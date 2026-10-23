Considerando tutte le competizioni, il Manchester City ha ottenuto 21 vittorie contro le 8 del Brighton, mentre 7 incontri sono finiti in pareggio.

Nel più recente confronto di campionato, disputato nel gennaio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 all'Etihad Stadium al termine di una partita combattuta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester City-Brighton & Hove Albion, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Manchester City-Brighton & Hove Albion si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester sabato 31 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti per Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti di Manchester City-Brighton & Hove Albion, senza dettagli sui prezzi:

Tessere ufficiali del club (Manchester City): I biglietti possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale del club. Per ottenere biglietti standard è generalmente necessaria una tessera del club a pagamento e attiva, come Matchday o Junior Membership, con disponibilità gestita per ciascun socio.

Pacchetti hospitality e VIP ufficiali: Se i biglietti standard non sono disponibili o preferisci un'esperienza più esclusiva nel giorno della partita, i pacchetti hospitality ufficiali del club offrono posti premium, accesso alle lounge e servizi esclusivi.

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Manchester City e Brighton & Hove Albion, suddivisi tra canali ufficiali e mercato di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard (soci ufficiali): I biglietti standard ufficiali per adulti costano da 30 £ a 60 £ , a seconda della fascia di prezzo e della categoria della partita. Sono previste tariffe ridotte per i più giovani (a partire da 15 £), i giovani adulti e gli anziani.

Pacchetti hospitality ufficiali: Le esperienze premium per il giorno della partita e i pacchetti con accesso alle lounge esclusive acquistati direttamente dal club partono da 130 £ a persona e possono superare le 1.000 £ per suite di fascia alta come il Tunnel Club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita diretta del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard / posti in rivendita: Partono generalmente dall'equivalente di circa 55 £-65 £ , anche se i prezzi variano in base alla domanda, alla categoria del posto e alla vicinanza della partita.

Pacchetti hospitality in rivendita: Partono generalmente da circa 140 £ e aumentano in base ai servizi inclusi nel pacchetto.

Manchester City-Brighton & Hove Albion di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Manchester City e Brighton & Hove Albion

Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, ottenendo successi in Premier League, Carabao Cup e Champions League. Nell'ultimo incontro ha battuto il Sunderland 5-3 in Premier League e ha segnato cinque goal anche contro il Norwich City in Carabao Cup. In queste cinque partite, il City ha segnato 13 goal e ne ha subiti quattro, mantenendo una produzione offensiva costante.

Il Brighton ha vinto quattro delle ultime cinque partite. L'unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea, per 4-3, a fine agosto. Da allora, la squadra di Hurzeler ha attraversato un ottimo periodo di forma, che comprende una vittoria per 3-0 in casa dell'Arsenal e una per 5-0 contro il Coventry City. In queste cinque partite ha segnato 14 goal e ne ha subiti sei.

Manchester City-Brighton & Hove Albion: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre è terminato 1-1 all'Etihad Stadium nel gennaio 2026. Il Brighton ha vinto due degli ultimi cinque scontri diretti, mentre il City ne ha vinto uno e due partite sono finite in pareggio. In questa serie, il Brighton ha ottenuto due vittorie esterne consecutive all'Etihad, entrambe per 2-1: nell'agosto 2025 e nel novembre 2024.