmente compresi tra:

  • Adulti:da 40 a 70 £ (a seconda del settore della tribuna e della posizione del posto).
  • Tariffe ridotte (minori di 16 anni / maggiori di 65 anni):da 20 a 40 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Poiché i biglietti ordinari per le partite più richieste contro avversarie della massima serie di solito si esauriscono durante la fase di vendita ufficiale riservata ai soci, i prezzi sulle piattaforme di rivendita comeStubHubvariano in base alla domanda:

  • Posti più economici / nelle fasce meno pregiate: Circa da 78 a 99 £ a biglietto.
  • Posti di categoria intermedia: Circa da 125 a 208 £ a biglietto.
  • Posti premium / a bordo campo nei settori inferiori:da 250 £ in su a biglietto.

Manchester United-AFC Bournemouth di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Manchester United-AFC Bournemouth: Lo stato di forma

Il Manchester United ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, ottenendo due pareggi e subendo due sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 sul campo del Fulham, mentre in precedenza sono arrivate le sconfitte contro il Manchester City in Premier League e il Brighton in Carabao Cup. Il successo per 4-0 sul Sabah FK in Champions League rappresenta l'unico risultato convincente di questa serie, nella quale lo United ha incassato sette goal in cinque partite.

Il Bournemouth si è dimostrato più competitivo, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Tra i risultati di spicco figurano il 4-0 sul Lincoln City in Carabao Cup e la vittoria per 1-2 sul campo della Real Sociedad in Europa League. La sconfitta per 0-1 sul campo del Liverpool in Premier League è stata l'unica in questa serie, nella quale il Bournemouth ha segnato nove goal e ne ha subiti sei in cinque partite.

MUN

MUN - Forma

MCI
S0-1
BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BOU

BOU - Forma

LIN
V4-0
BRE
D2-2
RSO
V1-2
LIV
S0-1
CHE
S5-1
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Manchester United-AFC Bournemouth: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a marzo 2026, quando hanno pareggiato 2-2 al Vitality Stadium del Bournemouth in Premier League. Prima ancora, la partita disputata all'Old Trafford nel dicembre 2025 si era conclusa con uno straordinario 4-4. Negli ultimi cinque precedenti registrati, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi nettamente: i pareggi sono stati frequenti ed entrambe hanno mostrato la tendenza a segnare e subire molti goal.

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioAFC Bournemouth
1
3
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FIN
11Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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