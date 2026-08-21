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Come acquistare i biglietti per Manchester City-Sunderland: pacchetti hospitality, prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Manchester City
Sunderland
A. Bouaddi

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Manchester City e Sunderland, comprese le informazioni sulla sfida

Non hai ancora visto dal vivo il Manchester City in questa stagione? Niente paura, avrai un'altra occasione questo settembre, prima che inizi la sosta per le nazionali. Il City affronta il Sunderland in Premier League all'Etihad Stadium sabato 19 settembre.

Prenotare i biglietti per la sfida contro il Sunderland ti dà la possibilità di vedere da vicino alcuni dei brillanti nuovi acquisti estivi del Manchester City, tra cui Ayyoub Bouaddi. Il City ha recentemente sborsato oltre 80 milioni di sterline per il talentuoso giovane marocchino, che ha impressionato sulla scena mondiale durante la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Il Sunderland ha subito una delle sue sconfitte esterne più pesanti della stagione 2025/26, quando ha fatto visita all'Etihad la scorsa stagione. Era sotto 3-0 dopo 65 minuti, con il City avviato comodamente verso la vittoria grazie ai gol di Ruben Dias, Josko Gvardiol e Phil Foden.

Il Manchester City offrirà un'altra prestazione dominante? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Manchester City-Sunderland, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Sunderland?

Manchester City-Sunderland si gioca all'Etihad Stadium (Manchester) sabato 19 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 5
Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Manchester City-Sunderland

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, nelle settimane precedenti alla partita, per entrare nel sorteggio.
  • Cambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Sunderland?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I grandi incroci contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • È richiesta l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 sterline per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 sterline, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per le membership base.

Stato di forma

MCI

MCI - Forma

CRY
V1-4
COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
Gol segnato (subito)
13/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
SUN

SUN - Forma

FUL
V1-0
BRE
D1-1
HUL
V1-0
ARS
S0-2
AZ
V1-0
Gol segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
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Manchester City
MCI
3
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Sunderland
SUN
0
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Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
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Manchester City
MCI
2
FIN
Premier League
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Manchester City
MCI
2
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Sunderland
SUN
1
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
8Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Manchester City - Sunderland

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formazione
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasI. NdiayeI. NdiayeA. SemenyoA. SemenyoE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. HaalandE. HaalandR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. Ballardteam-logoD. MethalieK. DansoK. DansoN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Manchester City

Formazione titolare

Sunderland

Panchina

Allenatore

  • E. Maresca
  • R. Le Bris
Manchester City

Infortuni e squalifiche

Sunderland

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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