Il Manchester City affronta il Paris Saint-Germain mercoledì 14 ottobre 2026 all'Etihad Stadium di Manchester.

Nei sette precedenti storici in Champions League tra le due big europee, il Manchester City è in vantaggio con quattro vittorie contro le due del PSG. L'incrocio più recente ha visto il Paris Saint-Germain imporsi con un emozionante 4-2 sul City al Parc des Princes durante la Champions League 2024-25.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Manchester City-Paris Saint-Germain, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-Paris Saint-Germain di Champions League?

Manchester City-Paris Saint-Germain si gioca all'Etihad Stadium di Manchester mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti per Manchester City-Paris Saint-Germain di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League Manchester City vs. Paris Saint-Germain all'Etihad Stadium di mercoledì 14 ottobre 2026, segui queste opzioni principali:

1. Biglietteria ufficiale del Manchester City

Acquistare direttamente tramite il Manchester City garantisce l'accesso ufficiale al prezzo nominale.

2. Pacchetti hospitality

I pacchetti hospitality sono disponibili per il pubblico generale senza un rigido obbligo di membership.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-Paris Saint-Germain di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Champions League Manchester City vs. Paris Saint-Germain variano a seconda che si acquistino biglietti ufficiali al prezzo nominale oppure tramite piattaforme secondarie:

1. Biglietti ufficiali al prezzo nominale (vendita diretta del club)

Se acquistati direttamente tramite il Manchester City (per l'accesso generale via membership):

Posti standard adulti: variano da 45 € a 95 € a seconda del settore (Shortside Upper vs. Longside Lower) e dello stato di concessione.

Sconti giovani / senior: in genere vanno da 25 € a 60 € .

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Se si acquista tramite piattaforme secondarie di biglietti come StubHub a causa dell'alta domanda:

Prezzo iniziale / minimo: circa 115 € - 135 € per i posti nello Shortside Upper Tier.

Prezzo medio di rivendita: circa 280 € - 320 € .

Posti nel Longside Lower Tier: vanno da 170 € a 250 € .

Pacchetti hospitality / VIP: partono da circa 180 € e possono arrivare a 2.400 €+ per box executive e accesso al tunnel.

Manchester City-Paris Saint-Germain di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Manchester City e Paris Saint-Germain

Il Manchester City arriva a questa sfida con cinque vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in trasferta contro il Manchester United in Premier League il 13 settembre, con Erling Haaland autore dell'unico gol. In precedenza, nel corso di questa striscia, il City ha battuto il FC Porto 2-0 in Champions League e il Crystal Palace 4-1 in Premier League. Ha incassato appena quattro gol in queste cinque partite segnandone nove, e nel frattempo ha anche mantenuto la porta inviolata in due occasioni.

La forma recente del PSG è più altalenante. La squadra di Luis Enrique ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone due e perdendone una. L'uscita più recente è stata il successo per 1-0 sul campo del Brest in Ligue 1 il 13 settembre, mentre il 9 settembre ha battuto lo Slovan Bratislava 6-1 in Champions League. Tuttavia, la sconfitta per 2-1 contro il Monaco e i due pareggi consecutivi per 2-2 contro Lille e Rennes, arrivati in precedenza in questa serie, mostrano una fragilità che il City cercherà di sfruttare.

Manchester City-Paris Saint-Germain: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale alla Champions League del 22 gennaio 2025, quando il PSG ha battuto il Manchester City 4-2 a Parigi. Nei cinque precedenti registrati, il City ne ha vinti tre e il PSG due, con le semifinali di Champions League del 2021, vinte dal City nel doppio confronto, che rappresentano una parte significativa di questa storia. I due club hanno segnato complessivamente 19 gol in queste cinque partite.



