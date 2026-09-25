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Come acquistare i biglietti per Manchester City-Paris Saint-Germain: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

Il Manchester City affronta il Paris Saint-Germain in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Manchester City affronta il Paris Saint-Germain mercoledì 14 ottobre 2026 all'Etihad Stadium di Manchester.

Nei sette precedenti storici in Champions League tra le due big europee, il Manchester City è in vantaggio con quattro vittorie contro le due del PSG. L'incrocio più recente ha visto il Paris Saint-Germain imporsi con un emozionante 4-2 sul City al Parc des Princes durante la Champions League 2024-25.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Manchester City-Paris Saint-Germain, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-Paris Saint-Germain di Champions League?

Manchester City-Paris Saint-Germain si gioca all'Etihad Stadium di Manchester mercoledì 14 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti per Manchester City-Paris Saint-Germain di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League Manchester City vs. Paris Saint-Germain all'Etihad Stadium di mercoledì 14 ottobre 2026, segui queste opzioni principali:

1. Biglietteria ufficiale del Manchester City

  • Acquistare direttamente tramite il Manchester City garantisce l'accesso ufficiale al prezzo nominale.

2. Pacchetti hospitality

  • I pacchetti hospitality sono disponibili per il pubblico generale senza un rigido obbligo di membership.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-Paris Saint-Germain di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Champions League Manchester City vs. Paris Saint-Germain variano a seconda che si acquistino biglietti ufficiali al prezzo nominale oppure tramite piattaforme secondarie:

1. Biglietti ufficiali al prezzo nominale (vendita diretta del club)

Se acquistati direttamente tramite il Manchester City (per l'accesso generale via membership):

  • Posti standard adulti: variano da 45 € a 95 € a seconda del settore (Shortside Upper vs. Longside Lower) e dello stato di concessione.
  • Sconti giovani / senior: in genere vanno da 25 € a 60 €.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Se si acquista tramite piattaforme secondarie di biglietti come StubHub a causa dell'alta domanda:

  • Prezzo iniziale / minimo: circa 115 € - 135 € per i posti nello Shortside Upper Tier.
  • Prezzo medio di rivendita: circa 280 € - 320 €.
  • Posti nel Longside Lower Tier: vanno da 170 € a 250 €.
  • Pacchetti hospitality / VIP: partono da circa 180 € e possono arrivare a 2.400 €+ per box executive e accesso al tunnel.

Manchester City-Paris Saint-Germain di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Manchester City e Paris Saint-Germain

Il Manchester City arriva a questa sfida con cinque vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in trasferta contro il Manchester United in Premier League il 13 settembre, con Erling Haaland autore dell'unico gol. In precedenza, nel corso di questa striscia, il City ha battuto il FC Porto 2-0 in Champions League e il Crystal Palace 4-1 in Premier League. Ha incassato appena quattro gol in queste cinque partite segnandone nove, e nel frattempo ha anche mantenuto la porta inviolata in due occasioni.

La forma recente del PSG è più altalenante. La squadra di Luis Enrique ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone due e perdendone una. L'uscita più recente è stata il successo per 1-0 sul campo del Brest in Ligue 1 il 13 settembre, mentre il 9 settembre ha battuto lo Slovan Bratislava 6-1 in Champions League. Tuttavia, la sconfitta per 2-1 contro il Monaco e i due pareggi consecutivi per 2-2 contro Lille e Rennes, arrivati in precedenza in questa serie, mostrano una fragilità che il City cercherà di sfruttare.

MCI

MCI - Forma

COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
Gol segnato (subito)
14/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
PSG

PSG - Forma

LIL
D2-2
ASM
S1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Manchester City-Paris Saint-Germain: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale alla Champions League del 22 gennaio 2025, quando il PSG ha battuto il Manchester City 4-2 a Parigi. Nei cinque precedenti registrati, il City ne ha vinti tre e il PSG due, con le semifinali di Champions League del 2021, vinte dal City nel doppio confronto, che rappresentano una parte significativa di questa storia. I due club hanno segnato complessivamente 19 gol in queste cinque partite.

Testa a testa

Manchester CityPareggioParis Saint-Germain
3
0
2
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
8Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


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