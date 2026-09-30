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Come acquistare i biglietti per Manchester City-AEK Atene: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

Il Manchester City affronta l'AEK Atene in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Manchester City affronta l'AEK Atene martedì 20 ottobre 2026 all'Etihad Stadium di Manchester.

Il City arriva a questa campagna dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro l'FC Porto all'esordio. L'AEK Atene si è guadagnato un posto nella fase campionato dopo aver battuto il Levski Sofia per 4-0 nel punteggio complessivo del turno di playoff.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Manchester City-AEK Atene, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-AEK Atene di Champions League?

Manchester City-AEK Atene si gioca all'Etihad Stadium di Manchester martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Etihad Stadium

Come comprare i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Manchester City e AEK Atene all'Etihad Stadium il 20 ottobre 2026, segui queste modalità di acquisto:

1. Portale ufficiale ticketing del Manchester City

  • Vai sul sito ufficiale del Manchester City nella sezione Ticketing and Hospitality.

2. Quota riservata agli ospiti (tifosi dell'AEK Atene)

  • I tifosi che vogliono sedersi nel settore ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite l'ufficio ticketing ufficiale dell'AEK Atene o il programma di assegnazione per i tifosi in trasferta, poiché i biglietti per il settore ospiti non vengono venduti dal club di casa.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-AEK Atene di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Manchester City-AEK Atene in UEFA Champions League variano a seconda della categoria del posto e della fascia di acquisto:

1. Ingresso generale (adulti)

  • I biglietti standard per adulti vanno generalmente da 45 € a 95 €, a seconda della collocazione nel settore e della visuale (dietro le porte o lungo la linea laterale).

2. Biglietti ridotti / junior

  • I biglietti scontati per anziani, giovani adulti e junior vanno generalmente da 25 € a 50 €.

3. Settore tifosi ospiti (AEK Atene)

  • I biglietti per i tifosi ospiti hanno un tetto massimo, in base ai regolamenti UEFA per i sostenitori in trasferta, di 70 €.

4. Hospitality nel giorno della partita

  • I pacchetti VIP ufficiali e le opzioni lounge hospitality partono da circa 180 € e possono superare i 450 €+ a seconda del livello del servizio di ristorazione e della posizione del posto.

Manchester City-AEK Atene di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Manchester City-AEK Atene, il momento delle due squadre

Il Manchester City ha vinto tutte le sue cinque partite più recenti, ottenendo successi tra Premier League, Champions League e Carabao Cup. Il risultato più recente è stato il 5-0 sul Norwich City in Carabao Cup il 17 settembre, e in questa striscia ha anche battuto il Manchester United 1-0 in Premier League e l'FC Porto 2-0 in Champions League. Il City ha segnato 12 gol e ne ha subiti due in queste cinque gare, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

L'AEK Atene ha vinto quattro partite e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una vittoria per 8-1 in coppa contro il Panserraikos FC, mentre ha anche battuto il LASK 1-0 in Champions League e travolto l'Aris Thessaloniki 5-0 in Super League. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nell'1-1 contro l'Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Forma

COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
Gol segnato (subito)
14/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
AEK

AEK - Forma

ARI
V5-0
LAS
V1-0
ATT
D1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
Gol segnato (subito)
17/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Manchester City-AEK Atene: precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Manchester City e AEK Atene per questa partita.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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