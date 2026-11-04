Il Manchester City ospita il Napoli martedì 24 novembre 2026 all’Etihad Stadium di Manchester.

L’ultimo incontro ufficiale tra i due club risale alla fase a gironi della Champions League 2025-26, quando il Manchester City ha ottenuto una comoda vittoria per 2-0 all’Etihad Stadium. Nei precedenti tra le due squadre nelle competizioni ufficiali UEFA, il Manchester City è in vantaggio con tre vittorie contro le due del Napoli, oltre a un pareggio.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Manchester City-Napoli, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-SSC Napoli di Champions League?

Manchester City-Napoli si gioca all’Etihad Stadium di Manchester martedì 24 novembre 2026.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Manchester City-SSC Napoli di Champions League?

Ci sono alcune opzioni principali per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Manchester City e SSC Napoli:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente tramite il sito ufficiale del Manchester City è il metodo più sicuro e diretto. In genere è necessaria un’iscrizione attiva al club, come quella Matchday o Premium, per accedere alle fasi di vendita in base ai criteri relativi agli acquisti precedenti. Qui si trovano direttamente i biglietti ordinari ufficiali e i pacchetti hospitality.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali principali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Manchester City-SSC Napoli di Champions League?

Ecco le diverse opzioni e i prezzi stimati in euro per la prossima partita di UEFA Champions League tra Manchester City e SSC Napoli:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti ordinari (anello superiore / dietro la porta): Prezzi a partire da circa 55-70 € , a seconda dell’anello e del settore specifico.

Prezzi a partire da circa , a seconda dell’anello e del settore specifico. Biglietti ordinari (tribune laterali / posti centrali): Generalmente costano tra 80 e 130 € per gli iscritti al club durante le prime fasi di vendita.

Generalmente costano tra per gli iscritti al club durante le prime fasi di vendita. Pacchetti hospitality ufficiali: Prezzi a partire da circa 200-400 €, a seconda dell’esperienza offerta nella lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita, anello superiore / settori dietro la porta: Prezzi generalmente a partire da circa 60-95 € .

Prezzi generalmente a partire da circa . Rivendita, anello inferiore / tribune laterali: Prezzi tra 100 e 230 € .

Prezzi tra . Rivendita VIP e hospitality: Prezzi da 250 € a oltre 500 €, a seconda della piattaforma e dei servizi inclusi.

Manchester City-SSC Napoli di Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

Manchester City-SSC Napoli: Lo stato di forma

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni: l’unica sconfitta è stata il 2-4 casalingo contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Nell’ultima partita ha battuto l’AEK Athens 5-1 in Champions League e, in questa serie di incontri, ha ottenuto anche un successo per 3-2 sull’Ipswich Town in Premier League e una vittoria per 5-3 sul Sunderland. Il City ha segnato 18 gol e ne ha subiti 11 in queste cinque partite, mostrando continuità in attacco.

Il Napoli ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultimo incontro ha battuto il Bodo/Glimt 4-3 in Champions League, ma nello stesso periodo ha perso 1-0 contro il Venezia in Serie A e 3-1 contro il Villarreal in Champions League. Ha inoltre battuto il Frosinone 3-0 in Serie A e pareggiato 1-1 con la Fiorentina. Il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Manchester City-SSC Napoli: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale alla fase a gironi della Champions League 2025-26, quando il Manchester City ha vinto 2-0 all’Etihad Stadium nel settembre 2025. Nelle ultime cinque sfide registrate tra le due squadre, tutte disputate in Champions League, il City conta tre vittorie contro le due del Napoli. Nello stesso periodo le due squadre hanno anche pareggiato una volta; l’ultima vittoria del Napoli risale al novembre 2011, quando si impose 2-1 in casa.