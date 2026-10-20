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Come acquistare i biglietti per Manchester City-AEK Atene: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Manchester City
AEK Atene
Champions League

Il Manchester City affronta l’AEK Atene in Champions League. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Manchester City arriva a questa sfida dopo aver esordito con una vittoria per 2-0 in trasferta contro l'FC Porto. L'AEK Atene si è guadagnata un posto nella fase campionato battendo il Levski Sofia per 4-0 nel risultato complessivo dei playoff.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Manchester City-AEK Atene, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-AEK Atene di Champions League?

Manchester City-AEK Atene si gioca all'Etihad Stadium di Manchester martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League?

Per acquistare i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League, in programma all'Etihad Stadium il 20 ottobre 2026, puoi seguire queste modalità:

1. Portale ufficiale di biglietteria del Manchester City

  • Visita il sito ufficiale del Manchester City e accedi alla sezione dedicata a biglietti e hospitality.

2. Settore ospiti (tifosi dell'AEK Atene)

  • Chi desidera sedersi nel settore ospiti deve acquistare i biglietti direttamente tramite la biglietteria ufficiale dell'AEK Atene o il programma di assegnazione dei biglietti ai tifosi ospiti, poiché il club di casa non vende i biglietti per quel settore.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Manchester City-AEK Atene di UEFA Champions League variano in base alla categoria del posto e alla fascia di acquisto:

1. Biglietti standard (adulti)

  • I biglietti standard per adulti costano generalmente da 45 € a 95 €, a seconda della posizione nell'anello e della visuale (dietro le porte o lungo i lati del campo).

2. Biglietti ridotti e per ragazzi

  • I biglietti scontati per anziani, giovani adulti e ragazzi costano generalmente tra 25 € e 50 €.

3. Settore ospiti (AEK Atene)

  • Secondo le norme UEFA, il prezzo dei biglietti per i tifosi ospiti non può superare 70 €.

4. Hospitality per la partita

  • I pacchetti VIP ufficiali e le opzioni hospitality nelle lounge partono da circa 180 € e possono superare 450 €+ a seconda del livello della ristorazione e della posizione del posto.

Manchester City-AEK Atene di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Manchester City-AEK Atene: lo stato di forma

Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, ottenendo successi in Premier League, Champions League e Carabao Cup. Il risultato più recente è il 5-0 contro il Norwich City in Carabao Cup del 17 settembre. Nello stesso periodo ha battuto anche il Manchester United per 1-0 in Premier League e l'FC Porto per 2-0 in Champions League. In quelle cinque partite il City ha segnato 12 goal e ne ha subiti due, mantenendo la porta inviolata due volte.

L'AEK Atene ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha battuto il Panserraikos FC per 8-1 in coppa, mentre ha superato anche il LASK per 1-0 in Champions League e travolto l'Aris Salonicco per 5-0 in Super League. L'unica partita in cui ha lasciato punti per strada è stata il pareggio per 1-1 con l'Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Forma

NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
S2-4
IPS
V3-2
Gol segnato (subito)
18/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AEK

AEK - Forma

ATT
D1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
SHK
S3-1
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Manchester City-AEK Atene: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Manchester City e AEK Atene per questa partita.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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