Il Manchester City ospita il Napoli martedì 24 novembre 2026 all’Etihad Stadium di Manchester.

L’ultimo incontro ufficiale tra i due club risale alla fase a gironi della Champions League 2025-26, quando il Manchester City si è imposto agevolmente per 2-0 all’Etihad Stadium. Nei precedenti incontri ufficiali disputati nelle competizioni UEFA, il Manchester City è avanti con tre vittorie contro le due del Napoli, oltre a un pareggio.

Quando si gioca Manchester City-SSC Napoli di Champions League?

Manchester City-Napoli si gioca martedì 24 novembre 2026 all’Etihad Stadium di Manchester.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti per Manchester City-SSC Napoli di Champions League?

Ci sono alcune opzioni principali per acquistare i biglietti della prossima sfida di Champions League tra Manchester City e SSC Napoli:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente dal sito ufficiale del Manchester City è il metodo più sicuro e diretto. Di norma è necessario avere un’iscrizione attiva al club, per esempio Matchday o Premium, per accedere alle finestre di vendita in base ai criteri relativi agli acquisti precedenti. Qui sono disponibili direttamente i biglietti ufficiali per i posti ordinari e i pacchetti hospitality.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-SSC Napoli di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili e i prezzi indicativi in euro per la prossima partita di UEFA Champions League tra Manchester City e SSC Napoli:

1. Canali ufficiali del club

Posti ordinari (anello superiore / dietro la porta): A partire da circa 55-70 € , a seconda dell’anello e del settore esatti.

A partire da circa , a seconda dell’anello e del settore esatti. Posti ordinari (tribune laterali / posti centrali): Generalmente tra 80 e 130 € per gli iscritti al club nelle prime finestre di vendita.

Generalmente tra per gli iscritti al club nelle prime finestre di vendita. Pacchetti hospitality ufficiali: A partire da circa 200-400 €, a seconda dell’esperienza prevista nella lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi basati sulla domanda:

Rivendita, anello superiore / settori dietro la porta: Generalmente a partire da circa 60-95 € .

Generalmente a partire da circa . Rivendita, anello inferiore / tribune laterali: Prezzi tra 100 e 230 € .

Prezzi tra . Rivendita, VIP e hospitality: Prezzi da 250 € a oltre 500 €, a seconda della piattaforma e dei servizi inclusi.

Manchester City-SSC Napoli di Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Manchester City e SSC Napoli

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’unica sconfitta è stata il 2-4 casalingo contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Nell’ultima gara ha battuto l’AEK Athens 5-1 in Champions League; nello stesso periodo ha ottenuto anche una vittoria per 3-2 sull’Ipswich Town in Premier League e una per 5-3 sul Sunderland. In queste cinque partite il City ha segnato 18 goal e ne ha subiti 11, mostrando continuità in attacco.

Il Napoli ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 4-3 sul Bodo/Glimt in Champions League, ma nello stesso periodo ha perso 1-0 contro il Venezia in Serie A e 3-1 contro il Villarreal in Champions League. Ha inoltre battuto il Frosinone 3-0 in Serie A e pareggiato 1-1 con la Fiorentina. In queste cinque gare il Napoli ha segnato 12 goal e ne ha subiti otto.

Manchester City-SSC Napoli: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale alla fase a gironi della Champions League 2025-26, quando il Manchester City ha vinto 2-0 all’Etihad Stadium nel settembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tutti in Champions League, il City conta tre vittorie contro le due del Napoli. Nello stesso periodo le squadre hanno anche pareggiato una volta. L’ultima vittoria del Napoli risale al novembre 2011, quando si impose 2-1 in casa.