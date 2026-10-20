Il Manchester City arriva a questa sfida dopo aver esordito con una vittoria per 2-0 in trasferta contro l'FC Porto. L'AEK Atene si è guadagnata un posto nella fase campionato battendo il Levski Sofia per 4-0 nel risultato complessivo dei playoff.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester City-AEK Atene, da dove comprarli a quanto costano.
Quando si gioca Manchester City-AEK Atene di Champions League?
Manchester City-AEK Atene si gioca all'Etihad Stadium di Manchester martedì 20 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League?
Per acquistare i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League, in programma all'Etihad Stadium il 20 ottobre 2026, puoi seguire queste modalità:
1. Portale ufficiale di biglietteria del Manchester City
- Visita il sito ufficiale del Manchester City e accedi alla sezione dedicata a biglietti e hospitality.
2. Settore ospiti (tifosi dell'AEK Atene)
- Chi desidera sedersi nel settore ospiti deve acquistare i biglietti direttamente tramite la biglietteria ufficiale dell'AEK Atene o il programma di assegnazione dei biglietti ai tifosi ospiti, poiché il club di casa non vende i biglietti per quel settore.
Quanto costano i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League?
I prezzi dei biglietti per Manchester City-AEK Atene di UEFA Champions League variano in base alla categoria del posto e alla fascia di acquisto:
1. Biglietti standard (adulti)
- I biglietti standard per adulti costano generalmente da 45 € a 95 €, a seconda della posizione nell'anello e della visuale (dietro le porte o lungo i lati del campo).
2. Biglietti ridotti e per ragazzi
- I biglietti scontati per anziani, giovani adulti e ragazzi costano generalmente tra 25 € e 50 €.
3. Settore ospiti (AEK Atene)
- Secondo le norme UEFA, il prezzo dei biglietti per i tifosi ospiti non può superare 70 €.
4. Hospitality per la partita
- I pacchetti VIP ufficiali e le opzioni hospitality nelle lounge partono da circa 180 € e possono superare 450 €+ a seconda del livello della ristorazione e della posizione del posto.
Manchester City-AEK Atene di Champions League: tutto quello che c'è da sapere
Manchester City-AEK Atene: lo stato di forma
Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, ottenendo successi in Premier League, Champions League e Carabao Cup. Il risultato più recente è il 5-0 contro il Norwich City in Carabao Cup del 17 settembre. Nello stesso periodo ha battuto anche il Manchester United per 1-0 in Premier League e l'FC Porto per 2-0 in Champions League. In quelle cinque partite il City ha segnato 12 goal e ne ha subiti due, mantenendo la porta inviolata due volte.
L'AEK Atene ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha battuto il Panserraikos FC per 8-1 in coppa, mentre ha superato anche il LASK per 1-0 in Champions League e travolto l'Aris Salonicco per 5-0 in Super League. L'unica partita in cui ha lasciato punti per strada è stata il pareggio per 1-1 con l'Asteras Tripolis.
Manchester City-AEK Atene: i precedenti recenti
Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Manchester City e AEK Atene per questa partita.
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