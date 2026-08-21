Come acquistare i biglietti per Manchester City-Coventry City: pacchetti hospitality, prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita e altro ancora

All'Etihad, sabato 5 settembre, va in scena una sfida tra due City: il Manchester City, che punta a riprendersi il titolo di Premier League, affronta il neopromosso Coventry City di Frank Lampard, che torna a giocare nella massima serie per la prima volta dopo 25 anni.

I musi lunghi dell'intervallo si sono trasformati in sorrisi al fischio finale nella gara d'esordio in campionato del Manchester City 2026/27 all'Etihad. Nonostante lo svantaggio per 1-0 contro il Bournemouth, i gol nel finale del duo difensivo formato da Marc Guéhi e Joško Gvardiol hanno salvato Enzo Maresca, nuovo allenatore, da una brutta figura.

Le trasferte di Premier League non diventano certo più semplici per il Coventry City. Dopo essere stato travolto dai campioni dell'Arsenal all'esordio stagionale, ora deve prepararsi all'assalto di Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden e compagni.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Manchester City-Coventry City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Coventry City?

Manchester City-Coventry City si gioca all'Etihad Stadium di Manchester sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Come comprare i biglietti per Manchester City-Coventry City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Abbonati stagionali e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non assisteranno.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Chi cerca biglietti last minute può acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Coventry City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce, per esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari cittadini rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte rappresentano opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene il prezzo dei biglietti per il settore ospiti sia limitato a 30 £, si tratta di alcuni dei tagliandi più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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