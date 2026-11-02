Il Manchester City ospita il Fulham sabato 21 novembre 2026 all'Etihad Stadium di Manchester.

Il Manchester City ha un netto vantaggio nei precedenti di questa sfida di Premier League, avendo vinto 23 dei 36 incontri con il Fulham. Le sfide recenti tra le due squadre sono state ricche di gol, tra cui uno spettacolare successo per 5-4 del Manchester City a Craven Cottage.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Manchester City-Fulham, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-Fulham di Premier League?

Manchester City-Fulham si gioca all'Etihad Stadium di Manchester sabato 21 novembre 2026.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Manchester City-Fulham di Premier League?

Ci sono diverse modalità principali per acquistare i biglietti della prossima sfida di Premier League tra Manchester City e Fulham all'Etihad Stadium:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il canale principale e più sicuro per acquistare biglietti al prezzo ufficiale è il portale di biglietteria del Manchester City. In genere, per accedere alle relative fasi di vendita è necessario sottoscrivere una delle tipologie di abbonamento al club, come Matchday, Junior o Premium Membership. Per questa categoria di partite, solitamente possono acquistare i biglietti sia i nuovi iscritti sia quelli già iscritti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Manchester City-Fulham di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la sfida di Premier League tra Manchester City e Fulham all'Etihad Stadium, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Quota speciale riservata ai tifosi locali: Il Manchester City riserva un numero limitato di biglietti per ogni partita casalinga al prezzo di 10 sterline per gli adulti, con tariffe inferiori per chi ha diritto a riduzioni e per i bambini piccoli.

Il Manchester City riserva un numero limitato di biglietti per ogni partita casalinga al prezzo di per gli adulti, con tariffe inferiori per chi ha diritto a riduzioni e per i bambini piccoli. Prezzo ufficiale standard per la partita: I biglietti ordinari acquistati direttamente tramite le tipologie di abbonamento ufficiali del club costano generalmente all'incirca da 30 a 60 sterline e oltre , a seconda della tipologia e della posizione nello stadio.

I biglietti ordinari acquistati direttamente tramite le tipologie di abbonamento ufficiali del club costano generalmente all'incirca , a seconda della tipologia e della posizione nello stadio. Pacchetti hospitality ufficiali: Le opzioni hospitality ufficiali del club, come i sedili imbottiti e l'accesso alle lounge, partono generalmente da circa 150-250 sterline e oltre a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Le offerte più economiche: I posti più accessibili partono da circa 45-76 sterline .

I posti più accessibili partono da circa . Prezzi medi di rivendita: Per la maggior parte dei posti standard lungo le linee laterali o nell'anello intermedio, la fascia di prezzo mediana è di 100-145 sterline .

Per la maggior parte dei posti standard lungo le linee laterali o nell'anello intermedio, la fascia di prezzo mediana è di . Rivendita di posti premium e VIP: I pacchetti hospitality più richiesti o i posti centrali nelle prime file possono costare da 160 a 745 sterline e oltre, a seconda della disponibilità.

Manchester City-Fulham di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Manchester City e Fulham

Il Manchester City arriva a questa sfida dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'unica sconfitta è stata il 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Nell'ultima partita ha ottenuto una combattuta vittoria per 3-2 sull'Ipswich Town in Premier League e, nello stesso periodo, ha battuto anche il Liverpool (3-0) e il Sunderland (5-3). Il City ha segnato 18 gol in queste cinque partite, ma ne ha anche subiti 12: un dato che suggerisce qualche fragilità difensiva nonostante i risultati positivi.

Il Fulham ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone due e perdendone una. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sull'Hull City in Premier League; in precedenza, nella stessa serie di incontri, ha anche pareggiato senza reti con il Liverpool e per 1-1 con il Manchester United. La sconfitta per 2-1 contro l'Ipswich Town è stata l'unica in questo periodo, nel quale il Fulham ha dimostrato di saper ottenere risultati contro avversari forti.

Manchester City-Fulham: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 3-0 del Manchester City all'Etihad Stadium, in Premier League, nel febbraio 2026. Nelle ultime cinque sfide dirette di Premier League, il City vanta un bilancio nettamente favorevole, con quattro vittorie e nessuna del Fulham. L'unica eccezione è stata una clamorosa sconfitta per 4-5 del City a Craven Cottage nel dicembre 2025, l'unica occasione in questa serie in cui il Fulham ha conquistato i tre punti.