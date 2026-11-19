Il Manchester City ospita il Chelsea domenica 13 dicembre 2026 all’Etihad Stadium di Manchester.

Il Manchester City ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 sul Chelsea a Stamford Bridge nell’aprile 2026, nelle fasi finali della stagione di Premier League. Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta nel maggio 2026, nella finale di FA Cup, quando il Manchester City ha vinto di misura per 1-0 conquistando il trofeo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti per Manchester City-Chelsea, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-Chelsea di Premier League?

Manchester City-Chelsea si gioca domenica 13 dicembre 2026 all’Etihad Stadium di Manchester.

Come acquistare i biglietti per Manchester City-Chelsea di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Portale ufficiale dei biglietti del Manchester City: I biglietti per le partite casalinghe (all’Etihad Stadium) vengono inizialmente messi a disposizione degli iscritti ai programmi Cityzens Matchday/Junior tramite sorteggio o in finestre di prenotazione dedicate. Per accedere alla coda del portale dei biglietti per le partite più richieste è solitamente necessario sottoscrivere un’iscrizione ufficiale al club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-Chelsea di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Generalmente costano da circa 45 a oltre 75 £ .

Generalmente costano da circa . Pacchetti hospitality ufficiali per la partita: Partono da circa 150 a oltre 250 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di rivendita più bassi: Di solito partono da circa 73-75 £ .

Di solito partono da circa . Prezzi medi di mercato: Spesso si attestano tra 250 e oltre 600 £ .

Spesso si attestano tra . Rivendita di biglietti VIP e hospitality: Spesso partono da 127 £.

Manchester City-Chelsea di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Manchester City e Chelsea

Il Manchester City ha vinto una e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un pareggio in Carabao Cup. Nell’ultima gara ha perso 3-1 contro il Nottingham Forest in Premier League e, nello stesso periodo, ha subito anche sconfitte in campionato contro Aston Villa e Brighton. Il City ha vinto 3-2 in trasferta contro l’RB Leipzig in Champions League, dimostrando di poter ancora competere ai massimi livelli in Europa. Ha incassato gol in quattro delle ultime cinque partite e questa fragilità difensiva preoccuperà Maresca in vista della sfida.

Il Chelsea ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’ultima gara di Premier League si è conclusa con una sconfitta per 1-0 in casa del Sunderland, mentre in precedenza aveva battuto 2-0 il Manchester United a Stamford Bridge. È stato eliminato dalla Carabao Cup dopo un pareggio per 1-1 con il Liverpool e ha perso 2-0 contro il Tottenham in campionato. Il Chelsea ha segnato quattro gol e ne ha subiti cinque in quelle cinque partite.

Manchester City-Chelsea: i precedenti più recenti

L’incontro più recente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il Manchester City ha battuto il Chelsea 1-0 in FA Cup. Prima di allora, il City aveva vinto 3-0 a Stamford Bridge in Premier League nell’aprile 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Manchester City ha ottenuto tre vittorie, con un pareggio e una vittoria del City a Stamford Bridge, mentre il Chelsea non è ancora riuscito a batterlo in questa serie di incontri. Il City ha subito appena due gol e ne ha segnati nove in quelle cinque sfide.