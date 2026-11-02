Il Manchester City ospita il Fulham sabato 21 novembre 2026 all'Etihad Stadium di Manchester.

Il Manchester City vanta un netto vantaggio nei precedenti di Premier League contro il Fulham, avendo vinto 23 dei 36 incontri tra le due squadre. Le sfide recenti sono state ricche di gol, come dimostra la spettacolare vittoria per 5-4 del Manchester City a Craven Cottage.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Manchester City-Fulham, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-Fulham di Premier League?

Manchester City-Fulham si gioca sabato 21 novembre 2026 all'Etihad Stadium di Manchester.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Manchester City-Fulham di Premier League?

Ci sono diversi modi principali per acquistare i biglietti della prossima sfida di Premier League tra Manchester City e Fulham all'Etihad Stadium:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo principale e più sicuro per acquistare biglietti al prezzo ufficiale è rivolgersi direttamente al portale di biglietteria del Manchester City. Di norma, per accedere alle relative fasi di vendita è necessario sottoscrivere una delle tipologie di abbonamento al club, come Matchday, Junior o Premium Membership. Per una partita di questa categoria, sia i nuovi iscritti sia quelli già iscritti al programma ufficiale possono generalmente acquistare i biglietti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Manchester City-Fulham di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per Manchester City-Fulham di Premier League all'Etihad Stadium, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Quota speciale riservata ai tifosi locali: Per ogni partita casalinga, il Manchester City mette a disposizione un numero limitato di biglietti al prezzo di 10 sterline per gli adulti, con tariffe inferiori per le categorie agevolate e i bambini piccoli.

Per ogni partita casalinga, il Manchester City mette a disposizione un numero limitato di biglietti al prezzo di per gli adulti, con tariffe inferiori per le categorie agevolate e i bambini piccoli. Prezzo ufficiale dei biglietti standard: I biglietti d'ingresso standard acquistati direttamente tramite le tipologie di abbonamento ufficiali del club costano generalmente da circa 30 a oltre 60 sterline , a seconda della tipologia e della posizione nello stadio.

I biglietti d'ingresso standard acquistati direttamente tramite le tipologie di abbonamento ufficiali del club costano generalmente , a seconda della tipologia e della posizione nello stadio. Pacchetti hospitality ufficiali: Le opzioni hospitality ufficiali del club, come i posti con sedute imbottite e l'accesso alle lounge, partono generalmente da circa 150 a oltre 250 sterline a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti più economici: I posti meno costosi partono da circa 45-76 sterline .

I posti meno costosi partono da circa . Prezzi medi di rivendita: La maggior parte dei posti standard lungo i lati del campo o nell'anello intermedio si colloca in una fascia di prezzo mediana di 100-145 sterline .

La maggior parte dei posti standard lungo i lati del campo o nell'anello intermedio si colloca in una fascia di prezzo mediana di . Rivendita di biglietti premium e VIP: I posti hospitality più richiesti o quelli centrali nelle prime file possono costare da 160 a oltre 745 sterline, a seconda della disponibilità.

Manchester City-Fulham di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Manchester City e Fulham

Il Manchester City arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. L'unica sconfitta è stata il 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Nell'ultima partita ha ottenuto una sofferta vittoria per 3-2 sull'Ipswich Town in Premier League e, nello stesso periodo, ha battuto anche il Liverpool (3-0) e il Sunderland (5-3). Il City ha segnato 18 gol in queste cinque gare, ma ne ha anche subiti 12: un dato che, nonostante i risultati positivi, suggerisce qualche vulnerabilità difensiva.

Il Fulham ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sull'Hull City in Premier League; in precedenza, nello stesso periodo, ha fermato il Liverpool sullo 0-0 e il Manchester United sull'1-1. La sconfitta per 2-1 contro l'Ipswich Town è stata l'unica della serie, nella quale il Fulham ha dimostrato di saper ottenere risultati anche contro avversari di alto livello.

Manchester City-Fulham: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 3-0 del Manchester City all'Etihad Stadium, in Premier League, nel febbraio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti di Premier League, il City ha un bilancio nettamente favorevole: quattro vittorie, contro nessuna del Fulham. L'unica eccezione è stata la sorprendente sconfitta per 4-5 del City a Craven Cottage nel dicembre 2025, l'unica occasione in questa serie in cui il Fulham ha conquistato i tre punti.