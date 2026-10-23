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Come acquistare i biglietti per Manchester City-Brighton & Hove Albion: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro

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Biglietti
Manchester City
Brighton & Hove Albion
Premier League

Il Manchester City affronta il Brighton & Hove Albion in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

Considerando tutte le competizioni, il Manchester City ha ottenuto 21 vittorie contro le 8 del Brighton, mentre 7 incontri sono finiti in pareggio.

Nel più recente confronto di campionato, disputato nel gennaio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 all'Etihad Stadium al termine di una partita combattuta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester City-Brighton & Hove Albion, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Manchester City-Brighton & Hove Albion si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester sabato 31 ottobre 2026.

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Premier League - Game Week 9
Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti per Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti di Manchester City-Brighton & Hove Albion, senza dettagli sui prezzi:

  • Tessere ufficiali del club (Manchester City): I biglietti possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale del club. Per ottenere biglietti standard è generalmente necessaria una tessera del club a pagamento e attiva, come Matchday o Junior Membership, con disponibilità gestita per ciascun socio.
  • Pacchetti hospitality e VIP ufficiali: Se i biglietti standard non sono disponibili o preferisci un'esperienza più esclusiva nel giorno della partita, i pacchetti hospitality ufficiali del club offrono posti premium, accesso alle lounge e servizi esclusivi.
  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Manchester City e Brighton & Hove Albion, suddivisi tra canali ufficiali e mercato di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti standard (soci ufficiali): I biglietti standard ufficiali per adulti costano da 30 £ a 60 £, a seconda della fascia di prezzo e della categoria della partita. Sono previste tariffe ridotte per i più giovani (a partire da 15 £), i giovani adulti e gli anziani.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Le esperienze premium per il giorno della partita e i pacchetti con accesso alle lounge esclusive acquistati direttamente dal club partono da 130 £ a persona e possono superare le 1.000 £ per suite di fascia alta come il Tunnel Club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita diretta del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Biglietti standard / posti in rivendita: Partono generalmente dall'equivalente di circa 55 £-65 £, anche se i prezzi variano in base alla domanda, alla categoria del posto e alla vicinanza della partita.
  • Pacchetti hospitality in rivendita: Partono generalmente da circa 140 £ e aumentano in base ai servizi inclusi nel pacchetto.

Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Manchester City e Brighton & Hove Albion

Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, ottenendo successi in Premier League, Carabao Cup e Champions League. Nell'ultimo incontro ha battuto il Sunderland 5-3 in Premier League e ha segnato cinque goal anche contro il Norwich City in Carabao Cup. In queste cinque partite, il City ha segnato 13 goal e ne ha subiti quattro, mantenendo una produzione offensiva costante.

Il Brighton ha vinto quattro delle ultime cinque partite. L'unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea, per 4-3, a fine agosto. Da allora, la squadra di Hurzeler ha attraversato un ottimo periodo di forma, che comprende una vittoria per 3-0 in casa dell'Arsenal e una per 5-0 contro il Coventry City. In queste cinque partite ha segnato 14 goal e ne ha subiti sei.

MCI

MCI - Forma

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
S2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
Gol segnato (subito)
18/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BHA

BHA - Forma

ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
D0-0
Gol segnato (subito)
14/0
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

Manchester City-Brighton & Hove Albion: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre è terminato 1-1 all'Etihad Stadium nel gennaio 2026. Il Brighton ha vinto due degli ultimi cinque scontri diretti, mentre il City ne ha vinto uno e due partite sono finite in pareggio. In questa serie, il Brighton ha ottenuto due vittorie esterne consecutive all'Etihad, entrambe per 2-1: nell'agosto 2025 e nel novembre 2024.

Testa a testa

Manchester CityPareggioBrighton & Hove Albion
1
2
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FIN
9Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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