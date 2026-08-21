Come acquistare i biglietti per Manchester City-Sunderland: pacchetti hospitality, prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita e altro ancora

Non hai ancora visto dal vivo il Manchester City in questa stagione? Niente paura, avrai un'altra occasione questo settembre, prima che inizi la sosta per le nazionali. Il City affronta il Sunderland in Premier League all'Etihad Stadium sabato 19 settembre.

Prenotare i biglietti per la sfida contro il Sunderland ti dà la possibilità di vedere da vicino alcuni dei brillanti nuovi acquisti estivi del Manchester City, tra cui Ayyoub Bouaddi. Il City ha recentemente sborsato oltre 80 milioni di sterline per il talentuoso giovane marocchino, che ha impressionato sulla scena mondiale durante la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Il Sunderland ha subito una delle sue sconfitte esterne più pesanti della stagione 2025/26, quando ha fatto visita all'Etihad la scorsa stagione. Era sotto 3-0 dopo 65 minuti, con il City avviato comodamente verso la vittoria grazie ai gol di Ruben Dias, Josko Gvardiol e Phil Foden.

Il Manchester City offrirà un'altra prestazione dominante? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Manchester City-Sunderland, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Sunderland?

Manchester City-Sunderland si gioca all'Etihad Stadium (Manchester) sabato 19 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 5 20 set 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Manchester City-Sunderland

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, nelle settimane precedenti alla partita, per entrare nel sorteggio.

Cambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Sunderland?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce per età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I grandi incroci contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

È richiesta l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 sterline per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 sterline, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per le membership base.

Stato di forma

Precedenti recenti

Notizie sulle squadre e rose