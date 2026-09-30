Come acquistare i biglietti per Manchester City-AEK Atene: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Manchester City affronta l'AEK Atene martedì 20 ottobre 2026 all'Etihad Stadium di Manchester.

Il City arriva a questa campagna dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro l'FC Porto all'esordio. L'AEK Atene si è guadagnato un posto nella fase campionato dopo aver battuto il Levski Sofia per 4-0 nel punteggio complessivo del turno di playoff.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Manchester City-AEK Atene, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-AEK Atene di Champions League?

Manchester City-AEK Atene si gioca all'Etihad Stadium di Manchester martedì 20 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Come comprare i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Manchester City e AEK Atene all'Etihad Stadium il 20 ottobre 2026, segui queste modalità di acquisto:

1. Portale ufficiale ticketing del Manchester City

Vai sul sito ufficiale del Manchester City nella sezione Ticketing and Hospitality.

2. Quota riservata agli ospiti (tifosi dell'AEK Atene)

I tifosi che vogliono sedersi nel settore ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite l'ufficio ticketing ufficiale dell'AEK Atene o il programma di assegnazione per i tifosi in trasferta, poiché i biglietti per il settore ospiti non vengono venduti dal club di casa.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Manchester City-AEK Atene in UEFA Champions League variano a seconda della categoria del posto e della fascia di acquisto:

1. Ingresso generale (adulti)

I biglietti standard per adulti vanno generalmente da 45 € a 95 € , a seconda della collocazione nel settore e della visuale (dietro le porte o lungo la linea laterale).

2. Biglietti ridotti / junior

I biglietti scontati per anziani, giovani adulti e junior vanno generalmente da 25 € a 50 € .

3. Settore tifosi ospiti (AEK Atene)

I biglietti per i tifosi ospiti hanno un tetto massimo, in base ai regolamenti UEFA per i sostenitori in trasferta, di 70 € .

4. Hospitality nel giorno della partita

I pacchetti VIP ufficiali e le opzioni lounge hospitality partono da circa 180 € e possono superare i 450 €+ a seconda del livello del servizio di ristorazione e della posizione del posto.

Manchester City-AEK Atene di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Manchester City-AEK Atene, il momento delle due squadre

Il Manchester City ha vinto tutte le sue cinque partite più recenti, ottenendo successi tra Premier League, Champions League e Carabao Cup. Il risultato più recente è stato il 5-0 sul Norwich City in Carabao Cup il 17 settembre, e in questa striscia ha anche battuto il Manchester United 1-0 in Premier League e l'FC Porto 2-0 in Champions League. Il City ha segnato 12 gol e ne ha subiti due in queste cinque gare, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

L'AEK Atene ha vinto quattro partite e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una vittoria per 8-1 in coppa contro il Panserraikos FC, mentre ha anche battuto il LASK 1-0 in Champions League e travolto l'Aris Thessaloniki 5-0 in Super League. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nell'1-1 contro l'Asteras Tripolis.

Manchester City-AEK Atene: precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Manchester City e AEK Atene per questa partita.