Come acquistare i biglietti per Manchester United-AFC Bournemouth: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Manchester United ospita l'AFC Bournemouth domenica 25 ottobre 2026 all'Old Trafford di Manchester.
Nei precedenti ufficiali, il Manchester United è in vantaggio con 14 vittorie contro le 5 del Bournemouth. Nonostante il predominio complessivo dello United, nelle ultime stagioni il Bournemouth si è rivelato un avversario ostico, ottenendo vittorie memorabili nella massima serie.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester United-AFC Bournemouth, compresi i canali di vendita e i prezzi.
Quando si gioca Manchester United-AFC Bournemouth di Premier League?
Il Manchester United affronta l'AFC Bournemouth all'Old Trafford di Manchester domenica 25 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti di Manchester United-AFC Bournemouth di Premier League?
Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Manchester United e AFC Bournemouth, in programma all'Old Trafford il 25 ottobre 2026, hai diverse opzioni principali:
1. Sito ufficiale del Manchester United (quota principale)
- Iscrizione richiesta: Per acquistare i biglietti per i posti ordinari direttamente dal Manchester United, in genere è necessario avere una tessera ufficiale del club, per esempio Premium, Full o Lite Membership.
- Sorteggi e aperture delle vendite: I biglietti per i posti ordinari vengono assegnati tramite sorteggi tra chi ne fa richiesta o messi in vendita in date programmate per i soci ufficiali prima della partita.
2. Quota riservata ai tifosi dell'AFC Bournemouth in trasferta
- Per i tifosi ospiti: I tifosi in trasferta devono acquistare i biglietti attraverso il sistema di vendita ufficiale dell'AFC Bournemouth. I tagliandi vengono distribuiti agli abbonati e ai soci attivi del Bournemouth in base al sistema di punti fedeltà del club.
3. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita come StubHub offrono spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono differire da quelli nominali.
Quanto costano i biglietti di Manchester United-AFC Bournemouth di campionato?
I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League Manchester United-AFC Bournemouth all'Old Trafford dipendono dal posto scelto e dal canale di acquisto:
1. Prezzi dei biglietti acquistati direttamente dai canali ufficiali (valore nominale)
Per acquistare i biglietti direttamente dal Manchester United, è necessario essere soci ufficiali del club. I prezzi nominali dei biglietti per una singola partita sono generalmente compresi tra:
- Adulti:da 40 a 70 £ (a seconda del settore della tribuna e della posizione del posto).
- Tariffe ridotte (minori di 16 anni / maggiori di 65 anni):da 20 a 40 £.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Poiché i biglietti ordinari per le partite più richieste contro avversarie della massima serie di solito si esauriscono durante la fase di vendita ufficiale riservata ai soci, i prezzi sulle piattaforme di rivendita comeStubHubvariano in base alla domanda:
- Posti più economici / nelle fasce meno pregiate: Circa da 78 a 99 £ a biglietto.
- Posti di categoria intermedia: Circa da 125 a 208 £ a biglietto.
- Posti premium / a bordo campo nei settori inferiori:da 250 £ in su a biglietto.
Manchester United-AFC Bournemouth di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere
Manchester United-AFC Bournemouth: Lo stato di forma
Il Manchester United ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, ottenendo due pareggi e subendo due sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 sul campo del Fulham, mentre in precedenza sono arrivate le sconfitte contro il Manchester City in Premier League e il Brighton in Carabao Cup. Il successo per 4-0 sul Sabah FK in Champions League rappresenta l'unico risultato convincente di questa serie, nella quale lo United ha incassato sette goal in cinque partite.
Il Bournemouth si è dimostrato più competitivo, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Tra i risultati di spicco figurano il 4-0 sul Lincoln City in Carabao Cup e la vittoria per 1-2 sul campo della Real Sociedad in Europa League. La sconfitta per 0-1 sul campo del Liverpool in Premier League è stata l'unica in questa serie, nella quale il Bournemouth ha segnato nove goal e ne ha subiti sei in cinque partite.
Manchester United-AFC Bournemouth: I precedenti recenti
L'ultimo incontro tra i due club risale a marzo 2026, quando hanno pareggiato 2-2 al Vitality Stadium del Bournemouth in Premier League. Prima ancora, la partita disputata all'Old Trafford nel dicembre 2025 si era conclusa con uno straordinario 4-4. Negli ultimi cinque precedenti registrati, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi nettamente: i pareggi sono stati frequenti ed entrambe hanno mostrato la tendenza a segnare e subire molti goal.