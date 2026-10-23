Considerando tutte le competizioni, il Manchester City ha ottenuto 21 vittorie contro le 8 del Brighton, mentre 7 incontri sono finiti in pareggio.
Nel più recente confronto di campionato, disputato nel gennaio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 all'Etihad Stadium al termine di una partita combattuta.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester City-Brighton & Hove Albion, compresi i canali di vendita e i prezzi.
Quando si gioca Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League?
Manchester City-Brighton & Hove Albion si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester sabato 31 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League?
Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti di Manchester City-Brighton & Hove Albion, senza dettagli sui prezzi:
- Tessere ufficiali del club (Manchester City): I biglietti possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale del club. Per ottenere biglietti standard è generalmente necessaria una tessera del club a pagamento e attiva, come Matchday o Junior Membership, con disponibilità gestita per ciascun socio.
- Pacchetti hospitality e VIP ufficiali: Se i biglietti standard non sono disponibili o preferisci un'esperienza più esclusiva nel giorno della partita, i pacchetti hospitality ufficiali del club offrono posti premium, accesso alle lounge e servizi esclusivi.
- Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League?
Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Manchester City e Brighton & Hove Albion, suddivisi tra canali ufficiali e mercato di rivendita:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietti standard (soci ufficiali): I biglietti standard ufficiali per adulti costano da 30 £ a 60 £, a seconda della fascia di prezzo e della categoria della partita. Sono previste tariffe ridotte per i più giovani (a partire da 15 £), i giovani adulti e gli anziani.
- Pacchetti hospitality ufficiali: Le esperienze premium per il giorno della partita e i pacchetti con accesso alle lounge esclusive acquistati direttamente dal club partono da 130 £ a persona e possono superare le 1.000 £ per suite di fascia alta come il Tunnel Club.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita diretta del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:
- Biglietti standard / posti in rivendita: Partono generalmente dall'equivalente di circa 55 £-65 £, anche se i prezzi variano in base alla domanda, alla categoria del posto e alla vicinanza della partita.
- Pacchetti hospitality in rivendita: Partono generalmente da circa 140 £ e aumentano in base ai servizi inclusi nel pacchetto.
Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere
La forma di Manchester City e Brighton & Hove Albion
Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, ottenendo successi in Premier League, Carabao Cup e Champions League. Nell'ultimo incontro ha battuto il Sunderland 5-3 in Premier League e ha segnato cinque goal anche contro il Norwich City in Carabao Cup. In queste cinque partite, il City ha segnato 13 goal e ne ha subiti quattro, mantenendo una produzione offensiva costante.
Il Brighton ha vinto quattro delle ultime cinque partite. L'unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea, per 4-3, a fine agosto. Da allora, la squadra di Hurzeler ha attraversato un ottimo periodo di forma, che comprende una vittoria per 3-0 in casa dell'Arsenal e una per 5-0 contro il Coventry City. In queste cinque partite ha segnato 14 goal e ne ha subiti sei.
Manchester City-Brighton & Hove Albion: I precedenti recenti
L'ultimo confronto tra le due squadre è terminato 1-1 all'Etihad Stadium nel gennaio 2026. Il Brighton ha vinto due degli ultimi cinque scontri diretti, mentre il City ne ha vinto uno e due partite sono finite in pareggio. In questa serie, il Brighton ha ottenuto due vittorie esterne consecutive all'Etihad, entrambe per 2-1: nell'agosto 2025 e nel novembre 2024.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
S
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
D
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
S
D
S
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
S
V
D
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
S
D
V
D
D
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
D
S
D
V
D
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
S
D
V
D
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|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
S
D
S
D
D
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
S
V
S
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
S
S
V
S
D
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
D
V
S
D
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
D
D
D
S
D
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
S
V
D
S
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
S
S
D
D
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
D
S
D
D
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
S
V
V
S
S
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
S
D
D
S
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
S
S
S
V
D
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
S
S
S
S
D