Come acquistare i biglietti per Manchester City-Ipswich Town: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Manchester City affronta l'Ipswich Town sabato 17 ottobre 2026 all'Etihad Stadium di Manchester.

L'Ipswich ha avuto la meglio in passato, compresa una memorabile doppietta in campionato contro il City nella stagione 2000-01. Tuttavia, i recenti incroci nella massima serie hanno visto il Manchester City dominare il confronto, vincendo 4-1 all'Etihad Stadium nell'agosto 2024 grazie a una tripletta di Erling Haaland.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Manchester City-Ipswich Town, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-Ipswich Town di Premier League?

Manchester City-Ipswich Town si gioca all'Etihad Stadium di Manchester sabato 17 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti per Manchester City-Ipswich Town di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Manchester City e Ipswich Town, segui queste opzioni principali:

1. Sito ufficiale del Manchester City

Requisito di iscrizione: I biglietti standard per le partite di Premier League all'Etihad Stadium vengono venduti quasi esclusivamente ai membri ufficiali Cityzens Matchday o Junior Members. Dovrai prima acquistare una membership per accedere al portale ticketing.

Rilascio biglietti ed Exchange: Le partite registrano rapidamente il tutto esaurito, ma altri biglietti diventano spesso disponibili a ridosso del matchday tramite i rilasci ufficiali oppure attraverso i titolari di abbonamento che mettono il proprio posto sul Manchester City Ticket Exchange ufficiale.

Pacchetti hospitality: Se i biglietti standard sono esauriti, le opzioni hospitality ufficiali, che includono posto per la partita abbinato a cibo, bevande o accesso lounge, non richiedono una membership standard e possono essere acquistate direttamente sul sito del club.

2. Biglietti per i tifosi ospiti (settore Ipswich Town)

Se vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti devono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing ufficiale dell'Ipswich Town FC. Sono rigorosamente riservati ai membri registrati dell'Ipswich Town o ai titolari di abbonamento in base ai punti fedeltà.

3. Piattaforme di biglietteria secondaria autorizzate

Se i biglietti ufficiali standard non sono disponibili, marketplace secondari come StubHub ospitano inserzioni di rivendita tra tifosi per biglietti standard e posti hospitality. I prezzi sulle piattaforme secondarie possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-Ipswich Town di Premier League?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la partita di Premier League tra Manchester City e Ipswich Town variano a seconda della categoria del posto, del settore e della fascia d'età.

1. Biglietti ufficiali casa (settore Manchester City)

I biglietti standard all'Etihad Stadium sono suddivisi per categoria e riduzione:

Adulti: £30 - £60

Over 65 / giovani adulti (18-21) / tifosi con disabilità: £22,50 - £45

Junior (Under 18): £10 - £30

2. Biglietti ufficiali tifosi ospiti (settore Ipswich Town)

Prezzo massimo adulti: £30 (in base al regolamento della Premier League, tutti i biglietti adulti per i tifosi ospiti in tutti gli stadi hanno un tetto massimo di £30)

Ridotti e junior: £14 - £25

3. Pacchetti hospitality

Hospitality ufficiale City: varia da £130 a £450+ a persona a seconda della lounge, dell'inclusione di cibo/bevande e della posizione del posto.

4. Rivendita e piattaforme di mercato secondario

Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub non si applica il prezzo facciale e il costo dei biglietti parte in genere da circa £50 a £110+ per tagliando, a seconda della disponibilità e della posizione del posto.

Manchester City-Ipswich Town di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Manchester City-Ipswich Town, stato di forma

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, con l'unica sconfitta arrivata contro l'Arsenal nel Community Shield. L'impegno più recente è stato il successo per 2-0 sul Porto in Champions League, e in questa serie è arrivata anche una vittoria per 4-1 sul Crystal Palace in Premier League. Il City ha segnato otto gol in queste cinque partite subendone cinque, con tre vittorie consecutive in tutte le competizioni in vista di questa sfida.

L'Ipswich Town ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. L'ultima uscita in Premier League si è chiusa con una sconfitta per 0-2 contro il Liverpool, preceduta dal ko per 5-2 contro il Manchester United. L'unica vittoria in campionato in questa serie è arrivata contro il Sunderland. In cinque partite, l'Ipswich ha segnato otto gol ma ne ha subiti dieci, a conferma di una difesa che ha faticato a trovare continuità.

Manchester City-Ipswich Town: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è stato una partita di Premier League nel gennaio 2025, quando il Manchester City ha vinto 6-0 a Portman Road. Prima di allora, il City aveva battuto l'Ipswich 4-1 all'Etihad Stadium nell'agosto 2024. Nelle ultime cinque sfide registrate in tutte le competizioni, il City ne ha vinte quattro e l'Ipswich una, con l'unico successo dell'Ipswich arrivato in una gara di Carabao Cup nel dicembre 2000.