Il Manchester City ospita il Leeds United mercoledì 2 dicembre 2026 all’Etihad Stadium di Manchester.

Negli scontri diretti recenti, il Manchester City ha avuto la meglio, conquistando una vittoria di misura per 1-0 a Elland Road nell’ultimo incontro di Premier League, disputato a febbraio 2026. Prima di quel successo combattuto, il City aveva battuto il Leeds anche per 3-2 in una sfida avvincente all’Etihad Stadium nel novembre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester City-Leeds United, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Manchester City-Leeds United di Premier League?

Manchester City-Leeds United si gioca all’Etihad Stadium di Manchester mercoledì 2 dicembre 2026.

Premier League - Game Week 13 2 dic 2026 - 14:30 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Manchester City-Leeds United di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Manchester City e Leeds United, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare direttamente dal portale ufficiale dei biglietti del Manchester City o tramite le piattaforme riservate ai soci del club biglietti standard o pacchetti hospitality, quando si aprono le vendite.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Manchester City-Leeds United di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Premier League tra Manchester City e Leeds United:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: I prezzi vanno generalmente da circa 30 £ a oltre 105 £ .

I prezzi vanno generalmente da circa . Pacchetti hospitality e VIP: Partono da circa 61 £ per le esperienze più accessibili nel giorno della partita e arrivano a oltre 745 £ per l’accesso alle lounge premium e il servizio di ristorazione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita dei biglietti standard: I prezzi partono generalmente da circa 44 £ per i posti nell’anello superiore o sui lati corti, mentre il prezzo medio degli annunci si aggira intorno alle 136 £.

Manchester City-Leeds United di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Manchester City e Leeds United

Il Manchester City ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando 12 goal e subendone 10. Nell’ultima gara ha perso 2-1 contro l’Aston Villa in Premier League, interrompendo il suo avvio perfetto in campionato. La migliore prestazione del City in questo periodo è stata la vittoria per 5-1 sull’AEK Atene in Champions League, ma tra i risultati figura anche una sconfitta per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Europa. Il successo per 3-0 sul Liverpool ad Anfield in Premier League resta il suo miglior risultato in campionato nelle cinque partite.

Il Leeds United arriva a questa partita con un bilancio di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare di Premier League. Nell’ultima partita ha pareggiato 0-0 sul campo del Sunderland, dopo l’1-1 contro il Manchester United. Il risultato più significativo del Leeds in questa serie è stata la vittoria per 4-1 sul Newcastle United, mentre l’unica sconfitta è arrivata per 2-1 contro l’Arsenal.

Manchester City-Leeds United: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con la vittoria per 1-0 del Manchester City a Elland Road nel febbraio 2026. Nei cinque precedenti di Premier League più recenti presenti nei dati, il City ha il bilancio migliore, con tre vittorie. L’unico successo del Leeds in questa serie è arrivato in casa, mentre tra le vittorie del City figurano un 4-0 sul campo del Brighton e il 3-2 casalingo del novembre 2025.