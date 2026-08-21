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Come acquistare i biglietti per Manchester City-Coventry City: pacchetti hospitality, prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita e altro ancora

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Coventry City

Non perdere l’occasione di vedere in azione i 10 volte campioni d’Inghilterra all’Etihad

All'Etihad, sabato 5 settembre, va in scena una sfida tra due City: il Manchester City, che punta a riprendersi il titolo di Premier League, affronta il neopromosso Coventry City di Frank Lampard, che torna a giocare nella massima serie per la prima volta dopo 25 anni.

I musi lunghi dell'intervallo si sono trasformati in sorrisi al fischio finale nella gara d'esordio in campionato del Manchester City 2026/27 all'Etihad. Nonostante lo svantaggio per 1-0 contro il Bournemouth, i gol nel finale del duo difensivo formato da Marc Guéhi e Joško Gvardiol hanno salvato Enzo Maresca, nuovo allenatore, da una brutta figura.

Le trasferte di Premier League non diventano certo più semplici per il Coventry City. Dopo essere stato travolto dai campioni dell'Arsenal all'esordio stagionale, ora deve prepararsi all'assalto di Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden e compagni.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Manchester City-Coventry City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Coventry City?

Manchester City-Coventry City si gioca all'Etihad Stadium di Manchester sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 3
Etihad Stadium

Come comprare i biglietti per Manchester City-Coventry City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Abbonati stagionali e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non assisteranno.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Chi cerca biglietti last minute può acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Coventry City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce, per esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari cittadini rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte rappresentano opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene il prezzo dei biglietti per il settore ospiti sia limitato a 30 £, si tratta di alcuni dei tagliandi più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

MCI

MCI - Forma

KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
S3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
COV

COV - Forma

ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
S3-0
PLY
V2-4
HUL
S0-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioCoventry City
2
1
2
Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FIN
FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FIN
10Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Manchester City - Coventry City

4-1-4-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formazione
Coventry City crest
Coventry City
COV
3-4-3
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovR. DiasR. DiasE. AndersonE. AndersonR. CherkiR. CherkiA. SemenyoA. SemenyoI. NdiayeI. NdiayeE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandC. RushworthC. RushworthA. AmendaA. AmendaB. ThomasB. ThomasE. PinnockE. PinnockJ. DasilvaJ. DasilvaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaM. GrimesM. GrimesE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkJ. RudoniJ. RudoniT. AwoniyiT. Awoniyi
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-1-4-1
Manchester City

Formazione titolare

Coventry City

Panchina

Allenatore

  • E. Maresca
  • F. Lampard
Manchester City

Infortuni e squalifiche

Coventry City

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


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